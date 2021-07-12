Новини про коронавірус 12 липня: Pfizer у пунктах щеплення, їстівна вакцина
Джерело:24 канал
У Канаді розробляють вакцину у вигляді їстівних смужок. В центрах масової вакцинації відтепер буде вакцина від Pfizer. У США поки не рекомендуватимуть третю дозу COVID-вакцини, але в ЄС розглядають таку можливість. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 липня.
Новини про коронавірус в Україні 12 липня
Поширення COVID-19 в Україні
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні виявили 174 хворих на коронавірус. Серед них 16 дітей та один медпрацівник. До лікарень госпіталізували 266 людей, ще 7 пацієнтів померли. Водночас видужали – 236 хворих.
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За добу протестовано:
- методом ПЛР – 9 606 осіб,
- методом ІФА – 1 714 осіб,
- експрес-тестами – 5 365 осіб.
Добовий приріст інфікованих в регіонах
- м. Київ – 63 випадки;
- Вінницька область – 7 випадків;
- Волинська область – 1 випадок;
- Дніпропетровська область – 26 випадків;
- Донецька область – 1 випадок;
- Житомирська область – 5 випадків;
- Закарпатська область – 0 випадків;
- Запорізька область – 3 випадки;
- Івано-Франківська область – 3 випадки;
- Київська область – 13 випадків;
- Кіровоградська область – 2 випадки;
- Луганська область – 1 випадок;
- Львівська область – 4 випадки;
- Миколаївська область – 7 випадків;
- Одеська область – 10 випадків;
- Полтавська область – 1 випадок;
- Рівненська область – 1 випадок;
- Сумська область – 5 випадків;
- Тернопільська область – 6 випадків;
- Харківська область – 9 випадків;
- Херсонська область – 4 випадки;
- Хмельницька область – 2 випадки;
- Черкаська область – 3 випадки;
- Чернівецька область – 2 випадки;
- Чернігівська область – 1 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 канал
Темпи вакцинальної кампанії в Україні
Джерело: МОЗ
Впродовж 11 липня проти коронавірусу вакцинували 26 356 українців. 13 390 з них отримали першу дозу вакцини, а решта 12 966 – другу. Загалом в Україні провели 3 489 332 COVID-щеплень. Повністю імунізувались, тобто отримали 2 дози вакцини, 1 177 642 мешканців країни.
Статистика вакцинації / Інфографіка МОЗ
В центрах масової вакцинації відтепер буде вакцина від Pfizer: як її можна отримати
Джерело: МОЗ
Вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech відтепер будуть використовувати у центрах масової вакцинації для усіх охочих імунізуватись. Але пріоритет надаватимуть людям похилого віку та людям із супутніми захворюваннями.
Цікаво Які симптоми COVID-19 виникають у вакцинованих, невакцинованих та у тих, хто отримав одну дозу
Новини про коронавірус у світі 12 липня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: РНБО
Станом на 12 липня у світі зареєстрували понад 186 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли більш ніж 4 мільйони хворих. Водночас близько 123 мільйони пацієнтів одужали.
Продовжують лікування від коронавірусу понад 59 мільйонів людей.
"Дуже ймовірно": у ЄС відреагували, на потрібність третьої дози вакцини
Джерело: Європейська правда
У Європейському союзі не виключають ревакцинацію третьою дозою вакцини проти коронавірусу. Так звана бустерна вакцина потрібна у випадку мутації вірусу. Ймовірно, фармацевтична компанія Pfizer скоро звернеться до EMA з проханням про отримання третьої бустерної дози вакцини, яка, за її словами, може забезпечити в 10 разів більший захист.
У США поки не рекомендуватимуть третю дозу COVID-вакцини
Джерело: Голос Америки
У США не рекомендують робити третю дозу вакцини від коронавірусу. Наразі науковці продовжують вивчати потрібність та ефективність бустерної вакцини.
Дослідження коронавірусу та розробки
Чому штам Дельта настільки заразний
Джерело: Virological
Дослідження показало, що реплікація нового варіанту в верхніх дихальних шляхах відбувається значно швидше в порівнянні з вихідним штамом. Також автори дослідження з'ясували, що передача вірусу від людини до людини відбувається на більш ранньому етапі в порівнянні з вихідним варіантом.
Крім того, інкубаційний період скоротився – якщо при початковому варіанті SARS-CoV-2 симптоми виявлялися в середньому протягом 6 днів, то Дельта "дозріває" менше 4 днів.
Вакцину у вигляді їстівних смужок розробляють у Канаді
Джерело: Hypebeast
Університет Макмастера і канадська біотехнологічна компанія Rapid Dose Therapeutics об'єдналися для розробки нової незвичної вакцини проти COVID-19. Вона матиме вигляд смужок. Ба більше, вони будуть їстівними. За задумом творців, вакцина-смужка повинна буде розчинятися в роті людини за 11 секунд. Якщо усе вдасться, то в такому вигляді можна буде зробити вакцини і від інших захворювань.