Карантин в Україні, штам Ета в Японії: новини про коронавірус 10 вересня

Карантин в Україні можуть невдовзі посилити. В Японії виявили майже 20 випадків штаму Ета. Вчені назвали 105 чинників, які підвищують або знижують ризик зараження COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 10 вересня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 3 615 людей, зокрема 348 дітей та 61 медпрацівник. До лікарень госпіталізували 1 056 хворих з симптомами COVID-19, від ускладнень хвороби, на жаль, померли 76 пацієнтів.

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Водночас видужали 1 310 людей. Добові показники захворюваності дещо зменшились, днем раніше виявили 3 663 випадки зараження.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 406 випадків;

Вінницька область – 98 випадків;

Волинська область – 91 випадок;

Дніпропетровська область – 196 випадків;

Донецька область – 110 випадків;

Житомирська область – 112 випадків;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 165 випадки;

Івано-Франківська область – 90 випадків;

Київська область – 162 випадки;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 109 випадків;

Львівська область – 292 випадки;

Миколаївська область – 69 випадків;

Одеська область – 233 випадки;

Полтавська область – 70 випадків;

Рівненська область – 110 випадків;

Сумська область – 78 випадків;

Тернопільська область – 147 випадків;

Харківська область – 341 випадок;

Херсонська область – 97 випадків;

Хмельницька область – 191 випадок;

Черкаська область – 99 випадків;

Чернівецька область – 235 випадків;

Чернігівська область – 79 випадків.

Всього за весь час пандемії в Україні підтвердили 2 310 554 випадки інфікування коронавірусу. Станом на 10 вересня 2 218 873 одужали. Жертвами коронавірусної хвороби стали 54 251 людина.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Вакцинації в Україні

Впродовж доби, 9 вересня, в Україні проти COVID-19 вакцинували 173 615 людей, зокрема, першу дозу отримали 67 042 людини, другу, відтак завершили імунізацію – 106 573 людей.

Показники госпіталізації з COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії, з них отримали одну дозу – 5 789 252 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).Загалом провели 10 407 825 щеплень.

Джерело: МОЗ

Станом на 10 вересня у 3 регіонах країни епідеміологічні показники не в межах норми. Найгірша ситуація на Львівщині, вже протягом довго часу область має високу динаміку госпіталізацій хворих коронавірусом. На другому місці Закарпатська область. Також раптово до цього списку увійшла Волинська область.

Карантин в Україні можуть посилити

Джерело: 24 канал

Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ ініціюватиме позачергове засідання Кабміну. На порядку денному буде питання про внесення змін до адаптивного карантину.

Чи перейдуть школи Львова на дистанційне навчання

Джерело: Львівська міськрада

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, уряд не запроваджуватиме в областях протиепідемічних заходів жовтої зони. За словами головної освітянки Львова Зоряни Довганик, усі школярі поки навчатимуться очно. Про перехід на повноформатне дистанційне навчання поки не мовиться.

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Рекордне зростання на Львівщині

Джерело: 24 канал

У Львівській області фіксують рекордне зростання нових випадків інфікування коронавірусом. За минулу добу, 9 вересня, недугу виявили у 292 осіб.

У кількох школах Миколаєва виявили коронавірус

Джерело: "Суспільне"

У Миколаєві виявили випадки COVID-19 у 5 школах. Учнів декількох класів перевели на самоізоляцію, тому вони будуть навчатися дистанційно.

Що робити, якщо в учня виявили коронавірус?



Якщо тест не підтверджує COVID-19, діти повертаються на навчання. Проте підтверджує – учні повинні перейти на дистанційку на два тижні. Учень з ознаками COVID-19 повинен одразу одягнути маску, після цього його мають ізолювати у спеціально відведене приміщення. Вчитель має повідомити адміністратора школи, а школа – батьків. Потім потрібно провести провітрювання поза графіком та дезінфекцію поверхонь.У разі підтвердження випадку COVID-19 в одного з учнів, всі інші діти відповідного класу повинні піти на самоізоляцію до отримання результатів тестів.Якщо тест не підтверджує COVID-19, діти повертаються на навчання. Проте підтверджує – учні повинні перейти на дистанційку на два тижні.

Вчителі відмовляються від вакцинації

Джерело: РБК-Україна

В Івано-Франківській області від вакцинації відмовились понад 12 тисяч освітян, а понад 32% від загальної їх кількості. Не стимулює вчителів навіть те, що за вакцинацію можна отримати премію у тисячу гривень.

Загалом в регіоні вакцинували від коронавірусу лише 10 332 (28%) працівники сфери освіти.

Новини про коронавірус у світі 10 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 10 вересня у світі офіційно повідомили про понад 223 мільйона випадків інфікування SARS-CoV-2, майже 4,6 мільйона хворих на коронавірус, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих виявили у США – понад 40 мільйонів від початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав життя більш ніж 654 тисячі американців.

Перша країна Євросоюзу скасувала усі коронавірусні обмеження

Джерело: Politico

Данія стала першою країною в ЄС, яка зняла всі обмеження, впроваджені через COVID-19. Її мешканців повертаються до темпу життя, який був перед пандемією.

В Ізраїлі скаржаться, що хасиди повертаються з Умані з фальшивими тестами

Джерело: Ynet

Сотні паломників-хасидів повернулися до Ізраїлю зі святкування в Умані Рош га-Шана. У частини з них виявили підроблені тести на коронавірус. Зокрема, 13 студентів єшив поліцією Ізраїлю затримала після повернення з Умані з фальшивими довідками про негативний тест на коронавірус.

ЄС повернув обмеження на в'їзд з 6 країн

Джерело: Єврорада

Євросоюз переглянув список країн, громадяни яких можуть подорожувати територією ЄС без додаткових обмежень. З переліку виключили Вірменію, Азербайджан, Албанію,

Бруней-Даруссалам, Японію, Сербію.

В Японії виявили штам Ета

Україна залишилася в списку країн, для яких держави-члени ЄС повинні з 30 серпня 2021 року поступово знімати обмеження на поїздки.

Джерело: NHK

Міністерство охорони здоров'я Японії заявило, що в країні підтвердили 18 випадків зараження варіантом коронавірусу Ета. Це перші випадки захворювання цим штамом в країні.

Дослідження коронавірусу

105 чинників, які підвищують або знижують ризик зараження COVID-19

Вченим вдалося виділити 105 різних чинників, в тому числі найнесподіваніших, які можуть потенційно впливати на ймовірність інфікування та навпаки, надавати захисний ефект. Деякі з них добре відомі: наприклад, високий індекс маси тіла. Однак були й несподівані відкриття: наприклад, високі чоловіки з більшою вагою мали підвищений ризик зараження в порівнянні з низькорослими з нормальною вагою.

Більше тут Назвали 105 факторів, які підвищують або знижують ризик зараження COVID-19

Наскільки високий ризик зараження коронавірусом в громадському туалеті

Громадський туалет вважається зоною підвищеного ризику зараження COVID-19. Найбільший огляд досліджень про ймовірність передачі вірусів і бактерій у вбиральнях показав, що ці страхи сильно перебільшені навіть вченими.