Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби в Україні виявили 1 263 хворих на коронавірус, серед них 73 дитини та 52 медпрацівники.
Госпіталізації потребували 613 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19, які потребували медичного нагляду. На жаль, 44 хворих на коронавірус померли внаслідок ускладнень. Натомість 1 007 пацієнтів повідомили про одужання.
Днем раніше Новини про коронавірус 12 серпня: Moderna VS Pfizer, чи є штам Йота в Україні
За останню добу провели 47 355 тестів на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 22 318,
- методом ІФА – 8 133,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 904.
Нові випадки коронавірусу в регіонах
- Київ – 166 випадків;
- Вінницька область – 30 випадків;
- Волинська область – 6 випадків;
- Дніпропетровська область – 70 випадків;
- Донецька область – 84 випадки;
- Житомирська область – 25 випадків;
- Закарпатська область – 22 випадки;
- Запорізька область – 62 випадки;
- Івано-Франківська область – 31 випадок;
- Київська область – 45 випадків;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 54 випадки;
- Львівська область – 78 випадків;
- Миколаївська область – 30 випадків;
- Одеська область – 99 випадків;
- Полтавська область – 34 випадки;
- Рівненська область – 24 випадки;
- Сумська область – 54 випадки;
- Тернопільська область – 46 випадків;
- Харківська область – 78 випадків;
- Херсонська область – 63 випадки;
- Хмельницька область – 39 випадків;
- Черкаська область – 34 випадки;
- Чернівецька область – 42 випадки;
- Чернігівська область – 41 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
На Тернопільщині штам Дельта виявили у 9-місячної дитини
Джерело: "Тернополяни"
У Тернопільській області виявляють нові випадки штаму коронавірусу Дельта. Нещодавно інфекцію підтвердили у 9-місячної дитини.
Окрім малюка, в області штам коронавірусу Дельта виявили ще у двох дітей. Вони лікуються в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні.
Скільки загалом в Україні випадків штаму Дельта
Джерело: "Суспільне"
Кількість офіційних випадків штаму коронавірусу Дельта в Україні зросла удвічі. В країні зареєстрували вже 300 інфікованих цим варіантом, зокрема у Києві зареєстрували 21 хворого.
Більше про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
Імунологи вважають ймовірним локдаун восени
Джерело: 24 канал
Експерти прогнозують наступний локдаун в Україні через коронавірус вже восени. Таке рішення справді може бути необхідним.
Зокрема, лікар-імунолог, кандидат медичних наук Борис Донськой вважає, що якби до вересня провакцинувалися декілька мільйонів українців із групи ризику, то вводити локдаун – не було б необхідності.
Імунолог сказав, чи чекати на осінній локдаун: дивіться віде
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Україна оновила правила в'їзду
Джерело: МЗС України
Міністерство охорони здоров'я оновило правила в'їзду та перебування іноземних громадян на території України. Відтепер ті, хто хочуть потрапити до нашої країни повинні надати негативний результат тесту на COVID-19 чи сертифікат про вакцинацію.
Більше про це Україна оновила правила в'їзду: що зміниться для паломників-хасидів
Смерть українки після вакцини Moderna: оприлюднили висновки експертизи
Джерело: "Страна"
Комісія регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації проаналізувала смерть жінки після щеплення вакциною проти коронавірусу від компанії Moderna. Причинно-наслідкового зв'язку не виявлено.
У яких випадках школи переходитимуть на дистанційне навчання
Джерело: Громадське радіо
У МОН заявили, що навчання почнеться в очному режимі, проте при посиленому карантині деякі школи будуть переходити на дистанційку. Крім того, у відомстві вважають, що впродовж навчального року можуть змінюватись умови та рішення уряду у зв'язку з епідемічною ситуацією.
Нагадаємо, що згідно з рекомендацією МОЗ, школам дозволять працювати офлайн навіть у червоних зонах, якщо кількість вакцинованих працівників там становитиме не менше 80%.
Станом на 13 серпня вже вакцинувалися двома дозами майже 320 тисяч вчителів, а першою дозою – ще 430 тисяч педагогів.
Нові дані про коронавірус у світі 13 серпня
Статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 205 мільйонів людей по всьому світу. Хвороба забрала життя майже 4,3 мільйона інфікованих.
Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 36 мільйонів людей, щонайменше 619 тисяч – померли.
Росія вшосте побила власний рекорд із смертності від COVID-19
Джерело: Стопкоронавирус.рф
Російська влада повідомила про рекордний показник добової смертності від коронавірусу. Так, за добу 12 серпня зафіксували 815 летальних випадків.
Крім того, темпи поширення інфекції теж високі – від учора інфікувались 22 277 людей. Водночас понад 8% хворих не мали клінічних проявів хвороби. Натомість одужали за добу – 19 368 людей.