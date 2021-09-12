4 регіони перевищили норми зеленої зони, вакцина для дітей: новини про коронавірус 12 вересня

В Україні значно зросла кількість госпіталізацій внаслідок коронавірусу, впродовж доби їх кількість вдвічі перевищила кількість людей, які одужали від хвороби. Приріст інфікованих дещо знизився внаслідок менших обсягів тестувань на вихідних. У Туреччині протестують проти паспортів вакцинації. У Великій Британії їх навпаки скасують. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 12 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 12 вересня

Як змінилась ситуація з COVID-19 за добу

Джерело: МОЗ

Впродовж доби в Україні виявили 2 196 випадків інфікування коронавірусом, зокрема, захворіли 236 дітей та 35 медпрацівників. Госпіталізації потребували 1 257 людей з вираженими симптоми COVID-19. Від ускладнень коронавірусу померли 22 пацієнти. Водночас одужали 499 осіб.

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За добу лабораторії провели 38 702 тестувань на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 18 887,

методом ІФА – 3 099,

експрес-тестами – 16 716.

Загальна статистика

Від початку пандемії COVID-19 в Україні офіційно підтвердили 2 316 619 випадків захворювання.

Станом на 12 вересня одужало 2 221 110 людей. Жертвами коронавірусу стали 54 342 інфікованих.

Кількість хворих в регіонах за добу:

місто Київ – 193 випадки;

Вінницька область – 55 випадків;

Волинська область – 45 випадків;

Дніпропетровська область – 172 випадки;

Донецька область – 57 випадків;

Житомирська область – 114 випадків;

Закарпатська область – 15 випадків;

Запорізька область – 40 випадків;

Івано-Франківська область – 71 випадок;

Київська область – 67 випадків;

Кіровоградська область – 15 випадки;

Луганська область – 27 випадків;

Львівська область – 117 випадків;

Миколаївська область – 48 випадків;

Одеська область – 172 випадки;

Полтавська область – 17 випадків;

Рівненська область – 56 випадків;

Сумська область – 67 випадків;

Тернопільська область – 173 випадки;

Харківська область – 182 випадки;

Херсонська область – 94 випадки;

Хмельницька область – 135 випадків;

Черкаська область – 50 випадків;

Чернівецька область – 189 випадків;

Чернігівська область – 25 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Статистика COVID-вакцинації в Україні

Впродовж минулої доби вакцинували проти коронавірусу 74 444 людини, зокрема першу дозу препарату отримали 29 170 людей, дві дози, а відтак завершили вакцинацію 45 274 людини.

Протягом доби працювали:

579 мобільних бригад,

1 722 пункти щеплення;

383 центри вакцинації.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії, в Україні проти коронавірусу щеплено 5 889 812 людей:

з них отримали одну дозу – 5 889 810 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 775 986 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 10 665 796 щеплень.

Які вакцини використовують найчастіше

Вакцинація в країні стартувала 24 лютого. Для імунізації українців використовують вакцини:

Covishield – 487 187 (кількість використаних доз).

Coronavac – 1 653 814.

Comirnaty від Pfizer – 2 083 743.

AstraZeneca – 555 811.

Janssen від Johnson & Johnson – 19 252.

Moderna – 1 090 005.

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4 області мають перевищені показники зеленої зони

Джерело: МОЗ

У чотирьох областях динаміка рівня госпіталізацій перевищила граничний показник норми зеленої зони епідеміологічної небезпеки. Примітно, що у двох регіонах ця тенденція зберігається три дні поспіль.

На Львівщині й на Волині в останні три дні, 9 – 11 вересня, динаміка рівня госпіталізації перевищувала межу для зеленої зони у 50%.

Одещина і Тернопільщина перетнули "порогове" значення лише 11 вересня.

На Закарпатті, де 9 вересня фіксували зростання рівня госпіталізацій до 60%, ситуація покращилася.

У Львівській області показник госпіталізацій найгірший – 72,3%.



Динаміка госпіталізацій в регіонах / Інфографіка МОЗ / Для збільшення натисніть на фото

Новини про коронавірус у світі 12 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 12 вересня у світі офіційно повідомили про понад 224 мільйони випадків інфікувань, понад 4,6 мільйона хворих на коронавірус, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих виявили у США – близько 41 мільйона від початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав життя більш ніж 659 тисяч американців.

Влада Китаю повідомила про новий епіцентр зараження

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Влада Китаю оголосила старт масштабного тестування населення на коронавірус, уже перевіряють 81 938 зразків. Станом на 12 вересня там повідомили, що новим епіцентром спалаху COVID-19 стала провінція Фуцзянь.

Зокрема, Держкомітет охорони здоров'я КНР зареєстрував в регіоні минулої доби 20 внутрішніх випадків зараження коронавірусом – 19 у місті Путянь і один – в Цюаньчжоу.

У Стамбулі тисячі людей протестують проти карантинних обмежень

Джерело: BBC News

В одному з найбільших міст Туреччини понад 2 тисячі людей вийшли на вулиці з протестом. Протестувальники виступають проти обов'язкових сертифікатів вакцинації та регулярних тестів на коронавірус.

Як минув протест у Стамбулі: дивіться відео

Велика Британія відмовилася від паспортів вакцинації

Джерело: Sky News

Велика Британія не вимагатиме паспорти вакцинації для відвідування нічних клубів і масових заходів. COVID-документи також не потрібні для туристів після повернення з деяких країн.

Зокрема, ЗМІ повідомляють, що прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосить наступного тижня про відмову від запропонованої схеми обов'язкової сертифікації.

Деталі Велика Британія відмовилася від паспортів вакцинації

Дослідження про коронавірус

У Pfizer розробили вакцину для немовлят

Джерело: Der Spiegel

Німецька біотехнологічна компанія BioNTech готується до подання заявки на схвалення вакцини проти коронавірусу для дітей віком від 5 до 11 років.

У планах – підготовка вакцини для дітей віком від шести місяців. Водночас у BioNTech зазначають, що не знають, коли може початися загальна вакцинація дітей, адже для цього потрібне рішення державних медичних регуляторів.

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Які хворі на коронавірус становлять найбільшу небезпеку для інших

Джерело: Medical News Today

Найбільша ймовірність підхопити коронавірус від носія інфекції – в проміжку між 2 днями до та 3 днями після появи симптомів хвороби. Найвищий ризик зараження – у день, коли з'явились симптоми.

Науковці дійшли висновку, що люди з безсимптомним перебігом частіше заражались від таких же безсимптомних хворих.

Крім того, безсимптомні пацієнти мали нижчу ймовірність інфікувати інших, ніж хворі з легким чи середнім перебігом захворювання.

Дослідження стосується початкового штаму коронавірусу. Як вплинула на передачу інфекції вакцинація і поява нових штамів, зокрема Дельти – ще потрібно вивчити.