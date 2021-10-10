Новини про коронавірус в Україні 10 жовтня

Коронавірус в Україні: за добу до лікарень госпіталізували понад 3 тисячі людей

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні зафіксували 11 344 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 3 712 людей. На жаль, ще 162 пацієнти померли. Натомість 2 581 людина одужала.

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Вчора в Україні провели 67 392 тестування на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 35 671,

методом ІФА – 5 434,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 26 287.

Загалом станом на 10 жовтня в Україні провели 13 253 584 досліджень методом ПЛР.

За весь час пандемії в країні виявили 2 541 257 хворих на коронавірус. 2 290 427 з них вже одужали. Але 58 493 пацієнти, на жаль, померли.

Добовий приріст захворюваності

Київ – 320 випадків;

Вінницька область – 202 випадки;

Волинська область – 197 випадків;

Дніпропетровська область – 838 випадків;

Донецька область – 819 випадків;

Житомирська область – 607 випадків;

Закарпатська область – 52 випадки;

Запорізька область – 836 випадків;

Івано-Франківська область – 220 випадків;

Київська область – 237 випадків;

Кіровоградська область – 105 випадків;

Луганська область – 167 випадків;

Львівська область – 468 випадків;

Миколаївська область – 339 випадків;

Одеська область – 1 010 випадків;

Полтавська область – 174 випадки;

Рівненська область – 158 випадків;

Сумська область – 452 випадки;

Тернопільська область – 406 випадків;

Харківська область – 1 783 випадки;

Херсонська область – 567 випадків;

Хмельницька область – 526 випадків;

Черкаська область – 169 випадків;

Чернівецька область – 525 випадків;

Чернігівська область – 167 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

За минулу добу в Україні зробили 66 053 щеплення проти коронавірусу. 34 183 людини отримали першу дозу вакцини, натомість повністю імунізовані – 31 870 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 529 596 мешканців України. 7 529 594 з них отримали першу дозу препарату. Повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 115 249 реципієнтів (із них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Загалом в країні провели 13 644 843 щеплення.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

До помаранчевої зони можуть віднести 16 регіонів України

Джерело: МОЗ

Станом на ранок 10 жовтня 16 областей України мають показники поширення коронавірусу, які відповідають "помаранчевому" рівню епідемічної небезпеки. За минулу добу до цього переліку додалися ще 3 регіони, натомість 2 області вийшли з нього.

В окупованому Криму сплеск COVID-19: за добу виявили рекордну кількість хворих

Джерело: Стопкоронавирус.рф

В окупованому Росією Криму за добу зареєстрували 519 нових випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Це найбільша кількість від початку пандемії.

До теми Україна невпинно несеться до нового локдауна

Новини про коронавірус у світі 10 жовтня

Поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Загалом у світі виявили понад 237 мільйонів хворих на COVID-19. Більш ніж 4,8 мільйона інфікованих, на жаль, померли.

Від початку пандемії найбільше випадків зараження коронавірусу зареєстрували в США – більш ніж 44 мільйони. Наступними ідуть Велика Британія, Туреччина, Індія, Росія та Бразилія.

"Супутник V" обмежує: росіяни масово їздять у Сербію вакцинуватися Pfizer

Джерело: АР

Російська вакцина не схвалена у більшості країн ЄС та у США, але у РФ імунізують лише вітчизняними препаратами. Тому, аби вільно подорожувати, росіянам доводиться шукати вакцину в інших країнах, зокрема у Сербії.

В Ізраїлі зафіксували смерть від постковідного синдрому: помер підліток

Джерело: The Jerusalem Post

В Ізраїлі від постковідного синдрому помер 16-річний підліток. Хлопцеві діагностували PIMS – дитячий запальний мультисистемний синдром. Аден Джамала став першим ізраїльтянином, який помер від цієї рідкісної хвороби. Відомо, що він не був вакцинований проти коронавірусу.

У Латвії штурмують пункти вакцинації через посилення карантину та режим НС

Джерело: Delfi

У Латвії з 11 жовтня посилюють карантин та на 3 наступні місяці вводять режим надзвичайної ситуації. Через це люди масово ідуть в пункти вакцинації. Вакцинація є добровільною, однак для працівників громадського сектору вона є обов'язковою. Уже з 11 жовтня в країні почнуть діяти нові обмеження, згідно з якими для невакцинованих введуть заборону на відвідування супермаркетів та торгових центрів. Винятком будуть невеликі магазини з товарами першої необхідності.

Під час пандемії COVID-19 зросла смертність серед людей з психічними розладами

Джерело: Medical Xpress

Фахівці з Королівського коледжу Лондона проаналізували дані понад 16 тисяч пацієнтів. Аналіз свідчить про те, що під час пандемії COVID-19 збільшилася кількість смертей серед людей з психічними розладами та розумовими порушеннями.

Зростання смертності серед людей з різними психічними хворобами:

Згідно з дослідженням, кількість смертей від COVID-19 серед людей з порушенням здатності до навчання було в 9 разів вищою, ніж серед населення в цілому.

Серед людей з розладами харчової поведінки – майже в 5 разів.

Серед людей з розладами особистості та деменції – приблизно в 4 рази.

Серед людей з шизофренією – більш ніж утричі.

Дослідження коронавірусу

Між Альцгеймера і COVID-19 знайшли взаємозв'язок

Джерело: EurekAlert

Дослідники з Університетського коледжу Лондона виявили, що Альцгеймера та коронавірус мають одну спільну рису – ген OAS1. Окрім цього, вчені помітили схожі зміни в роботі імунної системи внаслідок двох цих захворювань.