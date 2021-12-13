Новини про коронавірус в Україні 13 грудня
Захворюваність на COVID-19 в Україні значно знизилась
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби, 12 грудня, в Україні зафіксували 4 073 нових хворих на коронавірус. Відомо, що серед них 377 дітей та 37 медичних працівників.
За цей самий період до лікарень потрапили 1 456 людей з середнім або важким перебігом COVID-19. На жаль, з життя пішли ще 188 пацієнтів. Натомість одужали 9 966 хворих.
Увага Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця
Охоплення тестування населення:
Темпи тестування громадян на коронавірус у вихідні дні досить низькі. Зокрема вчора в Україні провели всього 29 677 тестів на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 11 639,
- методом ІФА – 2 882,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 15 156.
Загалом від початку пандемії в Україні провели 16 306 176 тестів методом ПЛР.
Добовий приріст хворих в регіонах:
Вчора найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Києві, а також в Одеській та Волинській областях.
- Київ – 570;
- Вінницька область – 120;
- Волинська область – 310;
- Дніпропетровська область – 283;
- Донецька область – 107;
- Житомирська область – 189;
- Закарпатська область – 111;
- Запорізька область – 130;
- Івано-Франківська область – 146;
- Київська область – 160;
- Кіровоградська область – 125;
- Луганська область – 4;
- Львівська область – 186;
- Миколаївська область – 236;
- Одеська область – 394;
- Полтавська область – 201;
- Рівненська область – 57;
- Сумська область – 76;
- Тернопільська область – 107;
- Харківська область – 140;
- Херсонська область – 21;
- Хмельницька область – 86;
- Черкаська область – 225;
- Чернівецька область – 61;
- Чернігівська область – 28.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна статистика захворюваності
Станом на ранок 13 грудня в Україні зареєстрували 3 563 165 хворих на COVID-19. 3 205 879 з них зуміли подолати хворобу. Але, на жаль, недуга забрала життя 91 215 мешканців країни.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу
Вакцинація в Україні
Джерело: МОЗ
Темпи вакцинації проти COVID-19 на вихідних сильно знижуються. Зокрема у неділю, 12 грудня, щеплення зробила 53 291 людина. 16 551 людина отримала першу дозу. Решта 36 740 людей отримали завершальну, другу дозу препарату.
Увага Тривожні розлади: чому найчастіше виникають, як їх вчасно діагностувати й подолати
Щеплення проводилось 392 мобільними бригадами з імунізації, у 2 819 пунктах щеплення та у 482 центрах вакцинації населення.
Загальні темпи вакцинації в Україні
Вакцинальна кампанія в Україні стартувала 24 лютого. Відтоді проти коронавірусу щепилися 14 131 445 людей. 14 131 443 з них отримали першу дозу, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 457 651 людина.
Загалом в країні провели 26 589 094 щеплення (і першою, і другою дозою).
Які вакцини обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 960 778,
- Coronavac – 4 636 034,
- AstraZeneca – 1 602 986,
- Moderna – 1 423 780,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Як записатися на вакцинацію
- Через сімейного лікаря,
- сервіс Helsi,
- за номером контакт-центру МОЗ 0 800 60 20 19,
- прийти та стати в живу чергу.
Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу
Україна виконала вимогу ВООЗ
Джерело: 24 канал
40% дорослих українців вже отримали повний курс щеплення проти COVID-19. На вимогу ВООЗ, до кінця 2021 року в кожній країні повинна бути вакцинована саме така кількість людей.
Людям за дві дози щеплення від COVID-19 дадуть тисячу гривень
Джерело: 24 канал
Гроші буде неможливо буде одержати готівкою. Речник президента Сергій Никифоров розповів, що:
- їх видаватимуть через Дію як так званий сертифікат на певні види послуг;
- таким чином влада даватиме гроші не напряму бізнесу, а людям, підтримуючи їхнє рішення вакцинуватися.
Як записатися на пілот проєкту єПідтримка в "Дії" – дивіться відеоінструкцію
Дві області вийдуть з червоної зони
Джерело: 24 канал
МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Додаткова доза вакцини в Україні
Джерело: МОЗ України
Віктор Ляшко 13 грудня повідомив, що в Україні введуть додаткову дозу вакцини від коронавірусу. Її отримають люди, для яких вакцина є менш ефективною, аніж у загальній популяції. Причиною для цього є стан здоров'я. Політик наголосив, що не варто плутати її з бустерною.
Ще один гравець Динамо захворів на COVID-19
Джерело: 24 канал
Київське Динамо не змогло перемогою завершити першу частину сезону УПЛ. Напередодні матчу з Зорею у складі "біло-синіх" виявили другий випадок захворювання на коронавірус. Слід за Томашом Кендзьорою позитивний тест на COVID-19 отримав Володимир Шепелєв.
Новини про коронавірус у світі 13 грудня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 13 грудня у світі виявили понад 270 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,3 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 49,8 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Франція Росія та Туреччина.
Зверніть увагу З'ясували, наскільки корисна кетодієта
Президент ПАР захворів на коронавірус
Джерело: Офіс Президента ПАР
У президента ПАР Сиріла Рамафоса підтвердили наявність коронавірусу SARS-CoV-2. Нині він проходить курс лікування. Він повністю вакцинований проти коронавірусу.
Омікрон виявили у кількох містах Туреччини
Джерело: Akşam
У Туреччині, а саме у Стамбулі та Ізмірі, зареєстрували перші випадки зараження штамом коронавірусу Омікрон. Інформацію підтвердив міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.
У Британії заявили про смерть від штаму Омікрон
Джерело: The Telegraph
У Великій Британії заявили про смерть від штаму коронавірусу Омікрон. Це перший смертельний випадок з часу його виявлення.
Нові дослідження коронавірусу
Чому виникає задишка після коронавірусу
Джерело: MedicalXpress
Багато пацієнтів після перенесеного COVID-19 мають труднощі з диханням, особливо після фізичних навантажень. Раніше вважалося, що це наслідки пневмонії, проте з'являється все більше доказів того, що справа в ураженні серцево-судинної системи.
Більше тут Не легені винні: чому виникає задишка після коронавірусу
Чим Омікрон відрізняється від Дельта
Джерело: France Presse
У Всесвітній організації охорони здоров'я порівняли небезпеку штамів Дельта та Омікрон. Наразі дані ВООЗ свідчать, що новий варіант коронавірусу Омікрон поширюється швидше, ніж Дельта. Але, попри це, він є не таким небезпечним. Однак в організації зауважили, що про останній ще замало даних, аби робити остаточні висновки.
Ожиріння та коронавірус
Джерело: bioRxiv
З початку пандемії люди, які мають ожиріння опинилися в групі підвищеного ризику. Такі пацієнти частіше хворіють на важку форму COVID-19 і частіше вмирають. Вчені називають різні причини: від проблем, спричинених супутніми захворюваннями (цукровим діабетом, гіпертонією, серцево-судинною недостатністю), до поганої вентиляції легень через надто інтенсивний тиск черевного жиру на діафрагму.
Група людей, які помирають від коронавірусу частіше за інших
Джерело: Molecular Psychiatry
З'явилося ще одне підтвердження того, що COVID-19 дуже небезпечний при наявності психічних розладів. З'ясували, що люди з психічними розладами у 5 разів частіше повмирають від коронавірусу та втричі частіше потрапляють до лікарні через недугу.