Новини про коронавірус 13 липня: інфікувались під час щеплення, Дельта в Ужгороді

В Україні менш ніж 500 випадків захворювання COVID-19 впродовж доби. Відомо, коли буде готова українська вакцина. В Малайзії інфікувались понад 200 людей у центрах вакцинації. В Греції запровадили обмеження відвідувань ресторанів людям, які не вакциновані. ВООЗ проти вакцинації трьома дозами. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 13 липня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 12 липня, в Україні захворіли на коронавірус 481 людина, зокрема 28 дітей та 11 медпрацівників. Госпіталізації потребували 249 хворих, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 36 пацієнтів. Водночас одужали 750 людей.

Днем раніше Новини про коронавірус 12 липня: Pfizer у пунктах щеплення, Німеччина дасть Україні вакцини

За весь час пандемії в країні:

виявили – 2 241 698 хворих,

одужали – 2 178 279 пацієнтів,

померли – 52 640 інфікованих.

Добовий приріст інфікованих в регіонах

Київ – 142 випадки;

Вінницька область – 6 випадків;

Волинська область – 3 випадки;

Дніпропетровська область – 15 випадків;

Донецька область – 53 випадки;

Житомирська область – 3 випадки;

Закарпатська область – 10 випадків;

Запорізька область – 9 випадків;

Івано-Франківська – 2 випадки;

Київська область – 20 випадків;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 28 випадків;

Львівська область – 14 випадків;

Миколаївська область – 9 випадків;

Одеська область – 49 випадків;

Полтавська область – 20 випадків;

Рівненська область – 12 випадків;

Сумська область – 8 випадків;

Тернопільська область – 1 випадок;

Харківська область – 23 випадки;

Херсонська область – 13 випадків;

Хмельницька область – 6 випадків;

Черкаська область – 18 випадків;

Чернівецька область – 6 випадків;

Чернігівська область – 8 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

В Ужгороді ймовірно виявили штам Дельта

Джерело: "Суспільне Закарпаття"

В обласній інфекційній лікарні в Ужгороді медики запідозрили наявність штаму коронавірусу Дельта у двох пацієнтів. Обоє інфікованих приїхали з Росії, серед них вагітна жінка, яка більш ніж 2 тижні перебувала у реанімації.

Аналізи хворих вже відправили на дослідження в Європейську лабораторію.

За добу COVID-щеплення отримали понад 80 тисяч українців

Джерело: МОЗ

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 83 177 громадяни України: першу дозу препарату отримали 45 535 людей, другу дозу вакцини – 37 642 людини.

Вакцинацію проводили 573 мобільні бригади, 1 399 пунктів щеплення і 34 центри вакцинації.

Які вакцини використовували впродовж доби:

Coronavac – 25 564,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 46 715,

AstraZeneca – 10 898.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 2 357 227 українців:

2 357 225 з них отримали 1 дозу препарату,

2 дози, тобто завершили вакцинацію – 1 215 284 людини.

Загалом в країні провели 3 572 509 COVID-щеплень.

Станом на 12 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 796 701 людина.

Відомо, коли презентують українську вакцину

Джерело: Суспільне

Науковці з двох інститутів Національної академії наук – Інституту біохімії та Інституту біології клітини – мають завершити свої дослідження та представити розробки української вакцини проти COVID-19 у вересні цього року.

Про це повідомив в інтерв'ю міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко. За його словами Інститути Національної академії наук отримали фінансування з державного фонду наукових досліджень.

Новини про коронавірус у світі 13 липня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО

Станом на 13 липня у світі зареєстрували понад 187 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли більш ніж 4 мільйони хворих. Водночас понад 123 мільйони пацієнтів одужали.

Продовжують лікування від коронавірусу близько 60 мільйонів людей.

ВООЗ засудила COVID-вакцинацію третьою дозою

Джерело: "Радіо Свобода"

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що не схвалює вакцинацію проти COVID-19 третьою дозою. Це пов'язано передусім з нестачею вакцин. Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус закликав виробників вакцин Pfizer і Moderna передати ініціативі COVAX дози, які вони хочуть пропонувати вакцинованим країнам для ревакцинації.

У Греції вирішили, що у заклади пускатимуть лише вакцинованих

Джерело: АР

У Греції встановили низку нових правил, спрямованих на те, щоб зупинити поширення коронавірусу. Зокрема, у приміщення пускатимуть виключно вакцинованих людей.

Заклади харчування працюватимуть зі збільшеною, але заздалегідь певною кількістю відвідувачів. Такі обмеження діятимуть до кінця серпня 2021 року.

Перевірити, чи щеплений відвідувач буде просто – від 16 липня запрацює відповідний цифровий додаток.

Індія начебто вироблятиме 300 мільйонів доз "Супутник V" щороку

Джерело: MedicalXpress

Розробники російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V" заявили, що укладають угоду з індійським виробником препарату.

Serum Institute of India вироблятиме 300 мільйонів доз російського горе-препарату на рік. Першу партію очікують вже невдовзі.

У Малайзії понад 200 людей інфікувались під час щеплення

Російська вакцина "Супутник V" не пройшла всіх етапів клінічних випробувань. Фахівці ВООЗ не схвалили препарат. Однак Кремль активно пропагує свій препарат.

Джерело: The Guardian

У Малайзії 13 липня вимушено закрили центр вакцинації. Все через спалах коронавірусу – недугу зафіксували у понад 200 людей. Захворіли як працівники центру, так і люди, які прийшли імунізуватись.

Загалом за той час протестували 435 людей. У 204 із них підтвердили зараження коронавірусом.

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Актуальні дослідження про коронавірус

Знайшли причини постковідного синдрому

Джерело: ВВС

Вчені Імперського коледжу Лондона виявили в крові пацієнтів з довгостроковими симптомами COVID-19 аутоантитіла.

У нормі антитіла до перенесеної інфекції виробляються для захисту організму від повторного вторгнення патогену, проте іноді імунна система дає збій і починає виробляти "помилкові" антитіла, які починають атакувати здорові клітини як чужорідні.

Зазвичай вони утворюються при аутоімунних захворюваннях (ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак). Нове дослідження показало, що подібний ефект в деяких випадках може викликати COVID-19.

Тож, ймовірно, коронавірус здатний запускати аутоімунні процеси.