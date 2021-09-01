Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 2075 людей, серед хворих – 153 дитини та 52 медпрацівники. До лікарень шпиталізували 874 людини з симптомами коронавірусу, які потребували медичного контролю, ще вчора показник госпіталізації становив 407 пацієнтів.

Варто знати Наскільки високий ризик зараження коронавірусом від члена сім'ї

Від ускладнень коронавірусу за минулу добу, на жаль, померли 44 людини. Водночас видужали – 925 осіб.

За добу лабораторії провели 63 401 тестування на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 28 140,

методом ІФА – 8 159,

експрес-тестами – 27 102.

Довідка. Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 2 288 371 випадок інфікування коронавірусом. Станом на 1 вересня одужали 2 208 865 людей. Жертвами коронавірусної хвороби стали 53 833 мешканці країни.

COVID-19 в регіонах: добові показники

Київ – 268 випадків;

Вінницька область – 34 випадки;

Волинська область – 35 випадків;

Дніпропетровська область – 108 випадків;

Донецька область – 139 випадків;

Житомирська область – 63 випадки;

Закарпатська область – 24 випадків;

Запорізька область – 58 випадків;

Івано-Франківська область – 81 випадок;

Київська область – 70 випадків;

Кіровоградська область – 15 випадків;

Луганська область – 115 випадків;

Львівська область – 121 випадок;

Миколаївська область – 33 випадки;

Одеська область – 103 випадки;

Полтавська область – 28 випадків;

Рівненська область – 65 випадків;

Сумська область – 43 випадки;

Тернопільська область – 73 випадки;

Харківська область – 177 випадків;

Херсонська область – 120 випадків;

Хмельницька область – 93 випадки;

Черкаська область – 49 випадків;

Чернівецька область – 128 випадків;

Чернігівська область – 32 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Динаміка вакцинації

Джерело: МОЗ

Вакцинували проти коронавірусу ще 157 049 людей, зокрема, першу дозу отримали 54 355 людей, другу дозу – 102 694 людини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 413 772 людини: з них отримали одну дозу – 5 413 770 людей, повністю імунізовані, тобто отримали дві дози вакцин – 3 825 401 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом провели 9 239 171 щеплення.

Вчителі проти вакцини

Джерело: "Pro новини" на 24 каналі

Небажання вакцинуватися стосується й освітян. За держпланом, мали б вакцинувати 80% вчителів до 1 вересня. Натомість прищепили лише 50% педагогів, тому що самі вчителі від вакцинації відмовляються.

Що робити, якщо в учня виявили симптоми COVID-19

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Міністерство охорони здоров’я опублікувало інструкцію про те, що робити адміністрації школи чи садочка, якщо у дитини виявлять підвищену температуру чи ознаки коронавірусу. Учень з ознаками COVID-19 повинен одразу одягнути маску, після цього його мають ізолювати у спеціально відведене приміщення закладу.

Вимоги до роботи шкіл в Україні з 1 вересня / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Освіта під час карантину

Джерело: 24 канал

Наразі у МОН планують розпочати навчання з 1 вересня в очному форматі, проте далі все буде залежати від епідеміологічної ситуації в Україні. Так, школи, де буде вакциновано понад 80% вчителів, зможуть і при посиленому карантині працювати в звичному форматі.

Шкарлет закликав вчителів вакцинуватися

Джерело: Міністерство освіти і науки

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет закликав вчителів, які планують отримати щеплення проти COVID-19, не зволікати з цим. За його словами, статистика захворюваності на коронавірус зростає, і від кожного з нас залежить, чи працюватимуть школи очно й надалі.

Новини про коронавірус у світі

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії по всьому світу виявили понад 217, 7 мільйонів хворих на коронавірус. Хвороба забрала життя майже 4,5 мільйона інфікованих.

Найбільше випадків зараження виявили у США – загалом там зареєстрували понад 39 мільйона пацієнтів з COVID-19, більш ніж 640 тисяч з яких, на жаль, померли. Наступними за кількістю виявлених хворих ідуть Індія, Іран, Велика Британія, Бразилія.

Важливо! До кінця 2021 року від коронавірусу можуть померти ще 236 тисяч людей. Принаймні так прогнозують у Всесвітній організації охорони здоров'я.

Латвія визнала українські COVID-сертифікати

Джерело: пресслужба посольства України в Латвії Українські цифрові паспорти про вакцинацію від COVID-19 стали сумісними з системою визнання сертифікатів про вакцинацію в Латвії. Раніше документи визнали ще 2 країни Європейського Союзу. Що відомо про українські COVID-сертифікати / Інфографіка 24 каналу Дослідження коронавірусу

Ще один штам коронавірусу

Джерело: ВООЗ

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) внесли в моніторинговий список організації "колумбійський" штам COVID-19 – Мю. У відомстві його класифікували, як такий, що несе ризики для глобальної системи охорони здоров'я.

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У яких країнах циркулюють небезпечні мутації

Джерело: ВООЗ

Штам коронавірусу Дельта підтвердили вже у 170 країнах світу. До слова, вперше його виявили в Індії. Штам Альфа зафіксували у 193 країнах та територіях, а Бета – у 141 країні та території, варіант Гама – у 91.