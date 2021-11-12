Нова червона зона, антитіла та щеплення: новини про коронавірус 12 листопада

Ще одна область України стала "червоною", карантинні обмеження посилили ще й на території Черкаської області. Проти нових штамів коронавірусу щеплення працює ефективніше, ніж природні антитіла після хвороби. Кількість виявлених заражень COVID-19 у світі наближається до 252 мільйонів. Це останні новини про коронавірус в Україні та світі 12 листопада.

Новини про коронавірус в Україні 12 листопада

Добова статистика COVID-19

Джерело: МОЗ

В Україні впродовж останньої доби підтвердили 24 058 нових випадків коронавірусної хвороби. Серед інфікованих 1 616 дітей та 468 медпрацівників.

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Темпи тестування

На виявлення коронавірусної інфекції в країні здійснили 128 108 тестів за добу, зокрема:

методом ПЛР – 61 714;

методом ІФА – 17 057;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 49 337.

Загальні темпи поширення COVID-19! Загалом за весь час пандемії в Україні офіційно повідомили про 3 179 577 випадки захворювання на коронавірус.

Станом на 12 листопада 2 594 679 людей одужали. Жертвами коронавірусу стали 75 607 мешканці країни.

Випадки коронавірусу в областях: добовий показник

м. Київ – 1802 випадки;

Вінницька область – 1000 випадків;

Волинська область – 719 випадків;

Дніпропетровська область – 1867 випадків;

Донецька область – 1348 випадків;

Житомирська область – 737 випадків;

Закарпатська область – 526 випадків;

Запорізька область – 1111 випадків;

Івано-Франківська область – 890 випадків;

Київська область – 970 випадків;

Кіровоградська область – 169 випадків;

Луганська область – 436 випадків;

Львівська область – 1154 випадки;

Миколаївська область – 972 випадки;

Одеська область – 1816 випадків;

Полтавська область – 1257 випадків;

Рівненська область – 1012 випадків;

Сумська область – 927 випадків;

Тернопільська область – 659 випадків;

Харківська область – 1042 випадки;

Херсонська область – 584 випадки;

Хмельницька область – 1090 випадків;

Черкаська область – 822 випадки;

Чернівецька область – 351 випадок;

Чернігівська область – 797 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Статистика смертей від коронавірусу у світі / Інфографіка 24 канал

Темпи вакцинації

Джерело: МОЗ

Впродовж останньої доби в Україні вакцинували проти коронавірусу понад 279 тисяч людей. Загальні темпи вакцинації досить високі. Так, у МОЗ повідомили, що за добу четверга 11 листопада вакцинували проти коронавірусу 279 136 людей. Зокрема, першу дозу отримали 141 347 людей, другу дозу – 137 789 людей – вони завершили процес імунізації.

Актуально В Україні понад 24 тисячі випадків COVID-19, летальних – 750

Вакцинацію проводили:

1 102 мобільні бригади з імунізації,

3 224 пункти щеплення,

433 центри вакцинації населення.

Актуальні темпи вакцинації

У Міністерстві охорони здоров'я сподіваються зробити в Україні до кінця 2021 року 48 мільйонів щеплень від коронавірусу. Для цього треба робити принаймні по 350 тисяч уколів від COVID-19 щодня.

Станом на 12 листопада в Україні вакцинували проти коронавірусу 11 986 077 людей:

з них отримали одну дозу – 11 986 075 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 422 334 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 20 408 409 щеплень.

Статистика використаних доз вакцин:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 846 410,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 028 991,

AstraZeneca – 1 499 577,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 103 232.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

В Україні розширили червону зону карантину

В Україні до кінця року діє адаптивний карантин, країну поділили на зони. Показникам зеленої зони не відповідає жодний регіон країни. Сьогодні, 12 листопада збільшилася кількість областей червоної зони та зменшився перелік регіонів жовтої зони.

Так, у червоній зоні вже перебувають 18 регіонів:

Київ,

Херсонська,

Одеська,

Запорізька,

Донецька,

Дніпропетровська,

Сумська,

Миколаївська,

Рівненська,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Київська,

Луганська,

Хмельницька,

Чернігівська,

Львівська,

Волинська,

Черкаська області.

Наразі у помаранчевій зоні вже 5 регіонів областей: Вінницька, Полтавська, Харківська, Тернопільська, Чернівецька.

З жовтої зони вийшла Тернопільська область. Тепер тут залишились Закарпатська та Кіровоградська області.



Актуальні зони карантину в Україні / Інфографіка МОЗ

Українських вчених можуть позбавити гранту на виготовлення вакцини

Джерело: НФДУ

Вчених львівського Інституту біології клітин Національної академії наук України можуть позбавити гранту на створення нової вакцини проти коронавірусу. Грантодавець заявив про порушення умов договору. Загалом на розробку і дослідження вакцини Інститут біології клітин НАН України має отримати від НФДУ 9,4 мільйона гривень.

Більше тут Українських науковців можуть позбавити фінансування на створення COVID-вакцини

Для українських туристів залишилися відкритими вже 12 країн

Джерело: твітер Дмитра Кулеби

ЄС 9 листопада виключив Україну з "зеленого списку". Однак, чи пускати українських туристів, вирішує кожна країна. Словацька Республіка стала 12-ю країною, яка не закриватиме кордони для громадян України.

У Києві обіцяють посилити контроль за дотриманням карантину

Джерело: КМДА