Новини про коронавірус в Україні 12 листопада
Добова статистика COVID-19
Джерело: МОЗ
В Україні впродовж останньої доби підтвердили 24 058 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед інфікованих 1 616 дітей та 468 медпрацівників.
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Темпи тестування
На виявлення коронавірусної інфекції в країні здійснили 128 108 тестів за добу, зокрема:
- методом ПЛР – 61 714;
- методом ІФА – 17 057;
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 49 337.
Випадки коронавірусу в областях: добовий показник
- м. Київ – 1802 випадки;
- Вінницька область – 1000 випадків;
- Волинська область – 719 випадків;
- Дніпропетровська область – 1867 випадків;
- Донецька область – 1348 випадків;
- Житомирська область – 737 випадків;
- Закарпатська область – 526 випадків;
- Запорізька область – 1111 випадків;
- Івано-Франківська область – 890 випадків;
- Київська область – 970 випадків;
- Кіровоградська область – 169 випадків;
- Луганська область – 436 випадків;
- Львівська область – 1154 випадки;
- Миколаївська область – 972 випадки;
- Одеська область – 1816 випадків;
- Полтавська область – 1257 випадків;
- Рівненська область – 1012 випадків;
- Сумська область – 927 випадків;
- Тернопільська область – 659 випадків;
- Харківська область – 1042 випадки;
- Херсонська область – 584 випадки;
- Хмельницька область – 1090 випадків;
- Черкаська область – 822 випадки;
- Чернівецька область – 351 випадок;
- Чернігівська область – 797 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика смертей від коронавірусу у світі / Інфографіка 24 канал
Темпи вакцинації
Джерело: МОЗ
Актуально В Україні понад 24 тисячі випадків COVID-19, летальних – 750
Вакцинацію проводили:
- 1 102 мобільні бригади з імунізації,
- 3 224 пункти щеплення,
- 433 центри вакцинації населення.
Актуальні темпи вакцинації
Станом на 12 листопада в Україні вакцинували проти коронавірусу 11 986 077 людей:
- з них отримали одну дозу – 11 986 075 людей,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 422 334 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 20 408 409 щеплень.
Статистика використаних доз вакцин:
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 3 846 410,
- Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 028 991,
- AstraZeneca – 1 499 577,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 103 232.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
В Україні розширили червону зону карантину
В Україні до кінця року діє адаптивний карантин, країну поділили на зони. Показникам зеленої зони не відповідає жодний регіон країни. Сьогодні, 12 листопада збільшилася кількість областей червоної зони та зменшився перелік регіонів жовтої зони.
Так, у червоній зоні вже перебувають 18 регіонів:
- Київ,
- Херсонська,
- Одеська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Дніпропетровська,
- Сумська,
- Миколаївська,
- Рівненська,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Київська,
- Луганська,
- Хмельницька,
- Чернігівська,
- Львівська,
- Волинська,
- Черкаська області.
Наразі у помаранчевій зоні вже 5 регіонів областей: Вінницька, Полтавська, Харківська, Тернопільська, Чернівецька.
З жовтої зони вийшла Тернопільська область. Тепер тут залишились Закарпатська та Кіровоградська області.
Актуальні зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ
Українських вчених можуть позбавити гранту на виготовлення вакцини
Джерело: НФДУ
Вчених львівського Інституту біології клітин Національної академії наук України можуть позбавити гранту на створення нової вакцини проти коронавірусу. Грантодавець заявив про порушення умов договору. Загалом на розробку і дослідження вакцини Інститут біології клітин НАН України має отримати від НФДУ 9,4 мільйона гривень.
Більше тут Українських науковців можуть позбавити фінансування на створення COVID-вакцини
Для українських туристів залишилися відкритими вже 12 країн
Джерело: твітер Дмитра Кулеби
ЄС 9 листопада виключив Україну з "зеленого списку". Однак, чи пускати українських туристів, вирішує кожна країна. Словацька Республіка стала 12-ю країною, яка не закриватиме кордони для громадян України.
У Києві обіцяють посилити контроль за дотриманням карантину
Джерело: КМДА
У Києві суттєво знизилася кількість нових випадків інфікування COVID-19
Джерело: 24 канал
Ймовірно, ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби у Києві почала поступово покращуватися. Вперше з початку чергової хвилі пандемії у столиці зафіксували зменшення не тільки офіційно визнаних нових інфікованих, але й позитивних ПЛР-тестів.
Коли в Києві зможуть відновити очне навчання для учнів
Джерело: телеканал "Київ"
Мер Києва Віталій Кличко наголосив, що місто буде послаблювати карантинні обмеження як тільки почне зменшуватися динаміка захворюваності. Тобто лише після поліпшення епідемічної ситуації, учні зможуть повернутися за парти.
У Черкасах почала діяти червона зона
Джерело: телеграм Олега Немчінова
Ще одна область України стала "червоною". 12 листопада карантинні обмеження посилили ще й на території Черкаської області. Обмеження набули чинності з 00:00 12 листопада.
Послаблення карантину для вакцинованих / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі
Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі наближається до 252 мільйонів
Джерело: Університету Джонса Гопкінса
Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок п'ятниці, 12 листопада, зросла до 251 941 758, свідчать дані американського університету.
З початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 082 729 осіб. До країн із більш ніж 20 мільйнонів випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.
За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 мільйона населення планети склав на ранок п'ятниці 653,7.
Важливо Європейський регулятор схвалив 2 препарати проти коронавірусу
Дослідження коронавірусу
Чи варто робити щеплення проти коронавірусу, якщо є антитіла
Джерело: CDC
Люди, які хворіли на коронавірус, або перенесли його безсимптомно і мають антитіла, часто відмовляються від вакцинації, бо вважають, що захищені від повторного захворювання. Після одужання антитіла залишаються в організмі на якийсь час, щоб запобігти повторному зараженню. Також антитіла виникають після вакцинації. Як довго вони залишаються в крові після коронавірусу або після вакцинації, поки важко сказати, у всіх по-різному. Нові дані підтверджують, що проти нових штамів коронавірусу щеплення працює ефективніше, ніж природні антитіла після хвороби.
Хропіння уві сні на третину збільшує ризик госпіталізації та смерті від COVID-19
Джерело: JAMA
Обструктивне апное та інші розлади сну, які перешкоджають нормальному диханню, можуть значно погіршити перебіг коронавірусу, вважають автори нового дослідження.