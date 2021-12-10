Новини про коронавірус в Україні 10 грудня

COVID-19 в Україні: понад 11 тисяч інфікувались, 442 померли

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні виявили 11 327 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 2 551 пацієнта з симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 442 людини. Натомість кількість пацієнтів, які одужали, значно перевищує кількість інфікованих – 24 456 людей.

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