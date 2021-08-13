Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні виявили 1 263 хворих на коронавірус, серед них 73 дитини та 52 медпрацівники.

Госпіталізації потребували 613 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19, які потребували медичного нагляду. На жаль, 44 хворих на коронавірус померли внаслідок ускладнень. Натомість 1 007 пацієнтів повідомили про одужання.

Днем раніше Новини про коронавірус 12 серпня: Moderna VS Pfizer, чи є штам Йота в Україні

За останню добу провели 47 355 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 22 318,

методом ІФА – 8 133,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 904.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні коронавірус діагностували у 2 263 864 людей, 2 195 798 з яких вже одужали. Натомість померли від ускладнень вірусу 53 217 мешканців країни.

Нові випадки коронавірусу в регіонах

Київ – 166 випадків;

Вінницька область – 30 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 70 випадків;

Донецька область – 84 випадки;

Житомирська область – 25 випадків;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 62 випадки;

Івано-Франківська область – 31 випадок;

Київська область – 45 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 54 випадки;

Львівська область – 78 випадків;

Миколаївська область – 30 випадків;

Одеська область – 99 випадків;

Полтавська область – 34 випадки;

Рівненська область – 24 випадки;

Сумська область – 54 випадки;

Тернопільська область – 46 випадків;

Харківська область – 78 випадків;

Херсонська область – 63 випадки;

Хмельницька область – 39 випадків;

Черкаська область – 34 випадки;

Чернівецька область – 42 випадки;

Чернігівська область – 41 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

На Тернопільщині штам Дельта виявили у 9-місячної дитини

Джерело: "Тернополяни"

У Тернопільській області виявляють нові випадки штаму коронавірусу Дельта. Нещодавно інфекцію підтвердили у 9-місячної дитини.

Окрім малюка, в області штам коронавірусу Дельта виявили ще у двох дітей. Вони лікуються в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні.

Скільки загалом в Україні випадків штаму Дельта

Джерело: "Суспільне"

Кількість офіційних випадків штаму коронавірусу Дельта в Україні зросла удвічі. В країні зареєстрували вже 300 інфікованих цим варіантом, зокрема у Києві зареєстрували 21 хворого.



Більше про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Імунологи вважають ймовірним локдаун восени

Джерело: 24 канал

Експерти прогнозують наступний локдаун в Україні через коронавірус вже восени. Таке рішення справді може бути необхідним.

Зокрема, лікар-імунолог, кандидат медичних наук Борис Донськой вважає, що якби до вересня провакцинувалися декілька мільйонів українців із групи ризику, то вводити локдаун – не було б необхідності.

Імунолог сказав, чи чекати на осінній локдаун: дивіться віде

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Україна оновила правила в'їзду

Джерело: МЗС України

Міністерство охорони здоров'я оновило правила в'їзду та перебування іноземних громадян на території України. Відтепер ті, хто хочуть потрапити до нашої країни повинні надати негативний результат тесту на COVID-19 чи сертифікат про вакцинацію.

Більше про це Україна оновила правила в'їзду: що зміниться для паломників-хасидів

Смерть українки після вакцини Moderna: оприлюднили висновки експертизи

Джерело: "Страна"

Комісія регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації проаналізувала смерть жінки після щеплення вакциною проти коронавірусу від компанії Moderna. Причинно-наслідкового зв'язку не виявлено.

Зверніть увагу! Очільник Національної медичної палати України Сергій Кравченко вважає, що жінка вже була інфікованою коронавірусом на момент вакцинації й померла від ускладнень хвороби.

У яких випадках школи переходитимуть на дистанційне навчання

Джерело: Громадське радіо

У МОН заявили, що навчання почнеться в очному режимі, проте при посиленому карантині деякі школи будуть переходити на дистанційку. Крім того, у відомстві вважають, що впродовж навчального року можуть змінюватись умови та рішення уряду у зв'язку з епідемічною ситуацією.

Нагадаємо, що згідно з рекомендацією МОЗ, школам дозволять працювати офлайн навіть у червоних зонах, якщо кількість вакцинованих працівників там становитиме не менше 80%.

Станом на 13 серпня вже вакцинувалися двома дозами майже 320 тисяч вчителів, а першою дозою – ще 430 тисяч педагогів.

Нові дані про коронавірус у світі 13 серпня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 205 мільйонів людей по всьому світу. Хвороба забрала життя майже 4,3 мільйона інфікованих.

Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 36 мільйонів людей, щонайменше 619 тисяч – померли.

Росія вшосте побила власний рекорд із смертності від COVID-19

Джерело: Стопкоронавирус.рф

Російська влада повідомила про рекордний показник добової смертності від коронавірусу. Так, за добу 12 серпня зафіксували 815 летальних випадків.

Крім того, темпи поширення інфекції теж високі – від учора інфікувались 22 277 людей. Водночас понад 8% хворих не мали клінічних проявів хвороби. Натомість одужали за добу – 19 368 людей.