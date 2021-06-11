Новини про коронавірус в Україні 11 червня
Ситуація з COVID-19 в Україні
Джерело: МОЗ України
За минулу добу в Україні зареєстрували 1 603 нових випадків зараження коронавірусом. Серед нових хворих – 75 дітей та 72 медпрацівники.
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За цей самий період до лікарень госпіталізували 762 хворих. На жаль, ще 70 людей померли від ускладнень, викликаних хворобою. Натомість 5 583 пацієнти одужали.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 25 837 людей,
- методом ІФА – 10 741 людину,
- експрес-тестами – 18 764 людини.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Вакцинація в Україні: скільки людей отримало щеплення за добу
Джерело: МОЗ України
За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 54 329 людей. 30 744 з них отримали першу дозу препарату. Ще 23 585 людей отримали кінцеву, другу дозу вакцини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу отримали 1 395 312 українців. 1 395 310 з них отримали 1 дозу препарату, а повністю імунізовані та отримали 2 дози – 204 038 людей. Загалом в країні провели 1 599 348 щеплень.
Депутатам й чиновникам у Києві колотимуть Pfizer поза чергою
Джерело: КМДА
У Києві починають масове щеплення депутатів, чиновників та суддів. Їм будуть колоти не Coronavac, а Pfizer. Також така категорія громадян не буде стояти у чергах – до них направлятимуть мобільні бригади. Така масова вакцинація розпочнеться з 14 червня.
Новини про коронавірус у світі 11 червня
Ситуація з захворюваністю у світі
Джерело: РНБО України
Станом на 11 червня коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2 виявили у понад 174 мільйони людей по всьому світу. І хоч більш ніж 112 мільйонів з них вже одужали, недуга все ж забрала життя щонайменше 3 772 454 інфікованих.
Так, експерти та представники ВООЗ впевнені, що через недостатній обсяг тестування у багатьох країнах дані про кількість хворих та померлих можуть бути в рази вищими.
Британія подарує бідним країнам 100 мільйонів доз вакцин від коронавірусу
Джерело: BBC
Премʼєр-міністр країни Борис Джонсон заявив, що завдяки успіху програми вакцинації Велика Британія тепер може поділитися вакцинами. Перші 5 мільйонів доз передадуть до кінця вересня, а ще 25 мільйонів – до кінця року. Приблизно 20% доз доставлять по спеціальній угоді з країнами, які цього найбільше потребують, а решту передадуть через глобальну програму з розподілу вакцин COVAX. У наступному році Британія зможе доставити понад 100 мільйонів надлишкових доз.
Навчають понад мільйон медиків: Індія готується до нової хвилі пандемії COVID-19
Джерело: ThePrint
Індія розпочала активну підготовку до третьої хвилі пандемії COVID-19. Друга хвиля захворювання спричинила у країні колапс медичної системи. Цього разу уряд вирішив підготуватися заздалегідь. Загалом в країні розпочали навчання 1,17 мільйона людей. Вони виконуватимуть різноманітні завдання у сфері охорони здоров'я.
Дослідження, пов'язані з коронавірусом та COVID-вакцинами
Підтвердили ризик проблем з серцем після щеплення Pfizer і Moderna
Джерело: CNBC
Дослідження Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) підтвердило, що у молодих чоловіків 14-24 років після щеплень проти коронавірусу препаратами Pfizer і Moderna може виникнути міокардит (запалення серцевого м'яза). У компаніях Moderna і Pfizer заявили, що не встановили причинно-наслідковий зв'язок між препаратами і захворюванням.