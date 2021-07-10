Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 507 людей, з них 41 дитина та 33 медпрацівники. Від ускладнень коронавірусу померли 20 хворих. До лікарень госпіталізували 364 пацієнти – вони потребували медичного нагляду.
Днем раніше Новини про коронавірус 9 липня: рекорд щеплень в Україні, спрей-вакцина проти COVID-19
Добовий приріст інфікованих в регіонах
- м. Київ – 150 випадків;
- Вінницька область – 13 випадків;
- Волинська область – 3 випадки;
- Дніпропетровська область – 22 випадки;
- Донецька область – 29 випадків;
- Житомирська область – 10 випадків;
- Закарпатська область – 2 випадки;
- Запорізька область – 4 випадки;
- Івано-Франківська область – 10 випадків;
- Київська область – 47 випадків;
- Кіровоградська область – 11 випадків;
- Луганська область – 16 випадків;
- Львівська область – 29 випадків;
- Миколаївська область – 13 випадків;
- Одеська область – 29 випадків;
- Полтавська область – 8 випадків;
- Рівненська область – 11 випадків;
- Сумська область – 9 випадків;
- Тернопільська область – 3 випадки;
- Харківська область – 40 випадків;
- Херсонська область – 13 випадків;
- Хмельницька область – 7 випадків;
- Черкаська область – 11 випадків;
- Чернівецька область – 7 випадків;
- Чернігівська область – 10 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
В Україні за добу вакцинували рекордну кількість людей
Джерело: МОЗ
За добу п'ятниці, 9 липня щеплення проти коронавірусу отримали 114 660 людей – найбільше від початку вакцинальної кампанії. Зокрема, одну дозу отримали 53 820 людей, дві дози, а відтак повний захист проти коронавірусу – 60 840 людина.
Актуальна статистика вакцинації в Україні / Інфографіка МОЗ
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Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: РНБО
Станом на 10 липня у світі зареєстрували понад 186 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли більш ніж 4 мільйони хворих. Водночас близько 122 мільйонів пацієнтів одужали.
Продовжують лікування від коронавірусу понад 59 мільйонів людей.
У Нідерландах захворюваність зросла у 6 разів
Джерело: NL Times
Влада Нідерландів з 10 липня вирішила посилити карантинні обмеження. Деякі заборони довелося запровадити знову через поширення штаму коронавірусу Дельта.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що посилення карантину – вимушений крок. Він підкреслив, що наразі рівень захворюваності у країні стрімко зростає, в основному через вкрай заразний штам Дельта.
До слова, за минулий тиждень у Нідерландах захворюваність на коронавірус виросла в 6 разів. Ще на початку місяця кількість хворих у країні не перевищувала 1 тисячі осіб на добу. Зараз у Нідерландах фіксують понад 6 тисяч нових випадків щодня.
Мальту закриють для туристів, які невакциновані
Джерело: Times of Malta
Уряд Мальти вирішив закрити кордони для невакцинованих мандрівників. Це стосується як туризму, так і мовних шкіл. Причиною є зростання кількості хворих на коронавірус на 5 разів за останні 10 днів.
До слова, українцям поки що потрапити на Мальту не вдасться.
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Дослідження про коронавірус
Вчені знайшли ще один штам коронавірусу – каліфорнійський
Sinovac неефективна проти штаму Дельта
Джерело: Thaipbsworld
Китайська вакцина Sinovac не може повністю протидіяти небезпечному штаму коронавірусу Дельта. Такого висновку дійшли вчені з Таїланду.
Науковці встановили, що дві дози Sinovac у середньому підвищують рівень антитіл до 80 – 90%. Натомість повна імунізація британською вакциною Oxford/AstraZeneca здатні збільшити рівень нейтралізуючих антитіл до понад 90% проти штаму Дельта.
Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу