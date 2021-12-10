Перебіг штаму Омікрон, коли чекати новий спалах COVID-19: новини про коронавірус 10 грудня

Понад 45% українців отримали хоча б одне щеплення проти COVID-19. МОЗ заборонив лікарні на Закарпатті "анонімно" вакцинувати від COVID-19. Штам Омікрон рідко викликає важкі симптоми, – ВООЗ. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 10 грудня

COVID-19 в Україні: понад 11 тисяч інфікувались, 442 померли

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні виявили 11 327 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 2 551 пацієнта з симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 442 людини. Натомість кількість пацієнтів, які одужали, значно перевищує кількість інфікованих – 24 456 людей.

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За весь час пандемії COVID-19 в Україні офіційно зареєстрували 3 543 684 випадки захворювання. Станом на 10 грудня одужали 3 158 426 людей. Натомість померли від недуги, на жаль, 90 343 мешканці країни.

Кількість нових хворих в регіонах:

Київ – 1472;

Вінницька область – 326;

Волинська область – 434;

Дніпропетровська область – 742;

Донецька область – 724;

Житомирська область – 336;

Закарпатська область – 404;

Запорізька область – 547;

Івано-Франківська область – 328;

Київська область – 576;

Кіровоградська область – 153;

Луганська область – 121;

Львівська область – 575;

Миколаївська область – 336;

Одеська область – 647;

Полтавська область – 712;

Рівненська область – 331;

Сумська область – 341;

Тернопільська область – 235;

Харківська область –424 ;

Херсонська область – 134;

Хмельницька область – 390;

Черкаська область – 622;

Чернівецька область – 117;

Чернігівська область – 300.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

Понад 45% українців отримали хоча б одне щеплення проти COVID-19

Джерело: МОЗ

Україна виконує план вакцинації населення проти COVID-19. Станом на 10 грудня 45,2% дорослих отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19. Натомість 39,4% дорослого населення пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби.

Помаранчеву зону розширили: в одній з "жовтих" областей погіршились показники

Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

В помаранчеву зону перейшла ще одна область. "Жовтих" регіонів стало менше – 13.

Показники захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ

Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Коли може бути новий спалах коронавірусу в Україні: три сценарії

Джерело: РБК-Україна

В Україні можливий новий спалах коронавірусу в січні наступного року. Спричинити активне зростання захворюваності в Європі можуть сезонні хвороби та циркуляція нового штаму Омікрон. Керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко розповів, що наразі у школі розглядають три сценарії поширення коронавірусу: середній, оптимістичний, песимістичний.

МОЗ заборонив лікарні на Закарпатті "анонімно" вакцинувати від COVID-19

Джерело: 24 канал

Медзаклад на Закарпатті, який проводить анонімну вакцинацію, виключили із переліку лікарень, що щеплюють проти коронавірусу. За словами Віктора Ляшка, люди, які мають підроблений сертифікат вакцинації, можуть отримати щеплення проти коронавірусу, тільки якщо вони добровільно зізнаються у скоєному та активно сприятимуть розкриттю правопорушення. Анонімні щеплення, які почали робити на Закарпатті міністр охорони здоров'я назвав неприпустимими. Там крадькома, під псевдонімами щеплюють тих, хто купив фальшиві сертифікати про вакцинацію від коронавірусу.

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Новини про коронавірус у світі 10 грудня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 10 грудня у світі виявили понад 268 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,2 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 49 мільйонів. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Росія, Франція та Туреччина.

Штам Омікрон рідко викликає важкі симптоми, – ВООЗ

Джерело: ВООЗ

Випадки коронавірусу в Африці майже подвоїлися за тиждень у через поширення штаму Омікрон. Але кількість госпіталізацій у Південній Африці, де виявили новий варіант, залишається низькою.