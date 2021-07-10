Новини про коронавірус 10 липня: яка вакцина неефективна проти Дельти, ще один штам

В Україні на коронавірус захворіли понад 500 людей – ситуація із захворюваністю досить стабільна. Водночас темпи вакцинації в країні значно зросли, впродовж минулої доби в країні зареєстрували найбільшу кількість людей, яким провели щеплення. В Нідерландах погіршилась ситуація – захворюваність у шість разів вище, ніж минулого тижня. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 липня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 507 людей, з них 41 дитина та 33 медпрацівники. Від ускладнень коронавірусу померли 20 хворих. До лікарень госпіталізували 364 пацієнти – вони потребували медичного нагляду.

Днем раніше Новини про коронавірус 9 липня: рекорд щеплень в Україні, спрей-вакцина проти COVID-19

За весь час пандемії COVID-19 в Україні:

захворіли 2 240 753 людини;

видужали 2 176 919 людей;

від ускладнень померли 52 592 людини.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

м. Київ – 150 випадків;

Вінницька область – 13 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 22 випадки;

Донецька область – 29 випадків;

Житомирська область – 10 випадків;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 4 випадки;

Івано-Франківська область – 10 випадків;

Київська область – 47 випадків;

Кіровоградська область – 11 випадків;

Луганська область – 16 випадків;

Львівська область – 29 випадків;

Миколаївська область – 13 випадків;

Одеська область – 29 випадків;

Полтавська область – 8 випадків;

Рівненська область – 11 випадків;

Сумська область – 9 випадків;

Тернопільська область – 3 випадки;

Харківська область – 40 випадків;

Херсонська область – 13 випадків;

Хмельницька область – 7 випадків;

Черкаська область – 11 випадків;

Чернівецька область – 7 випадків;

Чернігівська область – 10 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

В Україні за добу вакцинували рекордну кількість людей

Джерело: МОЗ

За добу п'ятниці, 9 липня щеплення проти коронавірусу отримали 114 660 людей – найбільше від початку вакцинальної кампанії. Зокрема, одну дозу отримали 53 820 людей, дві дози, а відтак повний захист проти коронавірусу – 60 840 людина.

Вакцинальна кампанія станом на 10 липня:

Всього в Україні щеплено 2 277 228 людей, з них 1 дозу отримали 2 277 226 людей.

Повністю імунізовані, тобто отримали 2 дози – 1 143 442 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 420 668 щеплень.

Актуальна статистика вакцинації в Україні / Інфографіка МОЗ

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у інтерв'ю 24 каналу розповів про ефективність вакцин та загрозу поширення штаму Дельта. Детально читайте тут

Михайло Радуцький у програмі "Перехресний допит": дивіться відео

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО

Станом на 10 липня у світі зареєстрували понад 186 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли більш ніж 4 мільйони хворих. Водночас близько 122 мільйонів пацієнтів одужали.

Продовжують лікування від коронавірусу понад 59 мільйонів людей.

У Нідерландах захворюваність зросла у 6 разів

Джерело: NL Times

Влада Нідерландів з 10 липня вирішила посилити карантинні обмеження. Деякі заборони довелося запровадити знову через поширення штаму коронавірусу Дельта.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що посилення карантину – вимушений крок. Він підкреслив, що наразі рівень захворюваності у країні стрімко зростає, в основному через вкрай заразний штам Дельта.

До слова, за минулий тиждень у Нідерландах захворюваність на коронавірус виросла в 6 разів. Ще на початку місяця кількість хворих у країні не перевищувала 1 тисячі осіб на добу. Зараз у Нідерландах фіксують понад 6 тисяч нових випадків щодня.

Мальту закриють для туристів, які невакциновані

Джерело: Times of Malta

Уряд Мальти вирішив закрити кордони для невакцинованих мандрівників. Це стосується як туризму, так і мовних шкіл. Причиною є зростання кількості хворих на коронавірус на 5 разів за останні 10 днів.

До слова, українцям поки що потрапити на Мальту не вдасться.

Цікаво Пандемія не минула дарма: які 6 нових цікавих пам'яток відкрилося у світі у 2021 році

Дослідження про коронавірус

Вчені знайшли ще один штам коронавірусу – каліфорнійський

Нове дослідження свідчить, що наявні вакцини проти коронавірусу можуть бути менш ефективними проти ще одного штаму. Варіант вперше зафіксували в Каліфорнії, штам має назву Епсілон.

Новий варіант має 3 мутації білка з шипами, які він використовує для ослаблення дії наявних вакцин до 70%.

Sinovac неефективна проти штаму Дельта

Також вчені зафіксували, що в одному з білків-шипів– це знову ж таки свідчить про те, що захист від вакцин може бути значно нижче.

Джерело: Thaipbsworld

Китайська вакцина Sinovac не може повністю протидіяти небезпечному штаму коронавірусу Дельта. Такого висновку дійшли вчені з Таїланду.

Науковці встановили, що дві дози Sinovac у середньому підвищують рівень антитіл до 80 – 90%. Натомість повна імунізація британською вакциною Oxford/AstraZeneca здатні збільшити рівень нейтралізуючих антитіл до понад 90% проти штаму Дельта.



Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу