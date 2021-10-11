Новини про коронавірус в Україні 11 жовтня
COVID-19 в Україні: понад 8 тисяч інфікованих та майже 3 тисячі госпіталізованих
Джерело: МОЗ
Впродовж останньої доби в Україні виявили 8 832 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 2 672 людини з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 207 пацієнтів. Водночас видужали 2 053 людини.
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За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Житомирській областях.
Лабораторії здійснили 52064 тестувань на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:
- методом ПЛР – 23 675
- методом ІФА – 3 480
- експрес-тестами – 24 909
Поширення коронавірусу в областях: добовий показник
- Київ – 213 випадків;
- Вінницька область – 108 випадків;
- Волинська область – 206 випадків;
- Дніпропетровська область – 765 випадків;
- Донецька область – 469 випадків;
- Житомирська область – 510 випадків;
- Закарпатська область – 41 випадок;
- Запорізька область – 687 випадків;
- Івано-Франківська область – 122 випадки;
- Київська область – 72 випадки;
- Кіровоградська область – 34 випадки;
- Луганська область – 218 випадків;
- Львівська область – 343 випадки;
- Миколаївська область – 392 випадки;
- Одеська область – 690 випадків;
- Полтавська область – 132 випадки;
- Рівненська область – 169 випадків;
- Сумська область – 468 випадків;
- Тернопільська область – 234 випадки;
- Харківська область – 1 419 випадків;
- Херсонська область – 374 випадки;
- Хмельницька область – 287 випадків;
- Черкаська область – 230 випадків;
- Чернівецька область – 447 випадків;
- Чернігівська область – 202 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика вакцинації проти COVID-19
- Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 39 060 людей, зокрема першу дозу – 19 277 людей, другу дозу – 19 783 людини.
- Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплено 7 548 873 людини: з них принаймні одну дозу отримала 7 548 871 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 135 032 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозували, – Ляшко
Джерело: "Голос Америки"
Очільник охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що нинішня хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозували у МОЗ. За інтенсивністю нинішня хвиля в Україні вже наближається до показників осені 2020 року. Наразі в Україні щодня реєструють по 16 – 17 тисяч випадків COVID-19.
16 областей мають перевищені показники: МОЗ оновило зони епіднебезпеки
Джерело: МОЗ
Станом на 11 жовтня у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки перебуває 16 регіонів. Згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров'я, найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області.
Тиждень симптоми, а потім рівень кисню падає: Ляшко розповів особливості Дельти в Україні
Джерело: "Голос Америки"
У МОЗ розповіли, що наразі в Україні 95% всіх виявлених випадків інфікувань коронавірусом спричиненні штамом Дельта. Цей варіант коронавірусу має дещо інший клінічний перебіг та симптоми – "інфікована людина може мати симптоми 7 – 8 днів, а потім сатурація кисню різко падає із 92% до 70%”.
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У нас гібридна війна, воюємо на всі фронти, – Ляшко про низькі темпи COVID-вакцинації
Джерело: "Голос Америки"
За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, наразі однією дозою вакцинувалось близько 20% дорослого населення України. До кінця 2021 року у МОЗ планують вакцинувати 70% дорослого населення. Міністр заявив, що вакцини в країні достатньо, але російська пропаганда відбиває бажання громадян отримати щеплення.
Російська пропаганда, яка розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатись такими темпами, як інші європейські держави. У нас гібридна війна, і нам доводиться воювати на всі фронти,
– наголосив Ляшко.
У Львові хочуть дозволити доступ до ресторанів лише вакцинованим або за ПЛР-тестом
Джерело: Львівська міськрада
У Львові комісія з питань ТЕБ та НС вирішила посилити карантин з 14 жовтня. Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, які обмеження чекають на бізнес і школярів: учнів 5 – 11 класів переведуть на дистанційне навчання. Окрім цього, припиниться робота позашкільних закладів. Університетам теж радять перевести навчання студентів в онлайн. Міський голова зауважив, що на бізнес також чекає низка обмежень, зокрема має бути обов'язкова вакцинація працівників закладів торгівлі, закладів харчування. Окрім цього, у заклади хочуть пускати за COVID-сертифікатами.
Найбільша кількість заражень за всю пандемію: у Харкові загострюється ситуація з COVID-19
Джерело: 24 канал
У Харківській області за 10 жовтня виявили 1 419 випадків заражень коронавірусом. Це найбільша кількість за увесь час пандемії. За добу від COVID-19 померли 30 харків'ян.
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Новини про коронавірус у світі 11 жовтня
Поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Загалом у світі виявили понад 237 мільйонів хворих на COVID-19. Більш ніж 4,8 мільйона інфікованих, на жаль, померли.
Від початку пандемії найбільше випадків зараження коронавірусу зареєстрували в США – більш ніж 44 мільйони. Наступними ідуть Велика Британія, Туреччина, Індія, Росія та Бразилія.
Росія вкрала формулу AstraZeneca та використала для розробки "Супутника V", – ЗМІ
Джерело: The Sun
Британські спецслужби заявили, що Росія викрала формулу коронавірусної вакцини, яку розробила компанія AstraZeneca. Саме її нібито використали в РФ при розробці вакцини "Супутник V".
"Не хочу піддаватися шантажу": антивакцинатори борються зі світом
Джерело: 24 канал
У світі все частіше поширюють обов'язкову вакцинацію для певних категорій громадян. Зокрема, нові правила з'являються у США, Франції та Канаді. Тож країнами прокотилась хвиля протестів.
Протести проти вакцинації у Франції/ Фото Agencja Gazeta
60% шляху: у ВООЗ спрогнозували, коли закінчиться боротьба з COVID-19
Джерело: SonntagsBlick
У ВООЗ заявили, що невдовзі людство подолає майже 60% шляху у боротьбі з пандемією COVID-19, але цей шлях ускладнює поява нових штамів коронавірусу та інші несподівані перешкоди.
Дослідження коронавірусу
Джерело: MDPI
У людей, які мали безсимптомний COVID-19, виявили "приховані" антитіла
Група вчених оцінила імунну відповідь на коронавірус людей, які по-різному перенесли інфекцію. Виявилося, що багато безсимптомних носіїв можуть навіть не підозрювати про те, що були заражені, оскільки у них виробляється певний рівень антитіл, які не виявляють тести. Цей вид антитіл також є нейтралізуючим, оскільки вони здатні запобігати зв'язування S-білка вірусу з рецептором.
AstraZeneca створила ефективні ліки проти COVID-19: заява компанії
Джерело: CNBC
Фармацевтична британська компанія AstraZeneca анонсувала новий препарат проти коронавірусу. Там заявили, що експериментальна суміш антитіл удвічі знижує ризики госпіталізації та смерті при COVID-19.