Новини про коронавірус 10 серпня: новий пік смертності, у США масово хворіють діти

В Україні знову зросла захворюваність на коронавірус, за добу інфікувались майже 800 людей. У світі прогнозують пік смертності внаслідок коронавірусу на вересень. Австрія схвалила четверту вакцину проти коронавірусу. У США масово хворіють діти. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 серпня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні зареєстрували 781 випадок інфікування коронавірусом. Серед нових хворих 37 дітей та 28 медиків. До лікарень госпіталізували 335 пацієнтів з ускладненнями. Окрім цього, коронавірус забрав життя ще 24 пацієнтів. Натомість 1 390 людини виписали у зв'язку з одужанням.

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За добу в Україні виконали 44 553 тести на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 21 705,

методом ІФА – 7 698,

експрес-тестами – 15 150.

Загальна статистика

Станом на 10 серпня в Україні зареєстрували 2 260 232 хворих на коронавірус. 2 192 592 з них перемогли вірус. Але, на жаль, 53 124 пацієнти померли.

Добовий приріст нових випадків інфікування в регіонах:

Київ – 167 випадків;

Вінницька область – 29 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 25 випадків;

Донецька область – 78 випадків;

Житомирська область – 20 випадків;

Закарпатська область – 12 випадків;

Запорізька область – 34 випадки;

Івано-Франківська область – 13 випадків;

Київська область – 20 випадків;

Кіровоградська область – 4 випадки;

Луганська область – 34 випадки;

Львівська область – 34 випадки;

Миколаївська область – 9 випадків;

Одеська область – 62 випадки;

Полтавська область – 35 випадків;

Рівненська область – 19 випадків;

Сумська область – 18 випадків;

Тернопільська область – 13 випадків;

Харківська область – 60 випадків;

Херсонська область – 19 випадків;

Хмельницька область – 35 випадків;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 15 випадків;

Чернігівська область – 10 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



​Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

На Чернігівщині виявили 10 випадків Дельти

Джерело: фейсбук В'ячеслава Чауса

В Чернігівській області виявили 10 випадків штаму коронавірусу Дельта. Інформації про пацієнтів поки що немає.

Однак очільник Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус закликав мешканців регіону до дотримання соціальної дистанції, маскового режиму та здорового глузду. Він нагадав, що в області працює 152 пункти щеплення та 17 центрів масової вакцинації.

Є три сценарії: як у школах планують почати навчання з 1 вересня

Джерело: 24 канал

В Україні планують, що діти з 1 вересня підуть до школи. МОЗ прогнозує три сценарії: песимістичний, оптимальний і помірний. У МОЗ їх розраховували не по спалаху, а по завантаженості системи охорони здоров'я.

Нині динаміка захворюваності повторюється майже один в один з літом 2020 року, тому у серпні спалах вірусу не прогнозують.

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