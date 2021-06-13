Новини про коронавірус 13 червня: зміна головних симптомів, статистика

13 червня 2021 , 17:04
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Джерело:

МОЗ України

В Україні за минулу добу, 12 червня, зафіксували 857 нових випадків інфікування коронавірусом. Британські вчені заявили про зміну головних симптомів COVID-19. Президента Бразилії знову оштрафували за недотримання карантину. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 13 червня.

Коронавірус в Україні 13 червня

Як змінилась ситуація за добу

Минулої доби, 12 червня, в Україні зафіксували 857 нових випадків COVID-19. Кількість людей, що побороли цю недугу, удвічі більша – понад 1600 українців.

Днем раніше Новини про коронавірус 12 червня: ген безсимптомних носіїв, кількість вакцин в Україні

За добу виконали тестів:

  • методом ПЛР – 17 138 людей,
  • методом ІФА – 4 226 людей,
  • експрес-тестами – 9 893 людей.

Кількість людей, які отримали позитивний результат на COVID-19: статистика в регіонах

  • м. Київ – 114 випадків;
  • Вінницька область – 17 випадків;
  • Волинська область – 14 випадків;
  • Дніпропетровська область – 101 випадок;
  • Донецька область – 19 випадків;
  • Житомирська область – 34 випадки;
  • Закарпатська область – 3 випадки;
  • Запорізька область – 47 випадків;
  • Івано-Франківська область – 12 випадків;
  • Київська область – 70 випадків;
  • Кіровоградська область – 13 випадків;
  • Луганська область – 11 випадків;
  • Львівська область – 47 випадків;
  • Миколаївська область – 44 випадки;
  • Одеська область – 34 випадки;
  • Полтавська область – 19 випадків;
  • Рівненська область – 29 випадків;
  • Сумська область – 31 випадок;
  • Тернопільська область – 17 випадків;
  • Харківська область – 52 випадки;
  • Херсонська область – 32 випадки;
  • Хмельницька область – 32 випадки;
  • Черкаська область – 19 випадків;
  • Чернівецька область – 21 випадок;
  • Чернігівська область – 25 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли – 2 223 558 осіб;
  • одужали – 2 127 337 осіб;
  • летальні випадки – 51 679;
  • провели ПЛР-тестування – 10 504 548.


Правила зеленої карантинної зони / Інфографіка 24 каналу

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

В Україні за минулу добу, 12 червня, зробили 34 870 щеплення проти COVID-19. Першу дозу отримали 28 384 людей, а завершили вакцинацію – 6 486.

Найбільше людей вакцинували у Києві — 4 242, а також у Київській області (3 331). Найменше щеплень за добу зробили в Івано-Франківській (154), Рівненській (385) та Закарпатській (396) областях.

За даними міністерства, більшість щеплень робили вакциною CoronaVac — 21 221.

Загалом в Україні першу дозу вакцини отримали 1 459 374 людей, а завершили вакцинацію, тобто отримали дві дози, 236 906 людей (із них двоє отримали перше щеплення за кордоном).

Які вакцини використали

  • Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 105,
  • Щеплено вакциною Coronavac – 337 140,
  • Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 280 789,
  • Щеплено вакциною AstraZeneca – 353 952,
  • Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Головний санітарний лікар прогнозує в Україні четверту хвилю коронавірусу

Джерело: Телеграм-канал "Коронавірус у регіонах"

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін вважає, що четверта хвиля коронавірусу в Україні почнеться не раніше осені.

Станом на початок червня 2021 року всі області перебувають в "зеленій" карантинній зоні, ситуація з пандемією під повним контролем.

Головний санлікар наголошує, що нова хвиля повинна бути значно легшою, ніж минулої осені. Це пов’язане з тим, що багато людей в Україні вже перехворіли коронавірус, а багато вакцинувалися.

Новини про коронавірус у світі 13 червня

Ситуація з захворюваністю у світі

Джерело: РНБО України

Станом на ранок 13 червня коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2 виявили у понад 175,6 мільйона людей по всьому світу. І хоч більш ніж 113 мільйонів з них вже одужали, недуга все ж забрала життя щонайменше 3 789 563 інфікованих.

Британські вчені заявили про зміну головних симптомів COVID-19

Джерело: Mirror

Вчені Королівського коледжу Лондона провели дослідження і з’ясували, що у пацієнтів з коронавірусною інфекцією змінилися основні симптоми захворювання.

Дослідники заявили, що найбільш частими симптомами коронавірусу є: головний біль, нежить і біль у горлі.

Разом з тим, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) поки вважає головними симптомами COVID-19:

  • лихоманку,
  • сухий кашель,
  • стомлюваність.

Глава ВООЗ не виключив гіпотезу про витік коронавірусу з лабораторії

Джерело: Daily Mail

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розглядає всі версії походження коронавірусу SARS-CoV-2. Серед них – витік з лабораторії. 

Генеральний директор організації Тедрос Аданом Гебрейесус звинуватив Китай у недостатній "прозорості" на початковому етапі розслідування природи вірусу.

Він зазначив, що встановити походження вірусу треба хоча б "з поваги" до 175 мільйонів людей, які заразилися ним, і 3,7 мільйона жертв. ​​


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Президента Бразилії знову оштрафували за недотримання карантину 

Джерело: DW

Президент Бразилії Жаїр Болсонару 11 червня порушив карантинні обмеження та поплатився. Він взяв участь у мотопробізі, під час якого "забув" одягнути захисну маску чи респіратор.

Відтак, тепер главі держави доведеться сплатити штраф на суму майже 90 євро. Таке ж покарання чекає на його сина Едуардо та міністра інфраструктури Тарчизіо Гомеса, які також порушили карантин під час заходу.

Автор: Анастасія Сімсек