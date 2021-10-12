Новини про коронавірус
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Впродовж останньої доби в Україні зафіксували 11996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1262, медпрацівників – 227). До лікарень госпіталізували 2274 людини з вираженими симптомами COVID-19. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 352 пацієнти. Водночас видужали 5419 людей.
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Лабораторії здійснили 93 732 тестування на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:
- методом ПЛР – 46 233
- методом ІФА – 8 913
- експрес-тестами – 38 586
Поширення коронавірусу в областях: добовий показник
- м. Київ – 628 випадків;
- Вінницька область – 121 випадок;
- Волинська область – 322 випадки;
- Дніпропетровська область – 856 випадків;
- Донецька область – 607 випадків;
- Житомирська область – 155 випадків;
- Закарпатська область – 139 випадків;
- Запорізька область – 715 випадків;
- Івано-Франківська область – 172 випадки;
- Київська область – 512 випадки;
- Кіровоградська область – 53 випадки;
- Луганська область – 548 випадків;
- Львівська область – 978 випадки;
- Миколаївська область – 184 випадки;
- Одеська область – 816 випадків;
- Полтавська область – 669 випадків;
- Рівненська область – 492 випадки;
- Сумська область – 449 випадків;
- Тернопільська область – 162 випадки;
- Харківська область – 1 502 випадки;
- Херсонська область – 350 випадків;
- Хмельницька область – 227 випадків;
- Черкаська область – 532 випадки;
- Чернівецька область – 560 випадків;
- Чернігівська область – 244 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика вакцинації проти COVID-19
Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 123 230 людей, зокрема першу дозу – 60 167 людей, другу дозу – 63 054 людини.
Протягом доби працювали:
- 920 мобільних бригад
- 2 913 пунктів щеплення
- 351 центр вакцинації.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал
У лікарнях Києва вже зайнята майже половина ліжок для хворих на COVID-19
Джерело: "Вечірній Київ"
У столичних лікарнях вже зайняті 44,6% ліжок, виділених для хворих на коронавірус. Такою статистика була 11 жовтня. Уникнути локдауну можна буде лише у разі масової вакцинації населення.
Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко розповіла, що найбільш часто госпіталізувати доводиться невакцинованих містян. Відтак, єдиний спосіб боротьби із новою хвилею пандемії та імовірним локдауном – це отримання щеплень.
Новини про коронавірус у світі 11 жовтня
Поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Загалом у світі виявили понад 237 мільйонів хворих на COVID-19. Більш ніж 4,8 мільйона інфікованих, на жаль, померли.
Від початку пандемії найбільше випадків зараження коронавірусу зареєстрували в США – більш ніж 44 мільйони. Наступними ідуть Велика Британія, Туреччина, Індія, Росія та Бразилія.
Таїланд знову відкриється для вакцинованих туристів
Джерело: The Guardian
Влада Таїланду має намір повністю відкрити країну для вакцинованих туристів з держав з низьким рівнем ризику поширення COVID-19. Поки що до їхнього числа увійдуть Велика Британія, Сінгапур, Німеччина, Китай і США, але з часом список може бути розширений.
Рішення набуде чинності з 1 листопада. Причиною в уряді назвали нагальну потребу "врятувати хворобливу економіку королівства".
Дослідження про коронавірус
Діти мають такий же ризик зараження COVID-19, як і дорослі
Джерело: JAMA
В кінці минулого року вчені повідомляли, що діти не тільки легше переносять COVID-19, але і заражаються значно рідше дорослих. Нове дослідження показало, що ризик інфікування у дитини до 4 років практично такий, як у дорослого.
При цьому поширеність симптомів COVID-19 дуже відрізнялася серед членів сім'ї різного віку. Чим молодший інфікований, тим вища ймовірність, що він перенесе інфекцію безсимптомно.
- 52% дітей до 4 років не мали ніяких ознак захворювання;
- у віці 5 – 11 років кількість безсимптомних носіїв склало 50% від загального числа;
- з 12 – 17 – 45%;
- а серед дорослих людей від 18 років – 12%.
З'ясували, від кого коронавірус міг передатись до людини
Джерело: The Washington Post
Найбільш вірогідний сценарій появи коронавірусу — перехід захворювання від кажанів до іншої тварини, яка пізніше заразила людей.
Науковці припускають, що це могли бути тварини, які перебували на фермах в Китаї та мали контакт з кажанами.
Крім того, вчені повідомили, що у китайському повіті Еньші, що в провінції Хубей, розташовані сотні печер, в яких мешкає не менше семи видів кажанів, у представників одного з яких раніше виявлявся вірус, на 96% схожий на SARS-CoV-2.
Всесвітня організація охорони здоров'я в рамках розслідування походження коронавірусу запитувала доступ в ці райони Китаю, але Пекін відмовив.