Коронавірус в Україні 13 червня

Як змінилась ситуація за добу

Минулої доби, 12 червня, в Україні зафіксували 857 нових випадків COVID-19. Кількість людей, що побороли цю недугу, удвічі більша – понад 1600 українців.

Днем раніше Новини про коронавірус 12 червня: ген безсимптомних носіїв, кількість вакцин в Україні

За добу виконали тестів:

методом ПЛР – 17 138 людей,

методом ІФА – 4 226 людей,

експрес-тестами – 9 893 людей.

Кількість людей, які отримали позитивний результат на COVID-19: статистика в регіонах

м. Київ – 114 випадків;

Вінницька область – 17 випадків;

Волинська область – 14 випадків;

Дніпропетровська область – 101 випадок;

Донецька область – 19 випадків;

Житомирська область – 34 випадки;

Закарпатська область – 3 випадки;

Запорізька область – 47 випадків;

Івано-Франківська область – 12 випадків;

Київська область – 70 випадків;

Кіровоградська область – 13 випадків;

Луганська область – 11 випадків;

Львівська область – 47 випадків;

Миколаївська область – 44 випадки;

Одеська область – 34 випадки;

Полтавська область – 19 випадків;

Рівненська область – 29 випадків;

Сумська область – 31 випадок;

Тернопільська область – 17 випадків;

Харківська область – 52 випадки;

Херсонська область – 32 випадки;

Хмельницька область – 32 випадки;

Черкаська область – 19 випадків;

Чернівецька область – 21 випадок;

Чернігівська область – 25 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 2 223 558 осіб;

одужали – 2 127 337 осіб;

летальні випадки – 51 679;

провели ПЛР-тестування – 10 504 548.



Правила зеленої карантинної зони / Інфографіка 24 каналу

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

В Україні за минулу добу, 12 червня, зробили 34 870 щеплення проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 384 людей, а завершили вакцинацію – 6 486.

Найбільше людей вакцинували у Києві — 4 242, а також у Київській області (3 331). Найменше щеплень за добу зробили в Івано-Франківській (154), Рівненській (385) та Закарпатській (396) областях.

За даними міністерства, більшість щеплень робили вакциною CoronaVac — 21 221.

Загалом в Україні першу дозу вакцини отримали 1 459 374 людей, а завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози, 236 906 людей (із них двоє отримали перше щеплення за кордоном).

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 105,

Щеплено вакциною Coronavac – 337 140,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 280 789,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 353 952,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Головний санітарний лікар прогнозує в Україні четверту хвилю коронавірусу

Джерело: Телеграм-канал "Коронавірус у регіонах"

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що четверта хвиля коронавірусу в Україні почнеться не раніше осені.

Станом на початок червня 2021 року всі області перебувають в "зеленій" карантинній зоні, ситуація з пандемією під повним контролем.

Головний санлікар наголошує, що нова хвиля повинна бути значно легшою, ніж минулої осені. Це пов’язане з тим, що багато людей в Україні вже перехворіли коронавірус, а багато вакцинувалися.

Новини про коронавірус у світі 13 червня

Джерело: РНБО України

Станом на ранок 13 червня коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2 виявили у понад 175,6 мільйона людей по всьому світу. І хоч більш ніж 113 мільйонів з них вже одужали, недуга все ж забрала життя щонайменше 3 789 563 інфікованих.

Британські вчені заявили про зміну головних симптомів COVID-19

Джерело: Mirror

Вчені Королівського коледжу Лондона провели дослідження і з’ясували, що у пацієнтів з коронавірусною інфекцією змінилися основні симптоми захворювання.

Дослідники заявили, що найбільш частими симптомами коронавірусу є: головний біль, нежить і біль у горлі.

Разом з тим, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) поки вважає головними симптомами COVID-19:

лихоманку,

сухий кашель,

стомлюваність.

Глава ВООЗ не виключив гіпотезу про витік коронавірусу з лабораторії

Джерело: Daily Mail

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розглядає всі версії походження коронавірусу SARS-CoV-2. Серед них – витік з лабораторії.

Генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебрейесус звинуватив Китай у недостатній "прозорості" на початковому етапі розслідування природи вірусу.

Він зазначив, що встановити походження вірусу треба хоча б "з поваги" до 175 мільйонів людей, які заразилися ним, і 3,7 мільйона жертв. ​​



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Президента Бразилії знову оштрафували за недотримання карантину

Джерело: DW

Президент Бразилії Жаїр Болсонару 11 червня порушив карантинні обмеження та поплатився. Він взяв участь у мотопробізі, під час якого "забув" одягнути захисну маску чи респіратор.

Відтак, тепер главі держави доведеться сплатити штраф на суму майже 90 євро. Таке ж покарання чекає на його сина Едуардо та міністра інфраструктури Тарчизіо Гомеса, які також порушили карантин під час заходу.