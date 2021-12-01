Новини про коронавірус в Україні
Захворюваність знову висока
Джерело: МОЗ
Впродовж доби в Україні захворіли на коронавірус 11 960 людей, серед інфікованих – 1 088 дітей та 207 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували 3 629 пацієнтів з COVID-19, від ускладнень недуги, на жаль, померли 557 хворих. Натомість видужали – 26 160 людей.
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Темпи тестувань
За добу здійснили 103312 тести на виявлення коронавірусу, зокрема:
- методом ПЛР – 48 076;
- методом ІФА – 9 565;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 45 671.
Статистика захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1592 випадки;
- Вінницька область – 608 випадків;
- Волинська область – 530 випадків;
- Дніпропетровська область – 419 випадків;
- Донецька область – 666 випадків;
- Житомирська область - 214 випадків;
- Закарпатська область – 409 випадків;
- Запорізька область – 760 випадків;
- Івано-Франківська область – 281 випадок;
- Київська область - 704 випадки;
- Кіровоградська область – 135 випадків;
- Луганська область – 229 випадків;
- Львівська область – 417 випадків;
- Миколаївська область – 406 випадків;
- Одеська область – 287 випадків;
- Полтавська область – 905 випадків;
- Рівненська область – 485 випадків;
- Сумська область – 384 випадки;
- Тернопільська область – 231 випадок;
- Харківська область – 613 випадків;
- Херсонська область – 257 випадків;
- Хмельницька область – 586 випадків;
- Черкаська область – 557 випадків;
- Чернівецька область – 152 випадки;
- Чернігівська область – 133 випадки.
Даних із тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал
Темпи вакцинації
Джерело: МОЗ
В Україні продовжують нарощувати темпи вакцинації проти COVID-19, за листопад здійснили понад 7 мільйонів щеплень.
За добу 30 листопада 2021 року в Україні щеплення проти коронавірусу отримала 233 471 людина. Зокрема, першу дозу отримали 76 979 людей, другу дозу – 156 492 людини, вони завершили процес імунізації.
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Щеплення проводили: 1 035 мобільні бригади з імунізації, 3 244 пункти щеплення та 467 центри вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплення проти COVID-19 отримали 13 468 635 людей:
- з них отримали першу дозу – 13 468 633 людини,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 279 127 людей.
Загалом проведено 24 747 760 щеплень.
Згідно з національним планом, щомісяця повинні робити щонайменше 8 мільйонів щеплень
Які вакцини використовували найчастіше
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 425 422,
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 637 135,
- AstraZeneca – 1 599 790,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 298 421.
Нагадаємо, що МОЗ вирішило скоротити термін дії "жовтого" сертифікату до 30 днів, раніше він діяв 120 днів. Цей документ підтверджує проведення першого щеплення від COVID-19.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
Зеленський похвалився темпами вакцинації
Джерело: 24 канал
Володимир Зеленський 1 грудня виступив у Верховній Раді зі своїм щорічним зверненням. Зокрема, президент прокоментував боротьбу країни з коронавірусом та успіхи вакцинальної кампанії. Він заявив, що ще недавно в Україні не знали, як поділити першу партію вакцин від коронавірусу у 500 тисяч доз. А тепер людям доступні мільйони доз різних препаратів.
У поліклініці Києва розклеїли антивакцинаторські заклики
В одній із поліклінік у Голосіївському районі Києва невідомі розклеїли листівки з фейками про коронавірус і антивакцинаторськими міфами. Крім того, такі самі агітки з'явилися просто на вхідних дверях медичної установи. При цьому ніхто з адміністрації та співробітників поліклініки не додумався познімати їх.
У Києві зловмисники розвісили в поліклініці пропагандистські листівки проти вакцинації: відео
Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 1 грудня у світі виявили понад 262 мільйони хворих на коронавірус та більш ніж 5,2 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 48,5 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Росія, Туреччина та Україна.
У Франції погіршилась ситуація з коронавірусом
Джерело: CNN
У Франції за добу 30 листопада коронавірус виявили у приблизно 47 тисяч людей, що є найвищим добовим приростом інфікувань в країні від 20 квітня. Насторожує те, що країна має один із найвищих показників вакцинації в Європі.
В Австрії влаштують лотерею для вакцинованих
Джерело: UA Голос
На тлі стрімкого поширення нового небезпечного штаму коронавірусу Омікрон влада Австрії вирішила влаштувати так звану лотерею вакцинації. Суть акції дуже проста – люди роблять щеплення й автоматично беруть участь в розіграші подарунків. Серед головних призів акції – сімейний будиночок, а також електромобіль. Загалом розігруватимуться майже 1 тисяча подарунків.
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Дослідження коронавірусу
Вплив коронавірусу на мозок
Джерело: MedicalNewsToday
Легені – далеко не єдина ціль для коронавірусу, і патоген може вражати центральну нервову систему, викликаючи втрату нюху, зниження когнітивних функцій та інші ускладнення. Нове дослідження показало, що в окремих випадках COVID-19 може викликати смертельно небезпечні зміни у мозку.