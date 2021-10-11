Новини про коронавірус в Україні 11 жовтня

COVID-19 в Україні: понад 8 тисяч інфікованих та майже 3 тисячі госпіталізованих

Джерело: МОЗ

Впродовж останньої доби в Україні виявили 8 832 хворих на коронавірус. До лікарень госпіталізували 2 672 людини з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 207 пацієнтів. Водночас видужали 2 053 людини.

Увага Під час пандемії COVID-19 зросла смертність серед людей з психічними розладами

За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій та Житомирській областях.

Лабораторії здійснили 52064 тестувань на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:

методом ПЛР – 23 675

методом ІФА – 3 480

експрес-тестами – 24 909

Загальна статистика коронавірусу За весь час пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 2 550 089 випадків захворювання. Станом на 11 жовтня одужало 2 292 480 людей. Жертвами коронавірусу стали 58 700 інфікованих.

Поширення коронавірусу в областях: добовий показник

Київ – 213 випадків;

Вінницька область – 108 випадків;

Волинська область – 206 випадків;

Дніпропетровська область – 765 випадків;

Донецька область – 469 випадків;

Житомирська область – 510 випадків;

Закарпатська область – 41 випадок;

Запорізька область – 687 випадків;

Івано-Франківська область – 122 випадки;

Київська область – 72 випадки;

Кіровоградська область – 34 випадки;

Луганська область – 218 випадків;

Львівська область – 343 випадки;

Миколаївська область – 392 випадки;

Одеська область – 690 випадків;

Полтавська область – 132 випадки;

Рівненська область – 169 випадків;

Сумська область – 468 випадків;

Тернопільська область – 234 випадки;

Харківська область – 1 419 випадків;

Херсонська область – 374 випадки;

Хмельницька область – 287 випадків;

Черкаська область – 230 випадків;

Чернівецька область – 447 випадків;

Чернігівська область – 202 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації проти COVID-19

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 39 060 людей, зокрема першу дозу – 19 277 людей, другу дозу – 19 783 людини.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплено 7 548 873 людини: з них принаймні одну дозу отримала 7 548 871 людина, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 135 032 людини (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом в країні проведено 13 683 903 щеплення.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозували, – Ляшко

Джерело: "Голос Америки"

Очільник охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що нинішня хвиля коронавірусу в Україні почалася раніше, ніж прогнозували у МОЗ. За інтенсивністю нинішня хвиля в Україні вже наближається до показників осені 2020 року. Наразі в Україні щодня реєструють по 16 – 17 тисяч випадків COVID-19.

16 областей мають перевищені показники: МОЗ оновило зони епіднебезпеки

Джерело: МОЗ

Станом на 11 жовтня у помаранчевій зоні епідемічної небезпеки перебуває 16 регіонів. Згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров'я, найвищий рівень захворюваності в Чернівецькій області.

Тиждень симптоми, а потім рівень кисню падає: Ляшко розповів особливості Дельти в Україні

Джерело: "Голос Америки"

У МОЗ розповіли, що наразі в Україні 95% всіх виявлених випадків інфікувань коронавірусом спричиненні штамом Дельта. Цей варіант коронавірусу має дещо інший клінічний перебіг та симптоми – "інфікована людина може мати симптоми 7 – 8 днів, а потім сатурація кисню різко падає із 92% до 70%”.

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У нас гібридна війна, воюємо на всі фронти, – Ляшко про низькі темпи COVID-вакцинації

Джерело: "Голос Америки"

За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, наразі однією дозою вакцинувалось близько 20% дорослого населення України. До кінця 2021 року у МОЗ планують вакцинувати 70% дорослого населення. Міністр заявив, що вакцини в країні достатньо, але російська пропаганда відбиває бажання громадян отримати щеплення.

Російська пропаганда, яка розганяє фейки на території нашої країни, не дозволяє нам рухатись такими темпами, як інші європейські держави. У нас гібридна війна, і нам доводиться воювати на всі фронти,

– наголосив Ляшко.

У Львові хочуть дозволити доступ до ресторанів лише вакцинованим або за ПЛР-тестом

Джерело: Львівська міськрада

У Львові комісія з питань ТЕБ та НС вирішила посилити карантин з 14 жовтня. Міський голова Львова Андрій Садовий розповів, які обмеження чекають на бізнес і школярів: учнів 5 – 11 класів переведуть на дистанційне навчання. Окрім цього, припиниться робота позашкільних закладів. Університетам теж радять перевести навчання студентів в онлайн. Міський голова зауважив, що на бізнес також чекає низка обмежень, зокрема має бути обов'язкова вакцинація працівників закладів торгівлі, закладів харчування. Окрім цього, у заклади хочуть пускати за COVID-сертифікатами.

Найбільша кількість заражень за всю пандемію: у Харкові загострюється ситуація з COVID-19

Джерело: 24 канал

У Харківській області за 10 жовтня виявили 1 419 випадків заражень коронавірусом. Це найбільша кількість за увесь час пандемії. За добу від COVID-19 померли 30 харків'ян.

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Новини про коронавірус у світі 11 жовтня

Поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Загалом у світі виявили понад 237 мільйонів хворих на COVID-19. Більш ніж 4,8 мільйона інфікованих, на жаль, померли.

Від початку пандемії найбільше випадків зараження коронавірусу зареєстрували в США – більш ніж 44 мільйони. Наступними ідуть Велика Британія, Туреччина, Індія, Росія та Бразилія.

Росія вкрала формулу AstraZeneca та використала для розробки "Супутника V", – ЗМІ

Джерело: The Sun

Британські спецслужби заявили, що Росія викрала формулу коронавірусної вакцини, яку розробила компанія AstraZeneca. Саме її нібито використали в РФ при розробці вакцини "Супутник V".

"Не хочу піддаватися шантажу": антивакцинатори борються зі світом

Джерело: 24 канал

У світі все частіше поширюють обов'язкову вакцинацію для певних категорій громадян. Зокрема, нові правила з'являються у США, Франції та Канаді. Тож країнами прокотилась хвиля протестів.



Протести проти вакцинації у Франції/ Фото Agencja Gazeta

60% шляху: у ВООЗ спрогнозували, коли закінчиться боротьба з COVID-19

Джерело: SonntagsBlick

У ВООЗ заявили, що невдовзі людство подолає майже 60% шляху у боротьбі з пандемією COVID-19, але цей шлях ускладнює поява нових штамів коронавірусу та інші несподівані перешкоди.

Дослідження коронавірусу

Джерело: MDPI

У людей, які мали безсимптомний COVID-19, виявили "приховані" антитіла

Група вчених оцінила імунну відповідь на коронавірус людей, які по-різному перенесли інфекцію. Виявилося, що багато безсимптомних носіїв можуть навіть не підозрювати про те, що були заражені, оскільки у них виробляється певний рівень антитіл, які не виявляють тести. Цей вид антитіл також є нейтралізуючим, оскільки вони здатні запобігати зв'язування S-білка вірусу з рецептором.

AstraZeneca створила ефективні ліки проти COVID-19: заява компанії

Джерело: CNBC

Фармацевтична британська компанія AstraZeneca анонсувала новий препарат проти коронавірусу. Там заявили, що експериментальна суміш антитіл удвічі знижує ризики госпіталізації та смерті при COVID-19.