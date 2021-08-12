Новини про коронавірус 12 серпня: звідки насправді пішов COVID-19, антитіла у дітей

Розвідка США майже завершила розслідування походження коронавірусу. У дітей з часом падає рівень антитіл до коронавірусу. В Україні продовжує зростати захворюваність на COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 серпня.

Нові дані про коронавірус в Україні 12 серпня

Статистика захворюваності в Україні

Джерело: МОЗ

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 1247 людей, серед них 77 дітей та 41 медпрацівник. Впродовж доби до лікарень госпіталізували 588 людей з вираженими симптомами COVID-19, які потребували медичного контролю. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 24 пацієнти. Водночас 1 039 людей повідомили про одужання.

До теми На Рівненщині 80% пацієнтів з COVID-19 інфіковані штамом Дельта

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 205 випадків;

Вінницька область – 48 випадків;

Волинська область – 16 випадків;

Дніпропетровська область – 53 випадки;

Донецька область – 75 випадків;

Житомирська область – 41 випадок;

Закарпатська область – 18 випадків;

Запорізька область – 57 випадків;

Івано-Франківська область – 39 випадків;

Київська область – 40 випадків;

Кіровоградська область – 5 випадків;

Луганська область – 45 випадків;

Львівська область – 61 випадок;

Миколаївська область – 37 випадків;

Одеська область – 77 випадків;

Полтавська область – 34 випадки;

Рівненська область – 31 випадок;

Сумська область – 34 випадки;

Тернопільська область – 52 випадки;

Харківська область – 93 випадки;

Херсонська область – 35 випадків;

Хмельницька область – 56 випадків;

Черкаська область – 18 випадків;

Чернівецька область – 41 випадок;

Чернігівська область – 36 випадків.

За весь час пандемії в Україні інфікувались коронавірусом 2 262 601 людина. Станом на 12 серпня видужали 2 194 791 особа. Втім, від ускладнень хвороби померли 53 173 мешканці країни.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Медики готуються оголосити голодування

Джерело: "Ехо Червонограда"

Медпрацівники Соснівської міської лікарні готові оголосити голодування, якщо їм не виплатять зарплату. Борг перед працівниками медустанови становить 3 мільйони гривень.

На Одещині громада, яка провакцинує людей найбільше людей отримає 20 мільйонів

Джерело: ТСН

В Одеській області обіцяють винагородити громаду, яка провакцинує найбільшу кількість осіб. Премія складає 20 мільйонів гривень. Окрім цього, будуть ще 2 та 3 призові місця з відповідними сумами.

Як працюватиме нова електронна система в транспорті Києва

Джерело: "Громадське радіо"

Під час можливого локдауну в Києві діятимуть перепустки в транспорт. Але це буде не окрема картка, як було раніше. Дозвіл на проїзд надаватимуть на транспортну картку, яку вже придбали жителі столиці.

Варіант Дельта в Житомирській області

Джерело: Житомирський обласний лабораторний центр

На Житомирщині підтвердили перші 20 випадків штаму коронавірусу Дельта. Внаслідок інфікування одна людина померла. Відомо, що двоє хворих прибули в область з Росії та Туреччини.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

МОЗ рекомендувало скоротити інтервал між дозами CoronaVac

Джерело: МОЗ

Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити до 14 днів інтервал між двома дозами вакцини CoronaVac/Sinovac. Це потрібно зробити через стрімке поширення коронавірусу штаму Дельта.

Нові дані про коронавірус у світі 12 серпня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 204,8 мільйона людей по всьому світу. Хвороба забрала життя майже 4,3 мільйона інфікованих.

Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 36 мільйона людей, щонайменше 618 тисяч – померли.

Вакцинація вчителів у світі

Джерело: "Нова українська школа"

У більшості країн вакцинація проти коронавірусу не обов’язкова. Проте у Франції, Італії, Греції, США та інших країнах вирішили зобов’язати щеплюватися від COVID-19 окремі категорії громадян, зокрема медиків та соціальних працівників.

Більше тут Чи зобов'язують учителів інших країн вакцинуватися від COVID-19

В Іспанії спалах коронавірусу через музичні фестивалі

Джерело: DJmag

В Іспанії повідомили про ріст захворюваності на COVID-19 в Каталонії, який безпосередньо пов'язують з проведенням 3 великих музичних фестивалів. Місцеві органи охорони здоров'я вважають, що це трапилося через масове порушення правил безпеки на концертах.

Людям з ослабленою імунною системою потрібно 3 дози вакцини

Джерело: Live Sciеnce

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) вирішило дозволити вводити третю (бустерну) дозу вакцини для людей з ослабленою імунною системою.

У Лондоні антивакцинатори штурмували стару будівлю BBC

Бустерна доза – це коли людина отримала дві дози стандартного щеплення і через щонайменше 5 місяців отримує ще одну додаткову – підсилюючу.

Джерело: The Guardian

У Лондоні противники вакцинації вирішили взяти штурмом офіс BBC. Люди незадоволені тим, як новинна служба висвітлює теми пандемії та вакцинації. Однак протестувальники переплутали будівлі. Противники вакцинації спробували взяти штурмом стару будівлю BBC, з якої новинна служба переїхала ще у 2013 році.

Цікаво В організмі людини є жир, який може захищати від деменції: деталі дослідження

Дослідження коронавірусу

Розвідка США майже завершила розслідування походження коронавірусу

Джерело: CNN

Американська розвідка оголосила про дві найбільш ймовірні теорії походження коронавірусу. Єдиного висновку щодо походження хвороби все ще немає. Розвідка США все ще схиляється до 2 теорій:

вірус виник у лабораторії Уханьського інституту вірусології; вірус природним чином перейшов до людей від тварин.

Як довго у дітей зберігаються антитіла до коронавірусу

Джерело: Mignews

Команда лікарів з Ізраїльського медичного центру "Шаарей Цедек" провела масштабне дослідження, яке показало, що у дітей з часом падає рівень антитіл до коронавірус. Рівень антитіл у дітей починає знижуватися через 4 місяці після початку захворювання