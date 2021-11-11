5 хвиля у Франції, в Україні 17 "червоних" регіонів: новини про коронавірус 11 листопада

Аж 17 "червоних" регіонів: МОЗ оновило карантинні зони. Вакцинація проти COVID-19 в Україні стане обов'язковою і для медиків. У Франції попередили про 5 хвилю коронавірусу. Це останні новини про коронавірус в Україні та світі 11 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 11 листопада

Остання статистика захворюваності

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні виявили 24 747 нових випадків захворювання на коронавірус. До лікарень госпіталізували 4 778 людей з вираженими симптомами COVID-19 або підозрою на недугу. На жаль, летальних випадків – 652. Водночас вдалося побороти недугу 18 896 людям.

Увага 48 мільйонів щеплень до кінця 2021 року: наскільки реальні плани МОЗ

Темпи тестування українців

Здійснили 140 505 тестувань за добу, зокрема:

методом ПЛР – 67 341;

методом ІФА – 18 168

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 54 996.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (2 002), Дніпропетровській (1 999), Харківській (1 550), Одеській (1 469) і Івано-Франківській (1 454) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 2 002 випадки;

Вінницька область – 712 випадків;

Волинська область – 694 випадки;

Дніпропетровська область – 1 999 випадків;

Донецька область – 1 179 випадків;

Житомирська область – 956 випадків;

Закарпатська область – 466 випадків;

Запорізька область – 1 146 випадків;

Івано-Франківська область – 1454 випадки;

Київська область – 945 випадків;

Кіровоградська область – 192 випадки;

Луганська область – 394 випадки;

Львівська область – 1 253 випадки;

Миколаївська область – 903 випадки;

Одеська область – 1 469 випадків;

Полтавська область – 1 327 випадків;

Рівненська область – 985 випадків;

Сумська область – 1 174 випадки;

Тернопільська область – 603 випадки;

Харківська область – 1 550 випадків;

Херсонська область – 548 випадків;

Хмельницька область – 1 089 випадків;

Черкаська область – 597 випадків;

Чернівецька область – 430 випадків;

Чернігівська область – 680 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 155 519 хворих, 2 572 738 з яких вже одужали. На жаль, хвороба забрала життя 74 857 українців.



Статистика смертей від коронавірусу у світі / Інфографіка 24 канал

Вже 20 мільйонів щеплень проти COVID-19 зробили в Україні: якими препаратами

Джерело: МОЗ

Вчора в Україні 277 097 людей вакцинували проти COVID-19. 147 344 людини отримали першу дозу, а 129 753 – другу. За весь час вакцинальної кампанії повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 284 545 людей. Щонайменше одну дозу вакцини отримали 11 844 728 людей.

Аж 17 "червоних" регіонів: МОЗ оновило карантинні зони

Джерело: МОЗ

МОЗ 11 листопада оновило перелік карантинних зон. Наразі в Україні є 17 "червоних" регіонів.

"Ми не витримаємо, плюнемо на все і підемо": лікар з Рівного емоційно закликав вакцинуватися

Джерело: TVRivne1

Головний лікар Рівненської міської лікарні Євген Кучерук емоційно звернувся до українців. Медик закликав людей вакцинуватися і врятувати себе, адже лікування в умовах стаціонару у кризовому стані – це ходіння по краю прірви. Кучерук наголосив, що медики вже не витримують навантаження. За словами лікаря, коли в лікарні є 340 заражених, аби їм допомогти, необхідно щонайменше 600 медичних працівників.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні стане обов'язковою і для медиків: оновлений список МОЗ

Джерело: брифінг Ляшка

Міністерство охорони здоров'я планує знову розширити перелік професій, які підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. На цей раз до списку хочуть включити медиків.

Патологій не було: у Львові від COVID-19 померли вагітна та 29-річний чоловік

Джерело: фесйбук Наталії Матолінець

У Львові за добу від коронавірусу померли двоє молодих людей – вагітна жінка та 29-річний чоловік. Відомо, що жодний патологій у них не було. У жінки була перша вагітність. Дитина так і не народилась. У неї були уражені всі легені від недуги. У хлопця теж були "мертві легені". Ще місяць тому він був абсолютно здоровий і разом з батьками, друзями та дівчиною планував життя, якого вже більше ніколи не буде, додала медикиня. Матолінець також повідомила, що померлі – не були вакциновані.

До теми На тлі пандемії COVID-19 можливий спалах й іншої інфекції, – ВООЗ про нові загрози

Новини про коронавірус у світі 11 листопада

У світі найближчим часом може виникнути дефіцит шприців, – ВООЗ

Джерело: Insider

Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що у 2022 році у світі може виникнути нестача від 1 до 2 мільярдів шприців для вакцини проти COVID-19, і це може затримати вакцинацію дітей у всьому світі.

Готовність країни до нових COVID-штамів: Ізраїль проведе перше у світі навчання

Джерело: The Guardian

Ізраїль проведе національне навчання, щоб перевірити готовність країни до спалаху нових та летальних варіантів коронавірусу. Таке відбудеться вперше у світі. Як зазначається, під час навчань перевірять здатність державних відомств і національних агенцій до реагування на появу можливого варіанту коронавірусу Омега. Втім уточнили, що у країні цей штам поки що не виявили.

Дітей у Грузії вакцинуватимуть від COVID-19 з 12 років

Джерело: Georgia Today

Грузинська Рада імунізації дозволила вакцинувати дітей з 12 років. Неповнолітніх імунізуватимуть препаратом Pfizer.

Вірус поширюється швидше: у Франції попередили про 5 хвилю коронавірусу

Джерело: LCI

Коронавірус у світі не відступає. Схоже, вже у Франції розпочинається п'ята хвиля епідемії COVID-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран.

Дослідження коронавірусу

Знайшли ген, який вдвічі підвищує ризик смерті від коронавірусу: він є не у всіх

Джерело: Bloomberg

Вчені Оксфордського університету виявили ген, який подвоює ризик розвитку дихальної недостатності при коронавірусі та, як наслідок, збільшує ймовірність смерті. Автори дослідження виявили, що ген LZTFL1 запобігає нормальній реакції клітин на вірус у дихальних шляхах і легенях. Вчені відзначають, що цей ген зустрічається у 60% людей південноазійського походження і лише у 15% європейців. Це може пояснювати вищий рівень смертності у людей азійського походження у Великій Британії.

Наскільки небезпечний коронавірус для дітей з раком

Джерело: EJC

Пацієнти зі злоякісними пухлинами перебувають в особливій групі ризику COVID-19, зокрема діти. Вчені з Німеччини досліджували випадки коронавірусу у педіатричних пацієнтів з раковими захворюваннями та отримали обнадійливі результати.