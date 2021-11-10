Коли закінчиться пандемія, "ковідна амністія": новини про коронавірус 10 листопада

У ВООЗ можуть оголосити завершення пандемії за однієї умови. Поліція виступає за те, щоб не усі змогли отримати "ковідну амністію". В Україні, швидше за все, минув пік захворюваності на COVID-19. Це останні новини про коронавірус в Україні та світі 10 листопада.

Новини про коронавірус в Україні

Добова статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні зафіксували 23 283 випадки захворювання на коронавірус. Серед інфікованих 1 539 дітей та 529 медпрацівників.

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До лікарень госпіталізували 5 696 людей з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 816 пацієнтів. Натомість видужали 16 277 мешканці країни.

Темпи тестування

За вчорашній день в країні провели 146 589 тестів на виявлення коронавірусної хвороби, зокрема:

методом ПЛР – 69 627,

методом ІФА – 19 681,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 57 281.

Ситуація з COVID-19 в регіонах:

Київ — 1740 випадків;

Вінницька область — 673 випадки;

Волинська область — 720 випадків;

Дніпропетровська область — 1792 випадки;

Донецька область — 1210 випадків;

Житомирська область — 631 випадок;

Закарпатська область — 403 випадки;

Запорізька область — 1123 випадки;

Івано-Франківська область — 694 випадки;

Київська область — 1016 випадків;

Кіровоградська область — 113 випадків;

Луганська область — 606 випадків;

Львівська область — 1021 випадок;

Миколаївська область — 1067 випадків;

Одеська область — 1572 випадки;

Полтавська область — 1591 випадок;

Рівненська область — 1037 випадків;

Сумська область — 867 випадків;

Тернопільська область — 482 випадки;

Харківська область — 1719 випадків;

Херсонська область — 521 випадок;

Хмельницька область — 1141 випадок;

Черкаська область — 800 випадків;

Чернівецька область — 387 випадків;

Чернігівська область — 357 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальні темпи поширення COVID-19

За весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіли – 3 130 772 людини. Станом на 10 листопада видужали 2 553 842 пацієнти.

Від ускладнень коронавірусної хвороби, на жаль, померли 74 206 хворих.

Загалом в країні провели 14 999 766 ПЛР-тестувань на COVID-19.



Статистика смертей від коронавірусу у світі / Інфографіка 24 канал

COVID-вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 9 листопада, у МОЗ прозвітували за проведення 267 401 щеплення проти COVID-19. Так, першу дозу вакцини отримали 150 663 людини, другу дозу – 116 738 людей, тож вони завершили процес вакцинації.

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Вакцинацію проводили 1 105 мобільних бригад з імунізації, 3 202 пункти щеплення та 423 центри вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації проти СOVID-19

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 11 697 386 людей:

з них отримали одну дозу – 11 697 384 людини,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 154 792 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 19 852 176 щеплень.

91,1% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані,

– наголосили у МОЗ.

Якими препаратами імунізували українців:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 718 258,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 4 890 509,

AstraZeneca – 1 478 710,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 102 042.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Відсторонення від роботи без щеплення проти COVID-19

Джерело: 24 канал

В Україні 8 листопада набув чинності наказ Міністерства охорони здоров'я про обов'язкову імунізацію деяких верств населення. Відповідно до нього, усіх невакцинованих держслужбовців і вчителів усунуть від роботи без збереження заробітної плати.

Документ викликав чималі суперечки в соцмережах. Однак експерти наголосили, що держава бере на себе конституційний обов'язок захистити людей та робить так, щоб діти мали право на освіту, а чиновники могли виконувати зобов'язання, взяті на себе.

Що робити, якщо пропустили другу дозу вакцини

Джерело: МОЗ

Якщо ви пропустили рекомендований термін введення будь-якого щеплення проти коронавірусу, зверніться до пункту вакцинації якнайшвидше, щоб зробити ін'єкцію. Навіть невчасна імунізація зараховується до повного курсу вакцинації без необхідності його повторення спочатку.

Більше тут Що робити, якщо пропустили другу дозу вакцини проти коронавірусу

У НАН спрогнозували поширення коронавірусу

Джерело: НАН України

В Україні, швидше за все, минув пік захворюваності на COVID-19. На це вказує зниження кількості нових заражень.

У Львівському пологовому будинку відкриють пункт вакцинації для вагітних

Джерело: Львівська міськрада

Кількість тимчасових пунктів вакцинації у Львові продовжує збільшуватись. Невдовзі ще один відкриють у міському пологовому клінічному будинку №1 на вулиці Мечникова. Вагітні та породіллі зможуть вакцинуватись проти коронавірусу одразу в пологовому – без черг та під наглядом лікаря. Щеплення робитимуть препаратом компанії Pfizer.

Які привілеї отримають вакциновані українці / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

У поліції озвучили свою позицію щодо "ковідної амністії"

Джерело: Нацполіція

Поліція виступає за те, щоб не усі змогли отримати "ковідну амністію". Вони вважають, що перед законом таки повинні відповідати люди, які виготовили, реалізували або використали підробний COVID-сертифікат.

Як нещеплені львів'яни обходять у ТРЦ червону зону

Напередодні міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заговорив про "ковідну амністію". Людям, які підробили сертифікат про вакцинацію, можуть надати можливість зробити щеплення.

Джерело: 24 канал

У Львові понад тиждень діють посиленні карантинні обмеження. З того часу "найкращий друг" кожного свідомого львівського мешканця – QR-код застосунку "Дія" або звичайна паперова довідка про вакцинацію. Тим часом у торгові центри можна зайти без обмежень. Проте для того, щоб потрапити в будь-який магазин, треба показати на вході довідку про повну вакцинацію або ж QR-код у Дії.

У Києві можуть зупинити транспорт

Джерело: 24 канал

Мер Києва Віталій Кличко не виключає ймовірності введення тотальних заборон у столиці. Це станеться, якщо ситуація з розповсюдженням COVID-19 у місті не буде покращуватись.

Ситуація з COVID-19 у Києві серйозно погіршується

Джерело: 24 канал

Ситуація з поширенням COVID-19 у Києві постійно та стрімко погіршується. Якщо вона не зміниться, влада міста може піти на більш суворі обмеження та запровадити жорсткий локдаун.

За 9 листопада від інфекції у столиці померла рекордна кількість людей. У статистику померлих внесли 73 особи.

Дивіться відео брифінгу Віталія Кличка щодо ситуації з COVID-19 у Києві:

У Львові відновили очне навчання для учнів молодших класів

Джерело: фейсбук Андрія Садового

У Львові вирішили дещо послабити карантинні обмеження. З 15 листопада учням молодших класів дозволили повернутися у школи.



Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Ще дві країни ЄС зберегли умови в'їзду для українців

Джерело: твітер Дмитра Кулеби

Євросоюз нещодавно додав Україну до "червоного списку" країн. Однак Естонія та Хорватія вирішили не закривати кордони для наших громадян.

Коли 1 – 4 класи у Києві повернуться до очного навчання

Джерело: "Обозреватель"

Учнів 1 – 4 класів шкіл у Києві можуть повернути в очний режим навчання уже з понеділка, 15 листопада. Але для цього має стабілізуватися епідеміологічна ситуація.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Станом на 10 листопада у світі зареєстрували понад 251 мільйон випадків інфікування коронавірусом SARS-CoV-2. Загалом від недуги померли 5 082 976 осіб. У Східній Європі фіксують рекордні спалахи захворюваності. Так, кількість випадків інфікування зростає в 55 з 240 країн. Найбільше хворих у Європі – у Великій Британії, а загалом у світі – у США.

Середньодобова кількість випадків захворювання за останні 3 місяці знизилася на 36%. Однак штамом Дельта продовжують заражатися 50 мільйонів людей кожні 90 днів.

У ВООЗ кажуть, що потрібно вакцинувати дітей

Джерело: La Vanguardia

У ВООЗ зробили заяву про роботу шкіл під час пандемії. Експерти наголошують, що саме заклади освіти є рушійною силою епідемії та додають, що треба починати вакцинувати дітей.

Умова завершення пандемії коронавірусу

Джерело: La Vanguardia

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що закінчення пандемії коронавірусу відбудеться за умови, якщо система охорони здоров'я не буде перенавантажена.

Важливо Moderna запросила в ЄС дозвіл на вакцинацію дітей віком від 6 до 11 років

Дівчинка виграла суд в батька-антивакцинатора

Джерело: Livesicilia

16-річна дівчина з італійського міста Палермо виграла у суді справу проти свого батька-антивакцинатора, який не дозволяв їй щепитися від COVID-19. Грузія запровадить систему "зелених перепусток"

Джерело: Ехо Кавказу

Грузія прийняла рішення ввести так звані "зелені паспорти". Вони потрібно для відвідування громадських місць. Вимога почне діяти з 1 грудня 2021 року і поширюватиметься на громадян Грузії та туристів віком від 18 років.

Кіпр став першою країною ЄС, яка зберегла умови в'їзду для українців

Джерело: твітер Дмитра Кулеби