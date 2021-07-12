Новини про коронавірус 12 липня: Pfizer у пунктах щеплення, їстівна вакцина

У Канаді розробляють вакцину у вигляді їстівних смужок. В центрах масової вакцинації відтепер буде вакцина від Pfizer. У США поки не рекомендуватимуть третю дозу COVID-вакцини, але в ЄС розглядають таку можливість. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 липня.

Новини про коронавірус в Україні 12 липня

Поширення COVID-19 в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні виявили 174 хворих на коронавірус. Серед них 16 дітей та один медпрацівник. До лікарень госпіталізували 266 людей, ще 7 пацієнтів померли. Водночас видужали – 236 хворих.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 9 606 осіб,

методом ІФА – 1 714 осіб,

експрес-тестами – 5 365 осіб.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

м. Київ – 63 випадки;

Вінницька область – 7 випадків;

Волинська область – 1 випадок;

Дніпропетровська область – 26 випадків;

Донецька область – 1 випадок;

Житомирська область – 5 випадків;

Закарпатська область – 0 випадків;

Запорізька область – 3 випадки;

Івано-Франківська область – 3 випадки;

Київська область – 13 випадків;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 1 випадок;

Львівська область – 4 випадки;

Миколаївська область – 7 випадків;

Одеська область – 10 випадків;

Полтавська область – 1 випадок;

Рівненська область – 1 випадок;

Сумська область – 5 випадків;

Тернопільська область – 6 випадків;

Харківська область – 9 випадків;

Херсонська область – 4 випадки;

Хмельницька область – 2 випадки;

Черкаська область – 3 випадки;

Чернівецька область – 2 випадки;

Чернігівська область – 1 випадок.

Від початку пандемії COVID-19 в Україні виявили 2 241 217 інфікованих коронавірусом. Станом на 12 липня від хвороби вилікували 2 177 529 людей. Але пішли з життя, на жаль, 52 604 хворих.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 канал

Темпи вакцинальної кампанії в Україні

Джерело: МОЗ

Впродовж 11 липня проти коронавірусу вакцинували 26 356 українців. 13 390 з них отримали першу дозу вакцини, а решта 12 966 – другу. Загалом в Україні провели 3 489 332 COVID-щеплень. Повністю імунізувались, тобто отримали 2 дози вакцини, 1 177 642 мешканців країни.

Статистика вакцинації / Інфографіка МОЗ

В центрах масової вакцинації відтепер буде вакцина від Pfizer: як її можна отримати

Джерело: МОЗ

Вакцину Comirnaty від Pfizer-BioNTech відтепер будуть використовувати у центрах масової вакцинації для усіх охочих імунізуватись. Але пріоритет надаватимуть людям похилого віку та людям із супутніми захворюваннями.

Цікаво Які симптоми COVID-19 виникають у вакцинованих, невакцинованих та у тих, хто отримав одну дозу

Новини про коронавірус у світі 12 липня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО

Станом на 12 липня у світі зареєстрували понад 186 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли більш ніж 4 мільйони хворих. Водночас близько 123 мільйони пацієнтів одужали.

Продовжують лікування від коронавірусу понад 59 мільйонів людей.

"Дуже ймовірно": у ЄС відреагували, на потрібність третьої дози вакцини

Джерело: Європейська правда

У Європейському союзі не виключають ревакцинацію третьою дозою вакцини проти коронавірусу. Так звана бустерна вакцина потрібна у випадку мутації вірусу. Ймовірно, фармацевтична компанія Pfizer скоро звернеться до EMA з проханням про отримання третьої бустерної дози вакцини, яка, за її словами, може забезпечити в 10 разів більший захист.

У США поки не рекомендуватимуть третю дозу COVID-вакцини

Джерело: Голос Америки

У США не рекомендують робити третю дозу вакцини від коронавірусу. Наразі науковці продовжують вивчати потрібність та ефективність бустерної вакцини.

Дослідження коронавірусу та розробки

Чому штам Дельта настільки заразний

Джерело: Virological

Дослідження показало, що реплікація нового варіанту в верхніх дихальних шляхах відбувається значно швидше в порівнянні з вихідним штамом. Також автори дослідження з'ясували, що передача вірусу від людини до людини відбувається на більш ранньому етапі в порівнянні з вихідним варіантом.

Крім того, інкубаційний період скоротився – якщо при початковому варіанті SARS-CoV-2 симптоми виявлялися в середньому протягом 6 днів, то Дельта "дозріває" менше 4 днів.



Вакцину у вигляді їстівних смужок розробляють у Канаді

Джерело: Hypebeast

Університет Макмастера і канадська біотехнологічна компанія Rapid Dose Therapeutics об'єдналися для розробки нової незвичної вакцини проти COVID-19. Вона матиме вигляд смужок. Ба більше, вони будуть їстівними. За задумом творців, вакцина-смужка повинна буде розчинятися в роті людини за 11 секунд. Якщо усе вдасться, то в такому вигляді можна буде зробити вакцини і від інших захворювань.