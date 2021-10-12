Новини про коронавірус

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж останньої доби в Україні зафіксували 11996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1262, медпрацівників – 227). До лікарень госпіталізували 2274 людини з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 352 пацієнти. Водночас видужали 5419 людей.

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Лабораторії здійснили 93 732 тестування на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:

методом ПЛР – 46 233

методом ІФА – 8 913

експрес-тестами – 38 586

Загальна статистика коронавірусу За весь час пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 2562085 випадків захворювання. Станом на 12 жовтня одужало 2297899 людей. Жертвами коронавірусу стали 59 052 інфікованих.

Поширення коронавірусу в областях: добовий показник

м. Київ – 628 випадків;

Вінницька область – 121 випадок;

Волинська область – 322 випадки;

Дніпропетровська область – 856 випадків;

Донецька область – 607 випадків;

Житомирська область – 155 випадків;

Закарпатська область – 139 випадків;

Запорізька область – 715 випадків;

Івано-Франківська область – 172 випадки;

Київська область – 512 випадки;

Кіровоградська область – 53 випадки;

Луганська область – 548 випадків;

Львівська область – 978 випадки;

Миколаївська область – 184 випадки;

Одеська область – 816 випадків;

Полтавська область – 669 випадків;

Рівненська область – 492 випадки;

Сумська область – 449 випадків;

Тернопільська область – 162 випадки;

Харківська область – 1 502 випадки;

Херсонська область – 350 випадків;

Хмельницька область – 227 випадків;

Черкаська область – 532 випадки;

Чернівецька область – 560 випадків;

Чернігівська область – 244 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика вакцинації проти COVID-19

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 123 230 людей, зокрема першу дозу – 60 167 людей, другу дозу – 63 054 людини.

Протягом доби працювали:

920 мобільних бригад

2 913 пунктів щеплення

351 центр вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щеплено 7 609 049 людини: з них принаймні одну дозу отримали – 7 609 047 людина,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 198 086 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 13 807 133 щеплення.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

У лікарнях Києва вже зайнята майже половина ліжок для хворих на COVID-19

Джерело: "Вечірній Київ"

У столичних лікарнях вже зайняті 44,6% ліжок, виділених для хворих на коронавірус. Такою статистика була 11 жовтня. Уникнути локдауну можна буде лише у разі масової вакцинації населення.

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко розповіла, що найбільш часто госпіталізувати доводиться невакцинованих містян. Відтак, єдиний спосіб боротьби із новою хвилею пандемії та імовірним локдауном – це отримання щеплень.

Новини про коронавірус у світі 11 жовтня

Поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Загалом у світі виявили понад 237 мільйонів хворих на COVID-19. Більш ніж 4,8 мільйона інфікованих, на жаль, померли.

Від початку пандемії найбільше випадків зараження коронавірусу зареєстрували в США – більш ніж 44 мільйони. Наступними ідуть Велика Британія, Туреччина, Індія, Росія та Бразилія.

Таїланд знову відкриється для вакцинованих туристів

Джерело: The Guardian

Влада Таїланду має намір повністю відкрити країну для вакцинованих туристів з держав з низьким рівнем ризику поширення COVID-19. Поки що до їхнього числа увійдуть Велика Британія, Сінгапур, Німеччина, Китай і США, але з часом список може бути розширений.

Рішення набуде чинності з 1 листопада. Причиною в уряді назвали нагальну потребу "врятувати хворобливу економіку королівства".

Дослідження про коронавірус

Діти мають такий же ризик зараження COVID-19, як і дорослі

Джерело: JAMA

В кінці минулого року вчені повідомляли, що діти не тільки легше переносять COVID-19, але і заражаються значно рідше дорослих. Нове дослідження показало, що ризик інфікування у дитини до 4 років практично такий, як у дорослого.

При цьому поширеність симптомів COVID-19 дуже відрізнялася серед членів сім'ї різного віку. Чим молодший інфікований, тим вища ймовірність, що він перенесе інфекцію безсимптомно.

52% дітей до 4 років не мали ніяких ознак захворювання;

у віці 5 – 11 років кількість безсимптомних носіїв склало 50% від загального числа;

з 12 – 17 – 45%;

а серед дорослих людей від 18 років – 12%.

З'ясували, від кого коронавірус міг передатись до людини

Джерело: The Washington Post

Найбільш вірогідний сценарій появи коронавірусу — перехід захворювання від кажанів до іншої тварини, яка пізніше заразила людей.

Науковці припускають, що це могли бути тварини, які перебували на фермах в Китаї та мали контакт з кажанами.

Крім того, вчені повідомили, що у китайському повіті Еньші, що в провінції Хубей, розташовані сотні печер, в яких мешкає не менше семи видів кажанів, у представників одного з яких раніше виявлявся вірус, на 96% схожий на SARS-CoV-2.

Всесвітня організація охорони здоров'я в рамках розслідування походження коронавірусу запитувала доступ в ці райони Китаю, але Пекін відмовив.