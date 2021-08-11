Нові дані про коронавірус в Україні 11 серпня
Статистика захворюваності в Україні
Джерело: МОЗ
За минулу добу в україні виявили 1 122 хворих на коронавірус. З-поміж нових хворих 54 дітей та 31 медик. До лікарень госпіталізували 648 пацієнтів з ускладненнями. Окрім цього, коронавірус забрав життя ще 25 людей.
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Недугу вдалося побороти 1 160 українцям.
За добу в Україні провели 53 200 тестів на коронавірус:
- методом ПЛР – 23 633;
- методом ІФА – 8 963;
- експрес-тестами – 20 604.
За весь час пандемії в Україні провели 11 582 812 ПЛР-тестувань.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 186 випадків;
- Вінницька область – 21 випадок;
- Волинська область – 7 випадків;
- Дніпропетровська область – 70 випадків;
- Донецька область – 89 випадків;
- Житомирська область – 18 випадків;
- Закарпатська область – 21 випадок;
- Запорізька область – 96 випадків;
- Івано-Франківська область – 32 випадки;
- Київська область – 36 випадків;
- Кіровоградська область – 9 випадків;
- Луганська область – 57 випадків;
- Львівська область – 31 випадок;
- Миколаївська область – 16 випадків;
- Одеська область – 63 випадки;
- Полтавська область – 27 випадків;
- Рівненська область – 28 випадків;
- Сумська область – 18 випадків;
- Тернопільська область – 37 випадків;
- Харківська область – 81 випадок;
- Херсонська область – 66 випадків;
- Хмельницька область – 49 випадків;
- Черкаська область – 29 випадків;
- Чернівецька область – 22 випадки;
- Чернігівська область – 13 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Вчені назвали 2 області, у якій найбільш загрозлива ситуація з COVID-19
Джерело: НАН України
Попри те, що за останню добу, 10 серпня, найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві, Запорізькій та Донецькій областях, вчені Національної академії наук України повідомили про найбільш загрозливу ситуацію у двох інших регіонах. Мовиться про Херсонську та Одеську області. Науковці повідомили, що стрімко зростає захворюваність і у західних регіонах на тлі низького її рівня.
Уряд продовжив карантин в Україні до 1 жовтня
Джерело: 24 канал
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про продовження в Україні адаптивного карантину. Обмеження діятимуть тепер щонайменше до початку жовтня. Але додаткові обмеження всередині країни вводити поки не планують.
Головне про карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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Новини про коронавірус у світі 11 серпня
Ганебна нерівність, – ВООЗ про розподіл COVID-вакцин у світі
Джерело: Republicworld
У Всесвітній організації охорони здоров'я відреагували на розподіл вакцин проти коронавірусу у світі. У відомстві помітили проблему нерівності. Вони висловили сильне невдоволення ситуацією, яка склалася. Радник гендиректора ВООЗ Брюс Ейлвард звинуватив у цій проблемі розвинені країни світу. Він порадив 20 лідерам впливової спільноти "протягнути руку допомоги іншим країнам".
Всіх нещеплених обов'язково тестуватимуть, але вже платно: у Німеччині нові правила пересування
Джерело: DW
Всі жителі Німеччини, які не отримали повне щеплення від коронавірусу, мають показувати результати тестів для відвідування заходів у закритих приміщеннях. Такі нововведення почнуть діяти із 23 серпня і стосуватимуться усіх, окрім дітей.
Коронавірус в Росії: знову повторили рекорд добової смертності
Джерело: стопкоронавирус.рф
11 серпня повідомили, що за минулу добу в Росії померли 799 хворих на COVID-19. Це рекордний показник добової смертності, який фіксується в Росії вже вчетверте.
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Дослідження коронавірусу
Заразніший та смертельніший: вчені дослідили новий штам Йота
Джерело: medRxiv
Штам Йота здатний підвищити рівень смертності від COVID-19 на 62 – 82% серед літніх людей. Також він передається на 15 – 25% швидше, ніж інші відомі мутації. Вперше цей варіант виявили в Нью-Йорку в листопаді 2020-го, з того часу він поширився на 27 країн.
Депресія та тривожні розлади: пандемія дуже негативно впливає на психічне здоров'я дітей
Джерело: JAMA
COVID-19 негативно вплинув не лише на фізичне здоров'я людей у всьому світі, він призвів й до погіршення ментального самопочуття. Але діти, мабуть, найбільше страждають через пандемію. За оцінками науковців, під час пандемії коронавірусу поширеність симптомів депресії та тривожності серед неповнолітніх в середньому становить 25,2% і 20,5% відповідно. Це у два рази більше, ніж до пандемії: 12,9% поширеність депресії та 11,6% – тривожності.
Коронавірус під час вагітності сильно підвищує ризик передчасних пологів
Джерело: Science Direct
За останніми даними, у кожної десятій вагітної або породіллі діагностують COVID-19. За оцінками авторів дослідження, зараження коронавірусом на будь-якому етапі вагітності підвищує ймовірність народження дитини на терміні до 32 тижнів на 60%. А ризик передчасних пологів до 37 тижнів – на 40%.
Але найбільшу загрозу коронавірусна інфекція представляє для пацієнток, які страждають на гіпертонію, цукровий діабет і ожиріння – ймовірність передчасних пологів в цій групі склала 160% в порівнянні з жінками без цих захворювань і COVID-19.