4 регіони перевищили норми зеленої зони, вакцина для дітей: новини про коронавірус 12 вересня
Джерело:24 Канал
В Україні значно зросла кількість госпіталізацій внаслідок коронавірусу, впродовж доби їх кількість вдвічі перевищила кількість людей, які одужали від хвороби. Приріст інфікованих дещо знизився внаслідок менших обсягів тестувань на вихідних. У Туреччині протестують проти паспортів вакцинації. У Великій Британії їх навпаки скасують. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 вересня.
Новини про коронавірус в Україні 12 вересня
Як змінилась ситуація з COVID-19 за добу
Джерело: МОЗ
Впродовж доби в Україні виявили 2 196 випадків інфікування коронавірусом, зокрема, захворіли 236 дітей та 35 медпрацівників. Госпіталізації потребували 1 257 людей з вираженими симптоми COVID-19. Від ускладнень коронавірусу померли 22 пацієнти. Водночас одужали 499 осіб.
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За добу лабораторії провели 38 702 тестувань на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 18 887,
- методом ІФА – 3 099,
- експрес-тестами – 16 716.
Загальна статистика
Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно підтвердили 2 316 619 випадків захворювання.
Станом на 12 вересня одужало 2 221 110 людей. Жертвами коронавірусу стали 54 342 інфікованих.
Кількість хворих в регіонах за добу:
- місто Київ – 193 випадки;
- Вінницька область – 55 випадків;
- Волинська область – 45 випадків;
- Дніпропетровська область – 172 випадки;
- Донецька область – 57 випадків;
- Житомирська область – 114 випадків;
- Закарпатська область – 15 випадків;
- Запорізька область – 40 випадків;
- Івано-Франківська область – 71 випадок;
- Київська область – 67 випадків;
- Кіровоградська область – 15 випадки;
- Луганська область – 27 випадків;
- Львівська область – 117 випадків;
- Миколаївська область – 48 випадків;
- Одеська область – 172 випадки;
- Полтавська область – 17 випадків;
- Рівненська область – 56 випадків;
- Сумська область – 67 випадків;
- Тернопільська область – 173 випадки;
- Харківська область – 182 випадки;
- Херсонська область – 94 випадки;
- Хмельницька область – 135 випадків;
- Черкаська область – 50 випадків;
- Чернівецька область – 189 випадків;
- Чернігівська область – 25 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика COVID-вакцинації в Україні
Впродовж минулої доби вакцинували проти коронавірусу 74 444 людини, зокрема першу дозу препарату отримали 29 170 людей, дві дози, а відтак завершили вакцинацію 45 274 людини.
Протягом доби працювали:
- 579 мобільних бригад,
- 1 722 пункти щеплення;
- 383 центри вакцинації.
Загалом, від початку вакцинальної кампанії, в Україні проти коронавірусу щеплено 5 889 812 людей:
- з них отримали одну дозу – 5 889 810 людей,
- повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 775 986 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 10 665 796 щеплень.
Які вакцини використовують найчастіше
Вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Для імунізації українців використовують вакцини:
- Covishield – 487 187 (кількість використаних доз).
- Coronavac – 1 653 814.
- Comirnaty від Pfizer – 2 083 743.
- AstraZeneca – 555 811.
- Janssen від Johnson & Johnson – 19 252.
- Moderna – 1 090 005.
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4 області мають перевищені показники зеленої зони
Джерело: МОЗ
У чотирьох областях динаміка рівня госпіталізацій перевищила граничний показник норми зеленої зони епідеміологічної небезпеки. Примітно, що у двох регіонах ця тенденція зберігається три дні поспіль.
- На Львівщині й на Волині в останні три дні, 9 – 11 вересня, динаміка рівня госпіталізації перевищувала межу для зеленої зони у 50%.
- Одещина і Тернопільщина перетнули "порогове" значення лише 11 вересня.
- На Закарпатті, де 9 вересня фіксували зростання рівня госпіталізацій до 60%, ситуація покращилася.
Динаміка госпіталізацій в регіонах / Інфографіка МОЗ / Для збільшення натисніть на фото
Новини про коронавірус у світі 12 вересня
Статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 12 вересня у світі офіційно повідомили про понад 224 мільйони випадків інфікувань, понад 4,6 мільйона хворих на коронавірус, на жаль, померли.
Найбільше інфікованих виявили у США – близько 41 мільйона від початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав життя більш ніж 659 тисяч американців.
Влада Китаю повідомила про новий епіцентр зараження
Джерело: "Інтерфакс-Україна"
Влада Китаю оголосила старт масштабного тестування населення на коронавірус, уже перевіряють 81 938 зразків. Станом на 12 вересня там повідомили, що новим епіцентром спалаху COVID-19 стала провінція Фуцзянь.
Зокрема, Держкомітет охорони здоров'я КНР зареєстрував в регіоні минулої доби 20 внутрішніх випадків зараження коронавірусом – 19 у місті Путянь і один – в Цюаньчжоу.
У Стамбулі тисячі людей протестують проти карантинних обмежень
Джерело: BBC News
В одному з найбільших міст Туреччини понад 2 тисячі людей вийшли на вулиці з протестом. Протестувальники виступають проти обов'язкових сертифікатів вакцинації та регулярних тестів на коронавірус.
Як минув протест у Стамбулі: дивіться відео
Велика Британія відмовилася від паспортів вакцинації
Джерело: Sky News
Велика Британія не вимагатиме паспорти вакцинації для відвідування нічних клубів і масових заходів. COVID-документи також не потрібні для туристів після повернення з деяких країн.
Зокрема, ЗМІ повідомляють, що прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосить наступного тижня про відмову від запропонованої схеми обов'язкової сертифікації.
Деталі Велика Британія відмовилася від паспортів вакцинації
Дослідження про коронавірус
У Pfizer розробили вакцину для немовлят
Джерело: Der Spiegel
Німецька біотехнологічна компанія BioNTech готується до подання заявки на схвалення вакцини проти коронавірусу для дітей віком від 5 до 11 років.
У планах – підготовка вакцини для дітей віком від шести місяців. Водночас у BioNTech зазначають, що не знають, коли може початися загальна вакцинація дітей, адже для цього потрібне рішення державних медичних регуляторів.
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Які хворі на коронавірус становлять найбільшу небезпеку для інших
Джерело: Medical News Today
Найбільша ймовірність підхопити коронавірус від носія інфекції – в проміжку між 2 днями до та 3 днями після появи симптомів хвороби. Найвищий ризик зараження – у день, коли з'явились симптоми.
Науковці дійшли висновку, що люди з безсимптомним перебігом частіше заражались від таких же безсимптомних хворих.
Крім того, безсимптомні пацієнти мали нижчу ймовірність інфікувати інших, ніж хворі з легким чи середнім перебігом захворювання.Зверніть увагу! Дослідження стосується початкового штаму коронавірусу. Як вплинула на передачу інфекції вакцинація і поява нових штамів, зокрема Дельти – ще потрібно вивчити.