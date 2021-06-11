Новини про коронавірус 11 червня: Pfizer для українських чиновників, вакцинація та міокардит

Депутатам й чиновникам у Києві колотимуть Pfizer поза чергою. Індія готується до нової хвилі пандемії COVID-19. Британія подарує бідним країнам 100 мільйонів доз вакцин від коронавірусу. Підтвердили ризик проблем з серцем після щеплення Pfizer і Moderna. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 11 червня.

Новини про коронавірус в Україні 11 червня

Ситуація з COVID-19 в Україні

Джерело: МОЗ України

За минулу добу в Україні зареєстрували 1 603 нових випадків зараження коронавірусом. Серед нових хворих – 75 дітей та 72 медпрацівники.

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За цей самий період до лікарень госпіталізували 762 хворих. На жаль, ще 70 людей померли від ускладнень, викликаних хворобою. Натомість 5 583 пацієнти одужали.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 25 837 людей,

методом ІФА – 10 741 людину,

експрес-тестами – 18 764 людини.

виявили – 2 221 427 хворих;

одужали – 2 120 780 інфікованих;

померли – 51 577 пацієнтів;

проведено ПЛР-тестувань – 10 460 411.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Вакцинація в Україні: скільки людей отримало щеплення за добу

Джерело: МОЗ України

За минулу добу в Україні проти коронавірусу вакцинували 54 329 людей. 30 744 з них отримали першу дозу препарату. Ще 23 585 людей отримали кінцеву, другу дозу вакцини.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти коронавірусу отримали 1 395 312 українців. 1 395 310 з них отримали 1 дозу препарату, а повністю імунізовані та отримали 2 дози – 204 038 людей. Загалом в країні провели 1 599 348 щеплень.

Депутатам й чиновникам у Києві колотимуть Pfizer поза чергою

Джерело: КМДА

У Києві починають масове щеплення депутатів, чиновників та суддів. Їм будуть колоти не Coronavac, а Pfizer. Також така категорія громадян не буде стояти у чергах – до них направлятимуть мобільні бригади. Така масова вакцинація розпочнеться з 14 червня.

Новини про коронавірус у світі 11 червня

Ситуація з захворюваністю у світі

Джерело: РНБО України

Станом на 11 червня коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2 виявили у понад 174 мільйони людей по всьому світу. І хоч більш ніж 112 мільйонів з них вже одужали, недуга все ж забрала життя щонайменше 3 772 454 інфікованих.

Так, експерти та представники ВООЗ впевнені, що через недостатній обсяг тестування у багатьох країнах дані про кількість хворих та померлих можуть бути в рази вищими.

Британія подарує бідним країнам 100 мільйонів доз вакцин від коронавірусу

Джерело: BBC

Премʼєр-міністр країни Борис Джонсон заявив, що завдяки успіху програми вакцинації Велика Британія тепер може поділитися вакцинами. Перші 5 мільйонів доз передадуть до кінця вересня, а ще 25 мільйонів – до кінця року. Приблизно 20% доз доставлять ​​по спеціальній угоді з країнами, які цього найбільше потребують, а решту передадуть через глобальну програму з розподілу вакцин COVAX. У наступному році Британія зможе доставити понад 100 мільйонів надлишкових доз.

Навчають понад мільйон медиків: Індія готується до нової хвилі пандемії COVID-19

Джерело: ThePrint

Індія розпочала активну підготовку до третьої хвилі пандемії COVID-19. Друга хвиля захворювання спричинила у країні колапс медичної системи. Цього разу уряд вирішив підготуватися заздалегідь. Загалом в країні розпочали навчання 1,17 мільйона людей. Вони виконуватимуть різноманітні завдання у сфері охорони здоров'я.

Дослідження, пов'язані з коронавірусом та COVID-вакцинами

Підтвердили ризик проблем з серцем після щеплення Pfizer і Moderna

Джерело: CNBC

Дослідження Центру контролю та профілактики захворювань (CDC) підтвердило, що у молодих чоловіків 14-24 років після щеплень проти коронавірусу препаратами Pfizer і Moderna може виникнути міокардит (запалення серцевого м'яза). У компаніях Moderna і Pfizer заявили, що не встановили причинно-наслідковий зв'язок між препаратами і захворюванням.