Новини про коронавірус в Україні

Захворюваність знову висока

Джерело: МОЗ

Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 11 960 людей, серед інфікованих – 1 088 дітей та 207 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 3 629 пацієнтів з COVID-19, від ускладнень недуги, на жаль, померли 557 хворих. Натомість видужали – 26 160 людей.

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Темпи тестувань

За добу здійснили 103312 тести на виявлення коронавірусу, зокрема:

методом ПЛР – 48 076;

методом ІФА – 9 565;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 671.

Загальна статистика Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 3 450 341 випадок інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Станом на 1 грудня видужали 2 972 192 людини. Жертвами коронавірусу стали 86 532 людини.

Статистика захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1592 випадки;

Вінницька область – 608 випадків;

Волинська область – 530 випадків;

Дніпропетровська область – 419 випадків;

Донецька область – 666 випадків;

Житомирська область - 214 випадків;

Закарпатська область – 409 випадків;

Запорізька область – 760 випадків;

Івано-Франківська область – 281 випадок;

Київська область - 704 випадки;

Кіровоградська область – 135 випадків;

Луганська область – 229 випадків;

Львівська область – 417 випадків;

Миколаївська область – 406 випадків;

Одеська область – 287 випадків;

Полтавська область – 905 випадків;

Рівненська область – 485 випадків;

Сумська область – 384 випадки;

Тернопільська область – 231 випадок;

Харківська область – 613 випадків;

Херсонська область – 257 випадків;

Хмельницька область – 586 випадків;

Черкаська область – 557 випадків;

Чернівецька область – 152 випадки;

Чернігівська область – 133 випадки.

Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

Зверніть увагу! У МОЗ вважають, що в Україні навряд можливий новий локдаун – схожий на той, який був навесні 2020 року. Проте у міністерстві повідомили, що нову хвилю COVID-19 можна чекати вже у період з січня по березень.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал

Темпи вакцинації

Джерело: МОЗ

В Україні продовжують нарощувати темпи вакцинації проти COVID-19, за листопад здійснили понад 7 мільйонів щеплень.

За добу 30 листопада 2021 року в Україні щеплення проти коронавірусу отримала 233 471 людина. Зокрема, першу дозу отримали 76 979 людей, другу дозу – 156 492 людини, вони завершили процес імунізації.

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Щеплення проводили: 1 035 мобільні бригади з імунізації, 3 244 пункти щеплення та 467 центри вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення проти COVID-19 отримали 13 468 635 людей:

з них отримали першу дозу – 13 468 633 людини,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 279 127 людей.

Загалом проведено 24 747 760 щеплень.

Згідно з національним планом, щомісяця повинні робити щонайменше 8 мільйонів щеплень

Увага! Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що в Україні планують проводити щеплення бустерною дозою вакцин проти COVID-19 уже з січня-лютого, а можливо, й раніше. Це залежиться від багатьох факторів, зокрема, від того, як швидко в Україні вакцинують 60% населення принаймні однією дозою, або двома дозами – 50%.

Які вакцини використовували найчастіше

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 425 422,

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 637 135,

AstraZeneca – 1 599 790,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 298 421.

Нагадаємо, що МОЗ вирішило скоротити термін дії "жовтого" сертифікату до 30 днів, раніше він діяв 120 днів. Цей документ підтверджує проведення першого щеплення від COVID-19.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Зеленський похвалився темпами вакцинації

Джерело: 24 канал

Володимир Зеленський 1 грудня виступив у Верховній Раді зі своїм щорічним зверненням. Зокрема, президент прокоментував боротьбу країни з коронавірусом та успіхи вакцинальної кампанії. Він заявив, що ще недавно в Україні не знали, як поділити першу партію вакцин від коронавірусу у 500 тисяч доз. А тепер людям доступні мільйони доз різних препаратів.

У поліклініці Києва розклеїли антивакцинаторські заклики

В одній із поліклінік у Голосіївському районі Києва невідомі розклеїли листівки з фейками про коронавірус і антивакцинаторськими міфами. Крім того, такі самі агітки з'явилися просто на вхідних дверях медичної установи. При цьому ніхто з адміністрації та співробітників поліклініки не додумався познімати їх.

У Києві зловмисники розвісили в поліклініці пропагандистські листівки проти вакцинації: відео

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 1 грудня у світі виявили понад 262 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,2 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 48,5 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Росія, Туреччина та Україна.

У Франції погіршилась ситуація з коронавірусом

Джерело: CNN

У Франції за добу 30 листопада коронавірус виявили у приблизно 47 тисяч людей, що є найвищим добовим приростом інфікувань в країні від 20 квітня. Насторожує те, що країна має один із найвищих показників вакцинації в Європі.

В Австрії влаштують лотерею для вакцинованих

Джерело: UA Голос

На тлі стрімкого поширення нового небезпечного штаму коронавірусу Омікрон влада Австрії вирішила влаштувати так звану лотерею вакцинації. Суть акції дуже проста – люди роблять щеплення й автоматично беруть участь в розіграші подарунків. Серед головних призів акції – сімейний будиночок, а також електромобіль. Загалом розігруватимуться майже 1 тисяча подарунків.

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Дослідження коронавірусу

Вплив коронавірусу на мозок

Джерело: MedicalNewsToday

Легені – далеко не єдина ціль для коронавірусу, і патоген може вражати центральну нервову систему, викликаючи втрату нюху, зниження когнітивних функцій та інші ускладнення. Нове дослідження показало, що в окремих випадках COVID-19 може викликати смертельно небезпечні зміни у мозку.