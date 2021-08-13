Новини про коронавірус 13 серпня: причина смерті українки після вакцинації, рекорд в Росії

В Україні захворюваність на коронавірус все ще залишається на рівні плато, від учора інфікувались 1,2 тисячі людей. Зокрема. зростає кількість випадків інфікування штамом Дельта. Експертна група оголосила висновки, щодо причин смерті українки після вакцинації препаратом Moderna. В Росії вшосте реєструють рекордні показники смерті. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 13 серпня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Впродовж минулої доби в Україні виявили 1 263 хворих на коронавірус, серед них 73 дитини та 52 медпрацівники.

Госпіталізації потребували 613 пацієнтів з вираженими симптомами COVID-19, які потребували медичного нагляду. На жаль, 44 хворих на коронавірус померли внаслідок ускладнень. Натомість 1 007 пацієнтів повідомили про одужання.

Днем раніше Новини про коронавірус 12 серпня: Moderna VS Pfizer, чи є штам Йота в Україні

За останню добу провели 47 355 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 22 318,

методом ІФА – 8 133,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 904.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні коронавірус діагностували у 2 263 864 людей, 2 195 798 з яких вже одужали. Натомість померли від ускладнень вірусу 53 217 мешканців країни.

Нові випадки коронавірусу в регіонах

Київ – 166 випадків;

Вінницька область – 30 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 70 випадків;

Донецька область – 84 випадки;

Житомирська область – 25 випадків;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 62 випадки;

Івано-Франківська область – 31 випадок;

Київська область – 45 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 54 випадки;

Львівська область – 78 випадків;

Миколаївська область – 30 випадків;

Одеська область – 99 випадків;

Полтавська область – 34 випадки;

Рівненська область – 24 випадки;

Сумська область – 54 випадки;

Тернопільська область – 46 випадків;

Харківська область – 78 випадків;

Херсонська область – 63 випадки;

Хмельницька область – 39 випадків;

Черкаська область – 34 випадки;

Чернівецька область – 42 випадки;

Чернігівська область – 41 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

На Тернопільщині штам Дельта виявили у 9-місячної дитини

Джерело: "Тернополяни"

У Тернопільській області виявляють нові випадки штаму коронавірусу Дельта. Нещодавно інфекцію підтвердили у 9-місячної дитини.

Окрім малюка, в області штам коронавірусу Дельта виявили ще у двох дітей. Вони лікуються в інфекційному відділенні дитячої міської лікарні.

Скільки загалом в Україні випадків штаму Дельта

Джерело: "Суспільне"

Кількість офіційних випадків штаму коронавірусу Дельта в Україні зросла удвічі. В країні зареєстрували вже 300 інфікованих цим варіантом, зокрема у Києві зареєстрували 21 хворого.



Більше про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Імунологи вважають ймовірним локдаун восени

Джерело: 24 канал

Експерти прогнозують наступний локдаун в Україні через коронавірус вже восени. Таке рішення справді може бути необхідним.

Зокрема, лікар-імунолог, кандидат медичних наук Борис Донськой вважає, що якби до вересня провакцинувалися декілька мільйонів українців із групи ризику, то вводити локдаун – не було б необхідності.

Імунолог сказав, чи чекати на осінній локдаун: дивіться віде

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Україна оновила правила в'їзду

Джерело: МЗС України

Міністерство охорони здоров'я оновило правила в'їзду та перебування іноземних громадян на території України. Відтепер ті, хто хочуть потрапити до нашої країни повинні надати негативний результат тесту на COVID-19 чи сертифікат про вакцинацію.

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Смерть українки після вакцини Moderna: оприлюднили висновки експертизи

Джерело: "Страна"

Комісія регіональної групи оперативного реагування на несприятливі події після імунізації проаналізувала смерть жінки після щеплення вакциною проти коронавірусу від компанії Moderna. Причинно-наслідкового зв'язку не виявлено.

У яких випадках школи переходитимуть на дистанційне навчання

Очільник Національної медичної палати України Сергій Кравченко вважає, що жінка вже була інфікованою коронавірусом на момент вакцинації й померла від ускладнень хвороби.

Джерело: Громадське радіо

У МОН заявили, що навчання почнеться в очному режимі, проте при посиленому карантині деякі школи будуть переходити на дистанційку. Крім того, у відомстві вважають, що впродовж навчального року можуть змінюватись умови та рішення уряду у зв'язку з епідемічною ситуацією.

Нагадаємо, що згідно з рекомендацією МОЗ, школам дозволять працювати офлайн навіть у червоних зонах, якщо кількість вакцинованих працівників там становитиме не менше 80%.

Станом на 13 серпня вже вакцинувалися двома дозами майже 320 тисяч вчителів, а першою дозою – ще 430 тисяч педагогів.

Нові дані про коронавірус у світі 13 серпня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

З початку пандемії недугу виявили більш ніж у 205 мільйонів людей по всьому світу. Хвороба забрала життя майже 4,3 мільйона інфікованих.

Найбільше перехворілих на коронавірус зафіксували у США – недугу діагностували у понад 36 мільйонів людей, щонайменше 619 тисяч – померли.

Росія вшосте побила власний рекорд із смертності від COVID-19

Джерело: Стопкоронавирус.рф

Російська влада повідомила про рекордний показник добової смертності від коронавірусу. Так, за добу 12 серпня зафіксували 815 летальних випадків.

Крім того, темпи поширення інфекції теж високі – від учора інфікувались 22 277 людей. Водночас понад 8% хворих не мали клінічних проявів хвороби. Натомість одужали за добу – 19 368 людей.

Дослідження про коронавірус

Знайшли причини небезпечного синдрому у дітей після коронавірусу

Симптоми мультисистемного запального синдрому у дітей (MIS-C) виникають через кілька тижнів після зараження SARS-Cov-2. Цей стан характеризується важкою лихоманкою, болями в животі, почервонінням очей і шкірними висипаннями.

Що нового виявили вчені? Придушення двох типів імунних клітин: природних кілерів (NK) і Т-клітин CD8 +. Вчені відзначили, що коли CD8 + піддаються агресивному впливу патогенів, вони виснажуються, а імунна відповідь слабшає. Збільшення кількості NK-клітин також пов'язано з виснаженням CD8 + Т-клітин.

Всього за пандемію в Росії лише офіційно зареєстрували 6 мільйонів 557 тисяч 68 випадків коронавірусної інфекції. Ще 168 864 людей, на жаль, померли. Крім цього, 5 мільйонів 848 тисяч 340 пацієнтів виписали з лікарень.

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