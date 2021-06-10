Новини про коронавірус в Україні 10 червня

Остання статистика захворюваності в країні

Джерело: МОЗ

За добу, 9 червня в Україні зафіксували 1 785 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед нових хворих – 77 дітей та 73 медиків. Крім цього, за добу госпіталізували 741 людину. Одужали 6513 осіб, а померли – 97.

Днем раніше Новини про коронавірус 9 червня: вся Україна в зеленій зоні, привезли ще одну партію Pfizer

За добу протестували:

методом ПЛР – 28 997 осіб,

методом ІФА – 10 741 особу,

експрес-тестами – 19 683 особи.

Добовий приріст захворюваності у регіонах

Найбільше випадків зареєстрували у Києві, Харківській, Львівській, Дніпропетровській та Київській областях.

Київ – 216 випадків;

Вінницька область – 54 випадки;

Волинська область – 63 випадків;

Дніпропетровська область – 119 випадків;

Донецька область – 63 випадки;

Житомирська область – 68 випадків;

Закарпатська область – 26 випадків;

Запорізька область – 33 випадки;

Івано-Франківська область – 44 випадків;

Київська область – 102 випадків;

Кіровоградська область – 17 випадків;

Луганська область – 27 випадки;

Львівська область – 128 випадків;

Миколаївська область – 53 випадків;

Одеська область – 63 випадків;

Полтавська область – 75 випадків;

Рівненська область – 88 випадків;

Сумська область – 63 випадків;

Тернопільська область – 42 випадків;

Харківська область – 128 випадків;

Херсонська область – 67 випадків;

Хмельницька область – 593 випадки;

Черкаська область – 70 випадків;

Чернівецька область – 27 випадки;

Чернігівська область – 90 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика за весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 219 824 особи;

одужало – 2 115 197 осіб;

летальних випадків – 51 507;

проведено ПЛР-тестувань – 10 434 57

Темпи вакцинації

За минулу добу, 9 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 55 573 людини. 36 498 українців отримали першу дозу препарату.

Впродовж 9 червня українців вакцинували такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 370,

Coronavac – 22 618,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 164 92,

AstraZeneca – 820.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 1 364 568 українців. 1 364 566 з них отримали першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали 2 дози препарату – 180 453 людини.

Загалом в Україні провели 1 545 019 щеплень.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 083,

Щеплено вакциною Coronavac – 282 357,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 242 194,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 352 544,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Станом на 10 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 666 470 людей.

Чи міксуватимуть в Україні COVID-вакцини

Джерело: ТСН

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, чи змішуватимуть в Україні вакцини проти коронавірусу. Це коли одну дозу роблять одним препаратом, а другу – іншим.

Нині таку можливість вивчає Велика Британія. Але змішування вакцин в Україні поки що не передбачене.



Правила зеленої зони / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 10 червня

Ситуація з захворюваністю у світі

Джерело: РНБО України

Станом на 10 червня коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2 виявили у понад 174 мільйони людей по всьому світу. І хоч більш ніж 112 мільйонів з них вже одужали, недуга все ж забрала життя щонайменше 3 757 000 інфікованих.

Так, експерти та представники ВООЗ впевнені, що через недостатній обсяг тестування у багатьох країнах дані про кількість хворих та померлих можуть бути в рази вищими.

Лідери G7 поставлять у бідні країни 1 мільярд COVID-вакцин, – Bloomberg

Джерело: Bloomberg

Лідери країн "Великої сімки" (G7) домовились про постачання вакцин проти коронавірусу в країни з низькими доходами. Йдеться про 1 мільярд доз вакцин у 2022 році.

За результатами саміту сформують документ, в якому буде план протидії пандемії COVID-19 до грудня 2022 року.

Білий дім закупить вакцину Pfizer для інших країн

Джерело: The Washington Post

США закупить кількасот мільйонів доз вакцини Pfizer для того, щоб пожертвувати її іншим країнам. Адміністрація Джо Байдена таким чином активізує зусилля для вакцинації більшості населення світу.

Адміністрація Джо Байдена закупить 500 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу Pfizer.

Перші 200 мільйонів доз будуть розподілені в цьому році, а наступні 300 мільйонів – в першій половині наступного року,

– мовиться у повідомленні.

Дози вакцин має розподілити COVAX. Їх скерують для країн з низьким і середнім рівнем доходів. Видання також пише, що їхні джерела стверджують нібито Pfizer продає ці дози США за "некомерційною" ціною.

В Індії від коронавірусу померла рекордна кількість людей

Джерело: The Times of India

Зранку 10 червня Індія повідомила про найвищий добовий приріст смертності внаслідок COVID-19 від початку пандемії – 6 148. Це найвищий показник не лише для Індії, а й для усього світу.

Але варто зауважити, що всі ці люди померли не впродовж вчорашнього дня. В країні переглянули попередні показники, врахувавши хворих, які перебували вдома або в приватних лікарнях.

Відомо, що цей звіт готували впродовж 15 – 20 днів. Загалом від початку пандемії в Індії зареєстрували 359 676 померлих внаслідок COVID-19. Окрім цього, в країні виявили ще 94 052 нових випадки зараження коронавірусом. Внаслідок цього загальна кількість інфікованих в країні зросла до 29 183 121. Натомість 27 655 493 пацієнтів вже одужали.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу