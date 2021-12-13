Новини про коронавірус в Україні 13 грудня

Захворюваність на COVID-19 в Україні значно знизилась

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби, 12 грудня, в Україні зафіксували 4 073 нових хворих на коронавірус. Відомо, що серед них 377 дітей та 37 медичних працівників.

За цей самий період до лікарень потрапили 1 456 людей з середнім або важким перебігом COVID-19. На жаль, з життя пішли ще 188 пацієнтів. Натомість одужали 9 966 хворих.

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Охоплення тестування населення:

Темпи тестування громадян на коронавірус у вихідні дні досить низькі. Зокрема вчора в Україні провели всього 29 677 тестів на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 11 639,

методом ІФА – 2 882,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 156.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 16 306 176 тестів методом ПЛР.

Добовий приріст хворих в регіонах:

Вчора найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Києві, а також в Одеській та Волинській областях.

Київ – 570;

Вінницька область – 120;

Волинська область – 310;

Дніпропетровська область – 283;

Донецька область – 107;

Житомирська область – 189;

Закарпатська область – 111;

Запорізька область – 130;

Івано-Франківська область – 146;

Київська область – 160;

Кіровоградська область – 125;

Луганська область – 4;

Львівська область – 186;

Миколаївська область – 236;

Одеська область – 394;

Полтавська область – 201;

Рівненська область – 57;

Сумська область – 76;

Тернопільська область – 107;

Харківська область – 140;

Херсонська область – 21;

Хмельницька область – 86;

Черкаська область – 225;

Чернівецька область – 61;

Чернігівська область – 28.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна статистика захворюваності

Станом на ранок 13 грудня в Україні зареєстрували 3 563 165 хворих на COVID-19. 3 205 879 з них зуміли подолати хворобу. Але, на жаль, недуга забрала життя 91 215 мешканців країни.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

Темпи вакцинації проти COVID-19 на вихідних сильно знижуються. Зокрема у неділю, 12 грудня, щеплення зробила 53 291 людина. 16 551 людина отримала першу дозу. Решта 36 740 людей отримали завершальну, другу дозу препарату.

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Щеплення проводилось 392 мобільними бригадами з імунізації, у 2 819 пунктах щеплення та у 482 центрах вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації в Україні

Вакцинальна кампанія в Україні стартувала 24 лютого. Відтоді проти коронавірусу щепилися 14 131 445 людей. 14 131 443 з них отримали першу дозу, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 457 651 людина.

Загалом в країні провели 26 589 094 щеплення (і першою, і другою дозою).

Які вакцини обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 960 778,

Coronavac – 4 636 034,

AstraZeneca – 1 602 986,

Moderna – 1 423 780,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Як записатися на вакцинацію

Через сімейного лікаря,

сервіс Helsi,

за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19 ,

, прийти та стати в живу чергу.

Варто знати: Маломобільні люди можуть викликати мобільну бригаду з вакцинації додому за номером контакт-центру МОЗ або за допомогою свого лікаря.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Україна виконала вимогу ВООЗ

Джерело: 24 канал

40% дорослих українців вже отримали повний курс щеплення проти COVID-19. На вимогу ВООЗ, до кінця 2021 року в кожній країні повинна бути вакцинована саме така кількість людей.

Людям за дві дози щеплення від COVID-19 дадуть тисячу гривень

Джерело: 24 канал

Володимир Зеленський заявив, що українцям, які отримали дві дози щеплення від коронавірусу, виплатять 1 тисячу гривень. Ці гроші можна буде отримати через Дію. З понеділка, 13 грудня, починає діяти пілот проєкту. Повноцінно заявки прийматимуть з 19 по 29 грудня.

Гроші буде неможливо буде одержати готівкою. Речник президента Сергій Никифоров розповів, що:

їх видаватимуть через Дію як так званий сертифікат на певні види послуг;

таким чином влада даватиме гроші не напряму бізнесу, а людям, підтримуючи їхнє рішення вакцинуватися.

Як записатися на пілот проєкту єПідтримка в "Дії" – дивіться відеоінструкцію

Дві області вийдуть з червоної зони

Джерело: 24 канал

За даними МОЗ, наразі у червоній зоні перебуває 10 областей. З неї незабаром вийдуть ще дві області. Мовиться про Вінницьку та Хмельницьку.



МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: Додаткова доза вакцини в Україні МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Джерело: МОЗ України

Віктор Ляшко 13 грудня повідомив, що в Україні введуть додаткову дозу вакцини від коронавірусу. Її отримають люди, для яких вакцина є менш ефективною, аніж у загальній популяції. Причиною для цього є стан здоров'я. Політик наголосив, що не варто плутати її з бустерною.

Ще один гравець Динамо захворів на COVID-19

Джерело: 24 канал

Київське Динамо не змогло перемогою завершити першу частину сезону УПЛ. Напередодні матчу з Зорею у складі "біло-синіх" виявили другий випадок захворювання на коронавірус. Слід за Томашом Кендзьорою позитивний тест на COVID-19 отримав Володимир Шепелєв.

Новини про коронавірус у світі 13 грудня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 13 грудня у світі виявили понад 270 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,3 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 49,8 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Франція Росія та Туреччина.

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Президент ПАР захворів на коронавірус

Джерело: Офіс Президента ПАР

У президента ПАР Сиріла Рамафоса підтвердили наявність коронавірусу SARS-CoV-2. Нині він проходить курс лікування. Він повністю вакцинований проти коронавірусу.

Омікрон виявили у кількох містах Туреччини

Джерело: Akşam

У Туреччині, а саме у Стамбулі та Ізмірі, зареєстрували перші випадки зараження штамом коронавірусу Омікрон. Інформацію підтвердив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

У Британії заявили про смерть від штаму Омікрон

Джерело: The Telegraph

У Великій Британії заявили про смерть від штаму коронавірусу Омікрон. Це перший смертельний випадок з часу його виявлення.

Нові дослідження коронавірусу

Чому виникає задишка після коронавірусу

Джерело: MedicalXpress

Багато пацієнтів після перенесеного COVID-19 мають труднощі з диханням, особливо після фізичних навантажень. Раніше вважалося, що це наслідки пневмонії, проте з'являється все більше доказів того, що справа в ураженні серцево-судинної системи.

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Чим Омікрон відрізняється від Дельта

Джерело: France Presse

У Всесвітній організації охорони здоров'я порівняли небезпеку штамів Дельта та Омікрон. Наразі дані ВООЗ свідчать, що новий варіант коронавірусу Омікрон поширюється швидше, ніж Дельта. Але, попри це, він є не таким небезпечним. Однак в організації зауважили, що про останній ще замало даних, аби робити остаточні висновки.

Ожиріння та коронавірус

Джерело: bioRxiv

З початку пандемії люди, які мають ожиріння опинилися в групі підвищеного ризику. Такі пацієнти частіше хворіють на важку форму COVID-19 і частіше вмирають. Вчені називають різні причини: від проблем, спричинених супутніми захворюваннями (цукровим діабетом, гіпертонією, серцево-судинною недостатністю), до поганої вентиляції легень через надто інтенсивний тиск черевного жиру на діафрагму.

Група людей, які помирають від коронавірусу частіше за інших

Джерело: Molecular Psychiatry

З'явилося ще одне підтвердження того, що COVID-19 дуже небезпечний при наявності психічних розладів. З'ясували, що люди з психічними розладами у 5 разів частіше повмирають від коронавірусу та втричі частіше потрапляють до лікарні через недугу.