Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Продовж минулої доби в Україні зафіксували 13 936 випадків захворювання на коронавірус. До лікарень госпіталізували 3 828 людей з встановленим діагнозом COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, від ускладнень хвороби померли 298 інфікованих. Натомість 5 885 пацієнтів одужали.
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Темпи тестування сповільнились
Впродовж доби лабораторії провели 63 343 тестів на виявлення коронавірусної хвороби, зокрема:
- методом ПЛР – 29 021,
- методом ІФА – 7 648,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 674.
Захворюваність на коронавірус в областях:
- Київ – 495 випадків;
- Вінницька область – 298 випадків;
- Волинська область – 397 випадків;
- Дніпропетровська область – 867 випадків;
- Донецька область – 322 випадки;
- Житомирська область – 827 випадків;
- Закарпатська область – 118 випадків;
- Запорізька область – 895 випадків;
- Івано-Франківська область – 344 випадки;
- Київська область – 396 випадків;
- Кіровоградська область – 74 випадки;
- Луганська область – 110 випадків;
- Львівська область – 1166 випадків;
- Миколаївська область – 864 випадки;
- Одеська область – 1281 випадок;
- Полтавська область – 259 випадків;
- Рівненська область – 455 випадків;
- Сумська область – 573 випадки;
- Тернопільська область – 398 випадків;
- Харківська область – 1227 випадків;
- Херсонська область – 828 випадків;
- Хмельницька область – 693 випадки;
- Черкаська область – 270 випадків;
- Чернівецька область – 424 випадки;
- Чернігівська область – 355 випадків.
*У статистиці не враховані дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал
Україна вийшла на плато госпіталізацій через COVID-19, – Ляшко
Джерело: 24 канал
Міністр охорони здоров'я України під час брифінгу повідомив, що Україна вийшла на плато госпіталізацій через коронавірус. До цього показник госпіталізацій зростав впродовж останніх 3 місяців. При цьому захворюваність зафіксувалася на високих цифрах.
За словами міністра, зупинити зріст госпіталізацій допомогла вакцинація. Так, за останній тиждень за допомогою вакцинації вдалося врятувати 1 238 життів, але це тільки перші результати.
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Статистика вакцинації проти COVID-19 в Україні
Джерело: МОЗ
Впродовж неділі в Україні вакцинували проти коронавірусу 117 818 людей. Зокрема, 89 546 з них отримали першу дозу, решта 28 272 – другу дозу, відтак завершили процес імунізації.
У МОЗ наголосили, що за минулий тиждень в Україні провели 1 740 231 щеплення – це більше, ніж за весь червень.
Тернопіль з 1 листопада посилює карантин: які обмеження діятимуть у місті
Джерело: "20 хвилин"
Через погіршення епідеміологічної ситуації у Тернополі з 1 листопада посилили карантинні обмеження. Вони стосуються роботи громадських закладів, шкіл та проведення масових заходів. Зокрема, посилять контроль за температурним режимом відвідувачів громадських місць, ТРЦ, шкіл і садків тощо.
- У середніх і дошкільних навчальних закладах заборонили масові заходи. Наразі школи та садки не закривають. Ті заклади, які були на канікулах до 1 листопада, відновлюватимуть навчання в очному режимі.
- Працівникам усіх сфер обслуговування дозволять працювати за умови 100% вакцинації персоналу або наявності ПЛР-тесту.
- Заклади громадського харчування працюватимуть лише до 23:00. У закладах має бути наповнюваність 50% та не більше чотирьох людей за одним столиком та відстані 1,5 метра між столиками.
- Заборонені масові зібрання і дискотеки.
- Пенсіонери можуть на пільгових умовах користуватись громадським транспортом тільки у визначений час – від 10:00 до 16:00. У вихідні та святкові дні проїзд буде без обмежень.
- Усі водії громадського транспорту мають бути 100% вакциновані. Пріоритетна посадка у громадський транспорт тільки для учнів.
Новини про коронавірус у світі
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 1 листопада у світі зафіксували понад 246 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5 мільйонів смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – близько 46 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Туреччина, Україна та Індія.
Аргентина відкрила свої кордони для іноземних туристів
Джерело: Lonely Planet
Сьогодні, 1 листопада, Аргентина відкрила кордони для іноземних туристів. Відповідно до рішення уряду, туристи, які пройшли повний курс вакцинації можуть в'їхати до країни.
Невакциновані туристи зобов'язані піти на 7-денний карантин. Також необхідно буде пройти 2 тестування.
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Від COVID-19 померло понад 5 мільйонів людей
Джерело: Medical Xpress
Станом на 1 листопада, загальна кількість померлих від COVID-19 перевищила 5 мільйонів. Це значно більше, ніж від інших вірусних епідемій 20 та 21 століть. І це лише офіційна статистика. Оскільки у багатьох країнах є проблеми з тестуванням, реальна кількість померлих може бути значно вищою.
Згідно з заявою ВООЗ, смертність від коронавірусу у 2 – 3 рази вища за офіційні дані.
- До прикладу, свинячий грип H1N1, який викликав пандемію у 2009 році, забрав життя 18 500 людей. Це офіційна статистика. За даними науковців, реальна кількість померлих може коливатися між 151 700 і 575 400.
- У 2002 – 2003 роках коронавірус SARS (важкий гострий респіраторний синдром), який також спалахнув в Китаї, вбив 774 людини.
- Кількість жертв від COVID-19 найчастіше порівнюють із сезонним грипом. Але щорічно від нього помирає від 290 000 до 650 000 людей по всьому світу.
У ПАР починають дослідження COVID-вакцини в таблетках
Джерело: Medical Xpress
Ізраїльська фармацевтична компанія Oramed заявила, що Південна Африка схвалила клінічні випробування пероральної вакцини проти COVID-19.
Вакцина у таблетках справді зручний метод імунізації, оскільки вона не потребує дотримання особливих температур. Окрім цього, це значно спрощує спосіб ревакцинації.