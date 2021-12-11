Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Впродовж доби в Україні зафіксували 10 133 випадків інфікування коронавірусом. До лікарень госпіталізували 2 307 людей з симптомами ускладненого СOVID-19. На жаль, померли 446 пацієнтів. Натомість одужали – 25 861 людина.
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Кількість нових хворих в регіонах:
- Київ – 1203;
- Вінницька область – 378;
- Волинська область – 573;
- Дніпропетровська область – 566;
- Донецька область – 571;
- Житомирська область – 214 ;
- Закарпатська область – 329;
- Запорізька область – 513;
- Івано-Франківська область – 252;
- Київська область – 567;
- Кіровоградська область – 162;
- Луганська область – 115;
- Львівська область – 581;
- Миколаївська область – 323;
- Одеська область – 697;
- Полтавська область – 597;
- Рівненська область – 323;
- Сумська область – 309;
- Тернопільська область – 172;
- Харківська область – 328;
- Херсонська область – 94;
- Хмельницька область – 274;
- Черкаська область – 597;
- Чернівецька область – 115;
- Чернігівська область – 280.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу
Понад 170 тисяч людей вакцинували проти COVID-19 за добу
Джерело: МОЗ
В Україні впродовж доби п'ятниці вакцинували проти коронавірусу близько 170 тисяч людей. Зокрема, першу дозу вакцини отримали 55 798 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) – 112 561 людина.
Загальні темпи вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 087 749 людей:
- з них отримали першу дозу вакцини – 14 087 747 людей,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 364 798.
У загальній кількості в країні проведено 26 452 547 щеплень.
"Жовту" розширили, а "помаранчеву" зменшили
Джерело: МОЗ
Станом на 11 грудня у жовтій зоні адаптивного карантину збільшилась кількість областей. Наразі це найбільша карантинна зона, в яку входить 14 регіонів. Натомість без змін залишили червону зону адаптивного карантину, у ній все ще 10 областей.
Статистика захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ
- Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення, станом на 11 грудня по країні становить 366 на 100 тисяч населення.
В Києві показник – 556 на 100 тисяч населення.
Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Волинській області – 600 та у Полтавській області – 599 на 100 тисяч населення.
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Рівень госпіталізацій по країні становить 42,6 при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення.
У Києві рівень госпіталізацій – 42,6 на 100 тисяч населення.
Показник рівня госпіталізацій, станом на 11 грудня, перевищено тільки в одній області — Хмельницькій, де він становить 60,3.
Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Світовий банк виділив Україні 150 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-19
Джерело: пресслужба СБ
Світовий банк виділив Україні 150 мільйонів доларів на допомогу з вакцинації проти COVID-19.
- 120 мільйонів доларів спрямують на закупівлю 16,5 мільйона доз вакцин, яких буде достатньо для вакцинації близько 20% населення України.
- Решта коштів направлять на популяризацію вакцинації, інформаційні технології, а також закупівлю обладнання для забезпечення холодового ланцюга та управління відходами.
Новини про коронавірус у світі 11 грудня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 11 грудня у світі виявили понад 269 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,2 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 49,8 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Росія, Франція та Туреччина.
Новий тест визначає ризики важкого перебігу COVID-19
Джерело: WEFI
Розробили новий тест, який може вказати на ризики запалення легень – ключового показника важкого перебігу коронавірусної хвороби.