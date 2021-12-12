Помаранчева зона розширилась, скільки триватиме пандемія: новини про коронавірус 12 грудня

Захворюваність на COVID-19 в Україні значно знизилась. Але темпи вакцинації також. Ще одна область увійшла до помаранчевої зони карантину. У Німеччині вважають, що пандемія COVID-19 триватиме ще 4 роки. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 грудня.

Новини про коронавірус в Україні 12 грудня

Захворюваність на COVID-19 в Україні значно знизилась

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 11 грудня, в Україні виявили 5 275 нових хворих на COVID-19. До лікарень госпіталізували 2 566 людей з середнім або важким перебігом хвороби. На жаль, ще 238 пацієнтів померли. Натомість одужали 11 626 інфікованих.

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Охоплення тестування населення

Темпи тестування в країні дещо знизились, оскільки за минулу добу в Україні провели всього 44 861 дослідження на наявність COVID-19, зокрема:

методом ПЛР – 19 632,

методом ІФА – 4 350,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 2 0879.

Скільки нових хворих виявили в регіонах:

Київ – 461;

Вінницька область – 206;

Волинська область – 314;

Дніпропетровська область – 376;

Донецька область – 214;

Житомирська область – 248;

Закарпатська область – 146;

Запорізька область – 210;

Івано-Франківська область – 231;

Київська область – 259;

Кіровоградська область – 155;

Луганська область – 15;

Львівська область – 275;

Миколаївська область – 239;

Одеська область – 311;

Полтавська область – 296;

Рівненська область – 101;

Сумська область – 158;

Тернопільська область – 179;

Харківська область – 174;

Херсонська область – 49;

Хмельницька область – 240;

Черкаська область – 178;

Чернівецька область – 103;

Чернігівська область – 137.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності в країні

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 559 092 випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2. 3 195 913 пацієнтів вже одужали. Натомість померли, на жаль, 91 027 хворих.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

Традиційно для вихідних: в Україні впали темпи COVID-вакцинації

Джерело: МОЗ

Традиційно у вихідні дні вакцинується менша кількість людей. Так, у суботу 11 грудня щеплення проти COVID-19 отримали всього 83 256 мешканців країни. 27 143 з них отримали першу дозу препарату. Натомість завершальну, другу дозу, отримали 56 113 людей.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинувалися 14 114 894 людей. 14 114 892 з них отримали щонайменше одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 420 911 людей. Загалом і першою, і другою дозами в країні провели 26 535 803 COVID-щеплення.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Ще одна область увійшла до помаранчевої зони карантину

Джерело: МОЗ

12 грудня епідемічна ситуація погіршилась у ще одному регіоні України. Тепер до помаранчевої зони карантину входять 2 області: Донецька та Закарпатська. Натомість у жовтій зоні 13 регіонів, а у червоній – 10.



Статистика захворюваності в регіонах / Інфографіка МОЗ

Показники захворюваності та госпіталізацій

Оптимальний рівень захворюваності на COVID-19 в Україні повинен становити 75 на 100 тисяч населення. Станом на 12 грудня він становить 360 на 100 тисяч населення. Найвищий рівень захворюваності на коронавірус у Волинській та у Полтавській областях – 608 та 599 на 100 тисяч населення відповідно.

Натомість рівень госпіталізацій по країні доволі низький та становить 41,7 при визначеному показнику 60 на 100 тисяч населення. Нині показник госпіталізацій перевищено лише у Закарпатській області.

МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 12 грудня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 12 грудня у світі виявили понад 269 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,2 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 49,8 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Франція Росія та Туреччина.

У Німеччині вважають, що пандемія COVID-19 триватиме ще 4 роки

Джерело: Bild

Людству не вдасться повністю перемогти коронавірус у найближчі 4 роки. Принаймні у цьому переконаний голова МОЗ Німеччини Карл Лаутербах. Він вважає, що цьому заважатимуть нові штами SARS-CoV-2.

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Дослідження коронавірусу

Чому немовлята легше хворіють на COVID-19, ніж дорослі

Джерело: Science Immunology

Немовлята як ніхто схильні до респіраторних інфекцій. Але нове дослідження показує, що імунна система новонароджених сильніша, ніж думає більшість людей. Юна імунна система реагує значно швидше на усі патогени й на нижчих рівнях інфекції, а дорослій імунній системі потрібно трохи часу для визначення патогену. І поки імунна система готується до атаки, вірус розмножується в організмі.