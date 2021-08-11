Новини про коронавірус 11 серпня: в Україні продовжили карантин, дослідили новий штам Йота

Уряд продовжив карантин в Україні до 1 жовтня. Вчені дослідили новий штам Йота. Пандемія дуже негативно впливає на психічне здоров'я дітей. Коронавірус під час вагітності сильно підвищує ризик передчасних пологів. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 11 серпня.

Нові дані про коронавірус в Україні 11 серпня

Статистика захворюваності в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу в україні виявили 1 122 хворих на коронавірус. З-поміж нових хворих 54 дітей та 31 медик. До лікарень госпіталізували 648 пацієнтів з ускладненнями. Окрім цього, коронавірус забрав життя ще 25 людей.

Днем раніше Новини про коронавірус 10 серпня: новий пік смертності, у США масово хворіють діти

Недугу вдалося побороти 1 160 українцям.

За добу в Україні провели 53 200 тестів на коронавірус:

методом ПЛР – 23 633;

методом ІФА – 8 963;

експрес-тестами – 20 604.

За весь час пандемії в Україні провели 11 582 812 ПЛР-тестувань.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 186 випадків;

Вінницька область – 21 випадок;

Волинська область – 7 випадків;

Дніпропетровська область – 70 випадків;

Донецька область – 89 випадків;

Житомирська область – 18 випадків;

Закарпатська область – 21 випадок;

Запорізька область – 96 випадків;

Івано-Франківська область – 32 випадки;

Київська область – 36 випадків;

Кіровоградська область – 9 випадків;

Луганська область – 57 випадків;

Львівська область – 31 випадок;

Миколаївська область – 16 випадків;

Одеська область – 63 випадки;

Полтавська область – 27 випадків;

Рівненська область – 28 випадків;

Сумська область – 18 випадків;

Тернопільська область – 37 випадків;

Харківська область – 81 випадок;

Херсонська область – 66 випадків;

Хмельницька область – 49 випадків;

Черкаська область – 29 випадків;

Чернівецька область – 22 випадки;

Чернігівська область – 13 випадків.

Загалом від початку пандемії в країні виявили 2 261 354 інфікованих коронавірусом. 2 193 752 пацієнти вже одужали, але 53 149 – померли.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Вчені назвали 2 області, у якій найбільш загрозлива ситуація з COVID-19

Джерело: НАН України

Попри те, що за останню добу, 10 серпня, найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Києві, Запорізькій та Донецькій областях, вчені Національної академії наук України повідомили про найбільш загрозливу ситуацію у двох інших регіонах. Мовиться про Херсонську та Одеську області. Науковці повідомили, що стрімко зростає захворюваність і у західних регіонах на тлі низького її рівня.

Уряд продовжив карантин в Україні до 1 жовтня

Джерело: 24 канал

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про продовження в Україні адаптивного карантину. Обмеження діятимуть тепер щонайменше до початку жовтня. Але додаткові обмеження всередині країни вводити поки не планують.



Головне про карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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Новини про коронавірус у світі 11 серпня

Ганебна нерівність, – ВООЗ про розподіл COVID-вакцин у світі

Джерело: Republicworld

У Всесвітній організації охорони здоров'я відреагували на розподіл вакцин проти коронавірусу у світі. У відомстві помітили проблему нерівності. Вони висловили сильне невдоволення ситуацією, яка склалася. Радник гендиректора ВООЗ Брюс Ейлвард звинуватив у цій проблемі розвинені країни світу. Він порадив 20 лідерам впливової спільноти "протягнути руку допомоги іншим країнам".

Всіх нещеплених обов'язково тестуватимуть, але вже платно: у Німеччині нові правила пересування

Джерело: DW

Всі жителі Німеччини, які не отримали повне щеплення від коронавірусу, мають показувати результати тестів для відвідування заходів у закритих приміщеннях. Такі нововведення почнуть діяти із 23 серпня і стосуватимуться усіх, окрім дітей.

Коронавірус в Росії: знову повторили рекорд добової смертності

Джерело: стопкоронавирус.рф

11 серпня повідомили, що за минулу добу в Росії померли 799 хворих на COVID-19. Це рекордний показник добової смертності, який фіксується в Росії вже вчетверте.

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Дослідження коронавірусу

Заразніший та смертельніший: вчені дослідили новий штам Йота

Джерело: medRxiv

Штам Йота здатний підвищити рівень смертності від COVID-19 на 62 – 82% серед літніх людей. Також він передається на 15 – 25% швидше, ніж інші відомі мутації. Вперше цей варіант виявили в Нью-Йорку в листопаді 2020-го, з того часу він поширився на 27 країн.

Депресія та тривожні розлади: пандемія дуже негативно впливає на психічне здоров'я дітей

Джерело: JAMA

COVID-19 негативно вплинув не лише на фізичне здоров'я людей у всьому світі, він призвів й до погіршення ментального самопочуття. Але діти, мабуть, найбільше страждають через пандемію. За оцінками науковців, під час пандемії коронавірусу поширеність симптомів депресії та тривожності серед неповнолітніх в середньому становить 25,2% і 20,5% відповідно. Це у два рази більше, ніж до пандемії: 12,9% поширеність депресії та 11,6% – тривожності.

Коронавірус під час вагітності сильно підвищує ризик передчасних пологів

Джерело: Science Direct

За останніми даними, у кожної десятій вагітної або породіллі діагностують COVID-19. За оцінками авторів дослідження, зараження коронавірусом на будь-якому етапі вагітності підвищує ймовірність народження дитини на терміні до 32 тижнів на 60%. А ризик передчасних пологів до 37 тижнів – на 40%.

Але найбільшу загрозу коронавірусна інфекція представляє для пацієнток, які страждають на гіпертонію, цукровий діабет і ожиріння – ймовірність передчасних пологів в цій групі склала 160% в порівнянні з жінками без цих захворювань і COVID-19.