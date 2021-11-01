Спад захворюваності, вакцина в таблетках: новини про коронавірус 1 листопада

В Україні знизилась добова захворюваність на коронавірус. Впродовж доби інфікувались близько 13 тисяч людей. Водночас темпи вакцинації зростають – минулого тижня зробили більше щеплень, аніж за весь вересень. Саме завдяки вакцинації, у МОЗ вважають, Україна вийшла на плато захворюваності. У ПАР тестують вакцину в таблетках. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 1 листопада.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Продовж минулої доби в Україні зафіксували 13 936 випадків захворювання на коронавірус. До лікарень госпіталізували 3 828 людей з встановленим діагнозом COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, від ускладнень хвороби померли 298 інфікованих. Натомість 5 885 пацієнтів одужали.

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Темпи тестування сповільнились

Впродовж доби лабораторії провели 63 343 тестів на виявлення коронавірусної хвороби, зокрема:

методом ПЛР – 29 021,

методом ІФА – 7 648,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 674.

Захворюваність на коронавірус в областях:

Київ – 495 випадків;

Вінницька область – 298 випадків;

Волинська область – 397 випадків;

Дніпропетровська область – 867 випадків;

Донецька область – 322 випадки;

Житомирська область – 827 випадків;

Закарпатська область – 118 випадків;

Запорізька область – 895 випадків;

Івано-Франківська область – 344 випадки;

Київська область – 396 випадків;

Кіровоградська область – 74 випадки;

Луганська область – 110 випадків;

Львівська область – 1166 випадків;

Миколаївська область – 864 випадки;

Одеська область – 1281 випадок;

Полтавська область – 259 випадків;

Рівненська область – 455 випадків;

Сумська область – 573 випадки;

Тернопільська область – 398 випадків;

Харківська область – 1227 випадків;

Херсонська область – 828 випадків;

Хмельницька область – 693 випадки;

Черкаська область – 270 випадків;

Чернівецька область – 424 випадки;

Чернігівська область – 355 випадків.

*У статистиці не враховані дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.

За весь час пандемії в країні виявили 2 936 238 хворих на COVID-19. 2 442 098 з них вже подолали хворобу. На жаль, померли внаслідок ускладненого перебігу недуги 68 027 мешканців країни.

Станом на 1 листопада в Україні провели 14 455 647 тестувань методом ПЛР.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Україна вийшла на плато госпіталізацій через COVID-19, – Ляшко

Джерело: 24 канал

Міністр охорони здоров'я України під час брифінгу повідомив, що Україна вийшла на плато госпіталізацій через коронавірус. До цього показник госпіталізацій зростав впродовж останніх 3 місяців. При цьому захворюваність зафіксувалася на високих цифрах.

За словами міністра, зупинити зріст госпіталізацій допомогла вакцинація. Так, за останній тиждень за допомогою вакцинації вдалося врятувати 1 238 життів, але це тільки перші результати.

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Статистика вакцинації проти COVID-19 в Україні

Джерело: МОЗ

Впродовж неділі в Україні вакцинували проти коронавірусу 117 818 людей. Зокрема, 89 546 з них отримали першу дозу, решта 28 272 – другу дозу, відтак завершили процес імунізації.

У МОЗ наголосили, що за минулий тиждень в Україні провели 1 740 231 щеплення – це більше, ніж за весь червень.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти COVID-19 зробили 10 245 775 українців:

10 245 773 з них отримали одну дозу вакцини.

повність вакциновані – 7 449 818 людей (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в країні провели 17 695 591 COVID-щеплення.

Тернопіль з 1 листопада посилює карантин: які обмеження діятимуть у місті

Джерело: "20 хвилин"

Через погіршення епідеміологічної ситуації у Тернополі з 1 листопада посилили карантинні обмеження. Вони стосуються роботи громадських закладів, шкіл та проведення масових заходів. Зокрема, посилять контроль за температурним режимом відвідувачів громадських місць, ТРЦ, шкіл і садків тощо.

У середніх і дошкільних навчальних закладах заборонили масові заходи. Наразі школи та садки не закривають. Ті заклади, які були на канікулах до 1 листопада, відновлюватимуть навчання в очному режимі.

Працівникам усіх сфер обслуговування дозволять працювати за умови 100% вакцинації персоналу або наявності ПЛР-тесту.

Заклади громадського харчування працюватимуть лише до 23:00. У закладах має бути наповнюваність 50% та не більше чотирьох людей за одним столиком та відстані 1,5 метра між столиками.

Заборонені масові зібрання і дискотеки.

Пенсіонери можуть на пільгових умовах користуватись громадським транспортом тільки у визначений час – від 10:00 до 16:00. У вихідні та святкові дні проїзд буде без обмежень.

Усі водії громадського транспорту мають бути 100% вакциновані. Пріоритетна посадка у громадський транспорт тільки для учнів.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 1 листопада у світі зафіксували понад 246 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5 мільйонів смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – близько 46 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених закривають: Велика Британія, Росія, Туреччина, Україна та Індія.

Аргентина відкрила свої кордони для іноземних туристів

Джерело: Lonely Planet

Сьогодні, 1 листопада, Аргентина відкрила кордони для іноземних туристів. Відповідно до рішення уряду, туристи, які пройшли повний курс вакцинації можуть в'їхати до країни.

Невакциновані туристи зобов'язані піти на 7-денний карантин. Також необхідно буде пройти 2 тестування.

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Від COVID-19 померло понад 5 мільйонів людей

Джерело: Medical Xpress

Станом на 1 листопада, загальна кількість померлих від COVID-19 перевищила 5 мільйонів. Це значно більше, ніж від інших вірусних епідемій 20 та 21 століть. І це лише офіційна статистика. Оскільки у багатьох країнах є проблеми з тестуванням, реальна кількість померлих може бути значно вищою.

Згідно з заявою ВООЗ, смертність від коронавірусу у 2 – 3 рази вища за офіційні дані.

До прикладу, свинячий грип H1N1, який викликав пандемію у 2009 році, забрав життя 18 500 людей. Це офіційна статистика. За даними науковців, реальна кількість померлих може коливатися між 151 700 і 575 400.

У 2002 – 2003 роках коронавірус SARS (важкий гострий респіраторний синдром), який також спалахнув в Китаї, вбив 774 людини.

Кількість жертв від COVID-19 найчастіше порівнюють із сезонним грипом. Але щорічно від нього помирає від 290 000 до 650 000 людей по всьому світу.

У ПАР починають дослідження COVID-вакцини в таблетках

Джерело: Medical Xpress

Ізраїльська фармацевтична компанія Oramed заявила, що Південна Африка схвалила клінічні випробування пероральної вакцини проти COVID-19.

Вакцина у таблетках справді зручний метод імунізації, оскільки вона не потребує дотримання особливих температур. Окрім цього, це значно спрощує спосіб ревакцинації.