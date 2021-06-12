Коронавірус в Україні 12 червня

Як змінилась ситуація за добу

В Україні впродовж минулої доби захворіли на коронавірус 1 274 людей, серед них – 40 дітей та 53 медпрацівники. Госпіталізації потребували 709 пацієнтів з COVID-19.

Померли від ускладнень хвороби, на жаль, 69 пацієнтів. Водночас видужали 4 905 людей.

Днем раніше Новини про коронавірус 11 червня: нові побічні ефекти вакцин, 24 нових коронавіруси

COVID-19 статистика в регіонах

Київ – 215 випадків;

Вінницька область – 20 випадків;

Волинська область – 39 випадків;

Дніпропетровська область – 52 випадків;

Донецька область – 84 випадки;

Житомирська область – 26 випадків;

Закарпатська область – 29 випадків;

Запорізька область – 46 випадків;

Івано-Франківська область – 16 випадків;

Київська область – 102 випадки;

Кіровоградська область – 14 випадків;

Луганська область – 7 випадків;

Львівська область – 84 випадки;

Миколаївська область – 45 випадків;

Одеська область – 50 випадків;

Полтавська область – 30 випадків;

Рівненська область – 41 випадок;

Сумська область – 36 випадків;

Тернопільська область – 24 випадки;

Харківська область – 104 випадки;

Херсонська область – 42 випадки;

Хмельницька область – 34 випадки;

Черкаська область – 53 випадки;

Чернівецька область – 27 випадків;

Чернігівська область – 54 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 2 222 701 особа;

одужало – 2 125 685 осіб;

летальних випадків – 51 646;

Понад 62 тисячі людей вакцинували в Україні за добу

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні вакцинували проти коронавірусу 62 062 людини. Одну дозу отримали 35 680 людей, повністю імунізовані – 26 382 людини.

Всього від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 430 992 особи, з них отримали 1 дозу – 1 430 990 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 230 420 людей.

У червні Україна матиме 3,9 мільйона доз вакцини проти коронавірусу

Джерело: НВ

Віктор Ляшко заявив, що наразі в Україні активно триває постачання вакцин проти коронавірусу. За його словами, до кінця червня 2021 року у нас буде 3,9 мільйона доз препарату.

Скільки саме доз вакцини є в Україні станом на вже – сказати важко.

Новини про коронавірус у світі 12 червня

Джерело: РНБО України

Станом на 12 червня коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2 виявили у понад 175 мільйонів людей по всьому світу. І хоч більш ніж 113 мільйонів з них вже одужали, недуга все ж забрала життя щонайменше 3 784 213 інфікованих.

Так, експерти та представники ВООЗ впевнені, що через недостатній обсяг тестування у багатьох країнах дані про кількість хворих та померлих можуть бути в рази вищими.

У Пакистані блокуватимуть телефони тим, не вакцинованим

Джерело: AFP

У Пакистанській провінції Пенджаб уряд вирішив блокувати мобільні телефони людей, які відмовилися від вакцинації проти COVID-19.

У департаменті первинної медико-санітарної допомоги Пенджабу пояснили, що "спочатку це була всього лише пропозиція, але люди не наважувалися пройти вакцинацію, тому рішення ухвалили". Наразі державне агентство зв'язку буде вирішувати, як реалізувати цей захід.

Водночас темпи вакцинації в Пакистані дещо збільшилися, в середньому щодня проводять понад 200 тисяч щеплень, але це все ще становить лише невелику частину від 220 мільйонів населення.

До теми 5 речей, які можуть захистити нас від COVID-19

Дослідження про коронавірус

Чому не всі люди хворіють на коронавірус: вчені виявили ген

Джерело: ScinceDaily

У більшості людей, які інфікувались коронавірусом, але перенесли хворобу легко, або в безсимптомній формі, виявили ген HLA-DRB1*04:01. За словами вчених, люди з цим геном мають певний захист від важких форм COVID-19.