Новий тест визначає важкість перебігу," жовту" зону розширили: новини про коронавірус 11 грудня

В Україні захворюваність на коронавірус стабілізувалась, впродовж доби зафіксували понад 10 тисяч інфікованих. Натомість видужали понад 25 тисяч людей. Світовий банк додатково виділив понад 150 мільйонів доларів на вакцинацію. Розробили новий тест, який визначає важкий перебіг захворювання. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 11 грудня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж доби в Україні зафіксували 10 133 випадків інфікування коронавірусом. До лікарень госпіталізували 2 307 людей з симптомами ускладненого СOVID-19. На жаль, померли 446 пацієнтів. Натомість одужали – 25 861 людина.

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Кількість нових хворих в регіонах:

Київ – 1203;

Вінницька область – 378;

Волинська область – 573;

Дніпропетровська область – 566;

Донецька область – 571;

Житомирська область – 214 ;

Закарпатська область – 329;

Запорізька область – 513;

Івано-Франківська область – 252;

Київська область – 567;

Кіровоградська область – 162;

Луганська область – 115;

Львівська область – 581;

Миколаївська область – 323;

Одеська область – 697;

Полтавська область – 597;

Рівненська область – 323;

Сумська область – 309;

Тернопільська область – 172;

Харківська область – 328;

Херсонська область – 94;

Хмельницька область – 274;

Черкаська область – 597;

Чернівецька область – 115;

Чернігівська область – 280.

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 553 817 випадків захворювання на COVID-19. Станом на 11 грудня одужали 3 184 287 людей. Жертвами коронавірусу, на жаль, стали 90 789 мешканці країни.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

Понад 170 тисяч людей вакцинували проти COVID-19 за добу

Джерело: МОЗ

В Україні впродовж доби п'ятниці вакцинували проти коронавірусу близько 170 тисяч людей. Зокрема, першу дозу вакцини отримали 55 798 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) – 112 561 людина.

Загальні темпи вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 14 087 749 людей:

з них отримали першу дозу вакцини – 14 087 747 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 364 798.

У загальній кількості в країні проведено 26 452 547 щеплень.

"Жовту" розширили, а "помаранчеву" зменшили

Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Джерело: МОЗ

Станом на 11 грудня у жовтій зоні адаптивного карантину збільшилась кількість областей. Наразі це найбільша карантинна зона, в яку входить 14 регіонів. Натомість без змін залишили червону зону адаптивного карантину, у ній все ще 10 областей.



Статистика захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ

Рівень захворюваності на COVID-19, при визначеному показнику 75 на 100 тисяч населення, станом на 11 грудня по країні становить 366 на 100 тисяч населення.

В Києві показник – 556 на 100 тисяч населення.

Найвищий рівень захворюваності на COVID-19 у Волинській області – 600 та у Полтавській області – 599 на 100 тисяч населення.

Рівень госпіталізацій по країні становить 42,6 при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення.

У Києві рівень госпіталізацій – 42,6 на 100 тисяч населення.

Показник рівня госпіталізацій, станом на 11 грудня, перевищено тільки в одній області — Хмельницькій, де він становить 60,3.

Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Світовий банк виділив Україні 150 мільйонів доларів на боротьбу з COVID-19

Джерело: пресслужба СБ

Світовий банк виділив Україні 150 мільйонів доларів на допомогу з вакцинації проти COVID-19.

120 мільйонів доларів спрямують на закупівлю 16,5 мільйона доз вакцин, яких буде достатньо для вакцинації близько 20% населення України.

яких буде достатньо для вакцинації близько 20% населення України. Решта коштів направлять на популяризацію вакцинації, інформаційні технології, а також закупівлю обладнання для забезпечення холодового ланцюга та управління відходами.

Новини про коронавірус у світі 11 грудня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 11 грудня у світі виявили понад 269 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,2 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 49,8 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Росія, Франція та Туреччина.

Новий тест визначає ризики важкого перебігу COVID-19

Джерело: WEFI

Розробили новий тест, який може вказати на ризики запалення легень – ключового показника важкого перебігу коронавірусної хвороби.

, що показують вплив коронавірусу та вірусу грипу H1N1 на різні частини легень.