Коронавірус в Україні 13 червня
Як змінилась ситуація за добу
Минулої доби, 12 червня, в Україні зафіксували 857 нових випадків COVID-19. Кількість людей, що побороли цю недугу, удвічі більша – понад 1600 українців.
Днем раніше Новини про коронавірус 12 червня: ген безсимптомних носіїв, кількість вакцин в Україні
За добу виконали тестів:
- методом ПЛР – 17 138 людей,
- методом ІФА – 4 226 людей,
- експрес-тестами – 9 893 людей.
Кількість людей, які отримали позитивний результат на COVID-19: статистика в регіонах
- м. Київ – 114 випадків;
- Вінницька область – 17 випадків;
- Волинська область – 14 випадків;
- Дніпропетровська область – 101 випадок;
- Донецька область – 19 випадків;
- Житомирська область – 34 випадки;
- Закарпатська область – 3 випадки;
- Запорізька область – 47 випадків;
- Івано-Франківська область – 12 випадків;
- Київська область – 70 випадків;
- Кіровоградська область – 13 випадків;
- Луганська область – 11 випадків;
- Львівська область – 47 випадків;
- Миколаївська область – 44 випадки;
- Одеська область – 34 випадки;
- Полтавська область – 19 випадків;
- Рівненська область – 29 випадків;
- Сумська область – 31 випадок;
- Тернопільська область – 17 випадків;
- Харківська область – 52 випадки;
- Херсонська область – 32 випадки;
- Хмельницька область – 32 випадки;
- Черкаська область – 19 випадків;
- Чернівецька область – 21 випадок;
- Чернігівська область – 25 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли – 2 223 558 осіб;
- одужали – 2 127 337 осіб;
- летальні випадки – 51 679;
- провели ПЛР-тестування – 10 504 548.
Правила зеленої карантинної зони / Інфографіка 24 каналу
Вакцинація в Україні
Джерело: МОЗ
В Україні за минулу добу, 12 червня, зробили 34 870 щеплення проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 384 людей, а завершили вакцинацію – 6 486.
Найбільше людей вакцинували у Києві — 4 242, а також у Київській області (3 331). Найменше щеплень за добу зробили в Івано-Франківській (154), Рівненській (385) та Закарпатській (396) областях.
За даними міністерства, більшість щеплень робили вакциною CoronaVac — 21 221.
Загалом в Україні першу дозу вакцини отримали 1 459 374 людей, а завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози, 236 906 людей (із них двоє отримали перше щеплення за кордоном).
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 105,
- Щеплено вакциною Coronavac – 337 140,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 280 789,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 353 952,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Головний санітарний лікар прогнозує в Україні четверту хвилю коронавірусу
Джерело: Телеграм-канал "Коронавірус у регіонах"
Головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що четверта хвиля коронавірусу в Україні почнеться не раніше осені.
Станом на початок червня 2021 року всі області перебувають в "зеленій" карантинній зоні, ситуація з пандемією під повним контролем.
Головний санлікар наголошує, що нова хвиля повинна бути значно легшою, ніж минулої осені. Це пов’язане з тим, що багато людей в Україні вже перехворіли коронавірус, а багато вакцинувалися.
Новини про коронавірус у світі 13 червня
Ситуація з захворюваністю у світі
Джерело: РНБО України
Станом на ранок 13 червня коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2 виявили у понад 175,6 мільйона людей по всьому світу. І хоч більш ніж 113 мільйонів з них вже одужали, недуга все ж забрала життя щонайменше 3 789 563 інфікованих.
Британські вчені заявили про зміну головних симптомів COVID-19
Джерело: Mirror
Вчені Королівського коледжу Лондона провели дослідження і з’ясували, що у пацієнтів з коронавірусною інфекцією змінилися основні симптоми захворювання.
Дослідники заявили, що найбільш частими симптомами коронавірусу є: головний біль, нежить і біль у горлі.
Разом з тим, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) поки вважає головними симптомами COVID-19:
- лихоманку,
- сухий кашель,
- стомлюваність.
Глава ВООЗ не виключив гіпотезу про витік коронавірусу з лабораторії
Джерело: Daily Mail
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розглядає всі версії походження коронавірусу SARS-CoV-2. Серед них – витік з лабораторії.
Генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебрейесус звинуватив Китай у недостатній "прозорості" на початковому етапі розслідування природи вірусу.
Він зазначив, що встановити походження вірусу треба хоча б "з поваги" до 175 мільйонів людей, які заразилися ним, і 3,7 мільйона жертв.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Президента Бразилії знову оштрафували за недотримання карантину
Джерело: DW
Президент Бразилії Жаїр Болсонару 11 червня порушив карантинні обмеження та поплатився. Він взяв участь у мотопробізі, під час якого "забув" одягнути захисну маску чи респіратор.
Відтак, тепер главі держави доведеться сплатити штраф на суму майже 90 євро. Таке ж покарання чекає на його сина Едуардо та міністра інфраструктури Тарчизіо Гомеса, які також порушили карантин під час заходу.