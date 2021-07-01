Новини про коронавірус в Україні 1 липня

Статистика захворюваності на коронавірус в країні

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні зареєстрували 705 хворих на коронавірус. Серед них 28 дітей та 18 медпрацівників. Водночас видужали від недуги 1 719 людей.

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До лікарень госпіталізували 464 пацієнти з ускладненим перебігом COVID-19. Під час хвороби померли ще 15 людей.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 20 913 осіб,

методом ІФА – 9 743 особи,

експрес-тестами – 18 382 особи.

Загалом за час пандемії в Україні коронавірусну інфекцію виявили у 2 235 801 людини. Станом на 1 липня хворобу подолали 2 168 387 людей. Втім 52 391 пацієнт помер від ускладнень коронавірусу.

Добовий приріст інфікованих в областях:

Київ – 231 випадок;

Вінницька область – 17 випадків;

Волинська область – 10 випадків;

Дніпропетровська область – 31 випадок;

Донецька область – 28 випадків;

Житомирська область – 17 випадків;

Закарпатська область – 3 випадки;

Запорізька область – 24 випадки;

Івано-Франківська область – 7 випадків;

Київська область – 56 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 28 випадків;

Львівська область – 29 випадків;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 41 випадок;

Полтавська область – 11 випадків;

Рівненська область – 11 випадків;

Сумська область – 21 випадок;

Тернопільська область – 3 випадки;

Харківська область – 41 випадок;

Херсонська область – 26 випадків;

Хмельницька область – 12 випадків;

Черкаська область – 25 випадків;

Чернівецька область – 5 випадків;

Чернігівська область – 8 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

В Україні продовжують зростати темпи вакцинації: актуальна статистика

Джерело: МОЗ

За минулу добу щеплення проти коронавірусу отримали 93 186 українців. 31 714 з них отримали перше щеплення, повністю імунізовані 61 472 людини. Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 1 965 660 людей. 1 дозу з них отримали 1 965 658 людей, а 2 дози – 710 996 людей.

Рада заборонила без тендерів закуповувати товари для боротьби з COVID-19

Джерело: 24 канал

Верховна Рада проголосувала за закон №3715 “Про внесення змін до розділу X "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про публічні закупівлі" (щодо виключення можливості здійснення закупівель без використання електронної системи закупівель)”. Закон виключає можливість здійснення закупівель без використання електронної системи та зменшує корупційні ризики при закупівлі відповідних товарів.

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Новини про коронавірус у світі 1 липня

Статистика поширення COVID-19

Нині у світі зареєстрували майже 182 мільйони інфікованих коронавірусом SARS-CoV-2. Внаслідок недуги з життя пішли 3 946 372 пацієнти. Водночас видужали – понад 119 мільйонів хворих.

Станом на 1 липня у світі зафіксовано більш ніж 58 мільйонів активних хворих на COVID-19.

Варіант коронавірусу Дельта став домінантним у ще одній країні

Джерело: GMA NEWS ONLINE

Штам Дельта став найпоширенішим варіантом серед нових випадків зараження COVID-19 у Сполучених Штатах. Кількість інфікувань цим варіантом вірусу сягнула 40% від усіх нових випадків зараження.

Вакцини Pfizer і Moderna можуть діяти протягом багатьох років: оновлювати не потрібно

Джерело: MedicineNet

Нове дослідження підтвердило довготривалу ефективність вакцин Moderna та Pfizer. Вакцинація цими препаратами може захистити від інфікування на довгі роки. Більшості людей, імунізованих мРНК- вакцинами, буде не потрібна ревакцинація, якщо вірус і його варіанти не мутують занадто сильно.