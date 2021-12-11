Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж доби в Україні зафіксували 10 133 випадків інфікування коронавірусом. До лікарень госпіталізували 2 307 людей з симптомами ускладненого СOVID-19. На жаль, померли 446 пацієнтів. Натомість одужали – 25 861 людина.

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Загальна статистика! За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 553 817 випадків захворювання на COVID-19. Станом на 11 грудня одужали 3 184 287 людей. Жертвами коронавірусу, на жаль, стали 90 789 мешканці країни.

Кількість нових хворих в регіонах:

Київ – 1203;

Вінницька область – 378;

Волинська область – 573;

Дніпропетровська область – 566;

Донецька область – 571;

Житомирська область – 214 ;

Закарпатська область – 329;

Запорізька область – 513;

Івано-Франківська область – 252;

Київська область – 567;

Кіровоградська область – 162;

Луганська область – 115;

Львівська область – 581;

Миколаївська область – 323;

Одеська область – 697;

Полтавська область – 597;

Рівненська область – 323;

Сумська область – 309;

Тернопільська область – 172;

Харківська область – 328;

Херсонська область – 94;

Хмельницька область – 274;

Черкаська область – 597;

Чернівецька область – 115;

Чернігівська область – 280.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

Понад 170 тисяч людей вакцинували проти COVID-19 за добу

Джерело: МОЗ

В Україні впродовж доби п'ятниці вакцинували проти коронавірусу близько 170 тисяч людей. Зокрема, першу дозу вакцини отримали 55 798 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) – 112 561 людина.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 087 749 людей:

з них отримали першу дозу вакцини – 14 087 747 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 364 798.

У загальній кількості в країні проведено 26 452 547 щеплень.

Зверніть увагу! Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

"Жовту" розширили, а "помаранчеву" зменшили

Джерело: МОЗ

Станом на 11 грудня у жовтій зоні адаптивного карантину збільшилась кількість областей. Наразі це найбільша карантинна зона, в яку входить 14 регіонів. Натомість без змін залишили червону зону адаптивного карантину, у ній все ще 10 областей.



Статистика захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення, станом на 11 грудня по країні становить 366 на 100 тисяч населення.

В Києві показник – 556 на 100 тисяч населення.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Волинській області – 600 та у Полтавській області – 599 на 100 тисяч населення.

Рівень госпіталізацій по країні становить 42,6 при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення.

У Києві рівень госпіталізацій – 42,6 на 100 тисяч населення.

Показник рівня госпіталізацій, станом на 11 грудня, перевищено тільки в одній області — Хмельницькій, де він становить 60,3.

Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Світовий банк виділив Україні 150 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-19

Джерело: пресслужба СБ

Світовий банк виділив Україні 150 мільйонів доларів на допомогу з вакцинації проти COVID-19.

120 мільйонів доларів спрямують на закупівлю 16,5 мільйона доз вакцин, яких буде достатньо для вакцинації близько 20% населення України.

яких буде достатньо для вакцинації близько 20% населення України. Решта коштів направлять на популяризацію вакцинації, інформаційні технології, а також закупівлю обладнання для забезпечення холодового ланцюга та управління відходами.

Новини про коронавірус у світі 11 грудня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 11 грудня у світі виявили понад 269 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,2 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 49,8 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Росія, Франція та Туреччина.

Новий тест визначає ризики важкого перебігу COVID-19

Джерело: WEFI

Розробили новий тест, який може вказати на ризики запалення легень – ключового показника важкого перебігу коронавірусної хвороби.

Науковцям вдалося створити модель транскрипції генів, що показують вплив коронавірусу та вірусу грипу H1N1 на різні частини легень.