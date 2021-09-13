Новини про коронавірус в Україні 13 вересня
Як змінилась ситуація з COVID-19 за добу
Джерело: МОЗ
Станом на 13 вересня, впродовж доби в Україні підтвердили 1 205 випадків коронавірусної хвороби, серед інфікованих 149 дітей та 23 медпрацівники.
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До лікарень госпіталізували 833 пацієнти з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли ще 18 людей. Водночас видужали – 758 осіб.
Коронавірус в областях: добовий показник
- Київ – 166 випадків;
- Вінницька область – 44 випадки;
- Волинська область – 79 випадків;
- Дніпропетровська область – 60 випадків;
- Донецька область – 18 випадків;
- Житомирська область – 88 випадків;
- Закарпатська область – 1 випадок;
- Запорізька область – 18 випадків;
- Івано-Франківська область – 41 випадок;
- Київська область – 29 випадків;
- Кіровоградська область – 7 випадків;
- Луганська область – 37 випадків;
- Львівська область – 86 випадків;
- Миколаївська область – 45 випадків;
- Одеська область – 56 випадків;
- Полтавська область – 5 випадків;
- Рівненська область – 13 випадків;
- Сумська область – 25 випадків;
- Тернопільська область – 148 випадків;
- Харківська область – 45 випадків;
- Херсонська область – 13 випадків;
- Хмельницька область – 4 випадки;
- Черкаська область – 42 випадки;
- Чернівецька область – 120 випадків;
- Чернігівська область – 15 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
Статистика COVID-вакцинації в Україні
За минулий тиждень зробили 921 443 щеплення.
Впродовж минулої доби, неділі, в Україні вакцинували 45 148 людей, зокрема першу дозу отримали 16 930 людей, повністю імунізовані – 28 218 людей.
Пандемія відкинула нас на 5 років назад, – Дещиця про перетин кордону з Євросоюзом
Джерело: 24 канал
Унаслідок пандемії COVID-19 довелося "з нуля" вести перемовини про можливості для українців відвідувати європейські держави. Оскільки країни закрили свої кордони для іноземних громадян. Посол України у Польщі Андрій Дещиця заявив, що Європа досі з побоюванням відкривається для іноземців.
ЗМІ дізналися про можливі обмеження та "бонуси" для вакцинованих
Джерело: "РБК-Україна"
Нові карантинні обмеження можуть почати діяти в Україні наприкінці вересня – через тиждень після затвердження їх урядом. Однак вакциновані від коронавірусу українці отримають безліч "поблажок".
Наприклад, у червоній зоні ресторани, торговельно-розважальні комплекси та всі заклади, які повинні були б закритися за старими правилами, зможуть продовжити роботу. Однак за умови вакцинації персоналу та обслуговування лише щеплених відвідувачів.
Більше тут Карантин в Україні: ЗМІ дізналися про можливі обмеження та "бонуси" для вакцинованих
Кличко назвав головну умову для уникнення суворого локдауну
Джерело: 24 канал
У Києві активно готуються до наступної хвилі коронавірусу. Наразі в лікарнях підготували 4 100 ліжок. Віталій Кличко каже, що уникнути посиленого карантину можна, якщо вакцинуватися.
Садовий про COVID-19 у Львові
Джерело: Львівська міськрада
У Львові щодня збільшується кількість хворих на коронавірус. Міський голова Андрій Садовий розповів про ситуацію з COVID-19 у місті. Садовий розповів про зростання захворюваності на коронавірус у Львові. За його словами, наразі місто перебуває у зеленій карантинній зоні. Однак динаміка захворюваності дивує.
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У Львові та Чернівцях збільшується кількість пацієнтів з COVID-19
Джерело: 24 канал
Кількість випадків коронавірусної інфекції в Україні невпинно зростає. Однім із лідерів серед регіонів є Львівщина. У Львові більшає і кількість госпіталізованих. Водночас 99% з них не були вакциновані. Медики кажуть, що нехтування масковим режимом та гучні масові заходи призводять до стрімкого росту хворих і на Буковині.
У Львові та Чернівцях погіршується ситуація з COVID-19: дивіться відео 24 каналу
Як правильно утилізувати медичні відходи
Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України
Викидати захисні маски просто в смітник – не можна, адже це може становити загрозу для інших людей. Людям, які перебувають на самоізоляції чи мали контакт із хворими, рекомендовано такі відходи складати в два пакети, щільно їх зав'язувати й витримувати в домашніх умовах не менш як 72 години. Після цього їх можна викинути в загальний контейнер для відходів.
У Мінекології наголошують: якщо ви знайшли стихійне звалище медичних відходів, найгірший варіант – проігнорувати знахідку. Адже вона є суттєвою потенційною загрозою для населення. Тож обов'язково потрібно діяти.
Новини про коронавірус у світі 13 вересня
Статистика захворюваності
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на ранок 13 вересня у світі офіційно повідомили про понад 224,7 мільйона випадків інфікувань, понад 4,6 мільйона хворих на коронавірус, на жаль, померли.
Найбільше інфікованих виявили у США – приблизно 41 мільйон від початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав життя майже 660 тисяч американців.
В Росії рекордні показники смертності від коронавірусу
Джерело: Worldometers
Впродовж доби 11 вересня у світі виявили понад 373 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом, найбільше у США, Індії та Британії. За показниками смертності внаслідок COVID-19 лідирує Росія.
Статистика смертності від коронавірусу 11 вересня / Скриншот Worldometers
Дослідження коронавірусу
Вакцинація зменшує рівень тривожності
Джерело: MedicalXpress
Вакцинація проти коронавірусу корелює з нижчим рівнем стресу. Вчені виявили, що вакциновані мали кращі показники ментального здоров'я, ніж люди, які не зробили щеплення проти COVID-19.