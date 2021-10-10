Новини про коронавірус в Україні 10 жовтня
Коронавірус в Україні: за добу до лікарень госпіталізували понад 3 тисячі людей
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні зафіксували 11 344 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 3 712 людей. На жаль, ще 162 пацієнти померли. Натомість 2 581 людина одужала.
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Вчора в Україні провели 67 392 тестування на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 35 671,
- методом ІФА – 5 434,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 287.
Загалом станом на 10 жовтня в Україні провели 13 253 584 досліджень методом ПЛР.
Добовий приріст захворюваності
- Київ – 320 випадків;
- Вінницька область – 202 випадки;
- Волинська область – 197 випадків;
- Дніпропетровська область – 838 випадків;
- Донецька область – 819 випадків;
- Житомирська область – 607 випадків;
- Закарпатська область – 52 випадки;
- Запорізька область – 836 випадків;
- Івано-Франківська область – 220 випадків;
- Київська область – 237 випадків;
- Кіровоградська область – 105 випадків;
- Луганська область – 167 випадків;
- Львівська область – 468 випадків;
- Миколаївська область – 339 випадків;
- Одеська область – 1 010 випадків;
- Полтавська область – 174 випадки;
- Рівненська область – 158 випадків;
- Сумська область – 452 випадки;
- Тернопільська область – 406 випадків;
- Харківська область – 1 783 випадки;
- Херсонська область – 567 випадків;
- Хмельницька область – 526 випадків;
- Черкаська область – 169 випадків;
- Чернівецька область – 525 випадків;
- Чернігівська область – 167 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи вакцинації в Україні
- За минулу добу в Україні зробили 66 053 щеплення проти коронавірусу. 34 183 людини отримали першу дозу вакцини, натомість повністю імунізовані – 31 870 людей.
- Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 529 596 мешканців України. 7 529 594 з них отримали першу дозу препарату. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 115 249 реципієнтів (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).
- Загалом в країні провели 13 644 843 щеплення.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
До помаранчевої зони можуть віднести 16 регіонів України
Джерело: МОЗ
Станом на ранок 10 жовтня 16 областей України мають показники поширення коронавірусу, які відповідають "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки. За минулу добу до цього переліку додалися ще 3 регіони, натомість 2 області вийшли з нього.
В окупованому Криму сплеск COVID-19: за добу виявили рекордну кількість хворих
Джерело: Стопкоронавирус.рф
В окупованому Росією Криму за добу зареєстрували 519 нових випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Це найбільша кількість від початку пандемії.
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Новини про коронавірус у світі 10 жовтня
Поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Загалом у світі виявили понад 237 мільйонів хворих на COVID-19. Більш ніж 4,8 мільйона інфікованих, на жаль, померли.
Від початку пандемії найбільше випадків зараження коронавірусу зареєстрували в США – більш ніж 44 мільйони. Наступними ідуть Велика Британія, Туреччина, Індія, Росія та Бразилія.
"Супутник V" обмежує: росіяни масово їздять у Сербію вакцинуватися Pfizer
Джерело: АР
Російська вакцина не схвалена у більшості країн ЄС та у США, але у РФ імунізують лише вітчизняними препаратами. Тому, аби вільно подорожувати, росіянам доводиться шукати вакцину в інших країнах, зокрема у Сербії.
В Ізраїлі зафіксували смерть від постковідного синдрому: помер підліток
Джерело: The Jerusalem Post
В Ізраїлі від постковідного синдрому помер 16-річний підліток. Хлопцеві діагностували PIMS – дитячий запальний мультисистемний синдром. Аден Джамала став першим ізраїльтянином, який помер від цієї рідкісної хвороби. Відомо, що він не був вакцинований проти коронавірусу.
У Латвії штурмують пункти вакцинації через посилення карантину та режим НС
Джерело: Delfi
У Латвії з 11 жовтня посилюють карантин та на 3 наступні місяці вводять режим надзвичайної ситуації. Через це люди масово ідуть в пункти вакцинації. Вакцинація є добровільною, однак для працівників громадського сектору вона є обов'язковою. Уже з 11 жовтня в країні почнуть діяти нові обмеження, згідно з якими для невакцинованих введуть заборону на відвідування супермаркетів та торгових центрів. Винятком будуть невеликі магазини з товарами першої необхідності.
Під час пандемії COVID-19 зросла смертність серед людей з психічними розладами
Джерело: Medical Xpress
Фахівці з Королівського коледжу Лондона проаналізували дані понад 16 тисяч пацієнтів. Аналіз свідчить про те, що під час пандемії COVID-19 збільшилася кількість смертей серед людей з психічними розладами та розумовими порушеннями.
Зростання смертності серед людей з різними психічними хворобами:
- Згідно з дослідженням, кількість смертей від COVID-19 серед людей з порушенням здатності до навчання було в 9 разів вищою, ніж серед населення в цілому.
- Серед людей з розладами харчової поведінки – майже в 5 разів.
- Серед людей з розладами особистості та деменції – приблизно в 4 рази.
- Серед людей з шизофренією – більш ніж утричі.
Дослідження коронавірусу
Між Альцгеймера і COVID-19 знайшли взаємозв'язок
Джерело: EurekAlert
Дослідники з Університетського коледжу Лондона виявили, що Альцгеймера та коронавірус мають одну спільну рису – ген OAS1. Окрім цього, вчені помітили схожі зміни в роботі імунної системи внаслідок двох цих захворювань.