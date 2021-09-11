Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж доби 10 вересня коронавірус діагностували у 3 869 людей. Серед них – 387 дітей та 76 медичних працівників. За минулу добу госпіталізували 1102 людини. На жаль недуга забрала 69 життів. Одужали 1738 людей.

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Зазначимо, що днем раніше кількість нових хворих на COVID-19 в Україні була 3 615 – на понад дві сотні менше.

Увага! Всього за весь час пандемії в Україні підтвердили 2 314 423 випадки інфікування коронавірусу. Станом на 11 вересня 2 220 611 хворих одужали. Жертвами коронавірусної хвороби стали 54 320 людей.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

місто Київ – 370 випадків;

Вінницька область – 77 випадків;

Волинська область – 89 випадків;

Дніпропетровська область – 278 випадків;

Донецька область – 188 випадків;

Житомирська область – 162 випадки;

Закарпатська область – 38 випадків;

Запорізька область – 186 випадків;

Івано-Франківська область – 118 випадків;

Київська область – 149 випадків;

Кіровоградська область – 22 випадки;

Луганська область – 131 випадок;

Львівська область – 379 випадків;

Миколаївська область – 49 випадків;

Одеська область – 215 випадків;

Полтавська область – 82 випадки;

Рівненська область – 110 випадків;

Сумська область – 91 випадок;

Тернопільська область – 135 випадків;

Харківська область – 341 випадок;

Херсонська область – 67 випадків;

Хмельницька область – 119 випадків;

Черкаська область – 124 випадки;

Чернівецька область – 251 випадок;

Чернігівська область – 98 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Новий рекорд щеплень від COVID-19 Джерело: МОЗ В Україні за минулу добу зробили 183 527 щеплень від коронавірусу. Це новий рекорд щеплень, які зробили за добу. Так, за минулу добу одну дозу вакцини отримали 71 388 людей. Повністю щеплені – 112 139 людей. Увага! Всього від початку вакцинальної кампанії щепили 5 860 642 людини, з них отримали одну дозу – 5 860 640 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 730 712 людей.



Загалом провели 10 591 352 щеплення.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу Дві області України мають перевищені показники COVID-госпіталізацій Джерело: МОЗ Станом на ранок, 11 вересня всі області України перебувають в зеленій зоні адаптивного карантину. Однак у Волинській області показник динаміки рівня госпіталізації перевищений 2 дні поспіль. Сьогодні він становить 53,4%. Крім того, у Львівській області близько двох тижнів спостерігається висока динаміка госпіталізацій хворих на COVID-19. Зараз цей показник на рівні 64,7%. Вакцинація вчителів Джерело: 24 канал Наразі у педагогів є вибір, чи вакцинуватись від COVID-19. Позиції вчителів різних шкіл різняться. Є навчальні заклади, де вакциновані усі, а є й ті, де ін'єкції поки остерігаються. Детальніше тут Вакцинація вчителів: які темпи у школах різних регіонів України

Новини про коронавірус у світі 11 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 10 вересня у світі офіційно повідомили про понад 223,9 мільйона випадків інфікування SARS-CoV-2, понад 4,6 мільйона хворих на коронавірус, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих виявили у США – понад 40 мільйонів від початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав життя більш ніж 659 тисяч американців.

Коронавірус у хасидів

Джерело: The Jerusalem Post

За минулу добу, 10 вересня, у 156 ізраїльтян виявили коронавірус. Вони повернулися зі святкування в Умані Рош га-Шана. Ще приблизно 2 тисяч ізраїльтян змушені затриматися в Україні. Все через позитивні тести на коронавірус. Хворим належить дотримуватися режиму самоізоляції. В Ізраїль повернутися вони зможуть тільки після одужання.

Дослідження коронавірусу