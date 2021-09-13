"Бонуси" для вакцинованих, ще одна перевага щеплень: новини про коронавірус 13 вересня

Вакциновані від коронавірусу українці отримають багато "бонусів", навіть попри жорсткий карантин. Люди, які були вакциновані проти коронавірусу, відчували покращення свого психічного здоров'я. У Львові та Чернівцях збільшується кількість пацієнтів з COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 13 вересня.

Новини про коронавірус в Україні 13 вересня

Як змінилась ситуація з COVID-19 за добу

Джерело: МОЗ

Станом на 13 вересня, впродовж доби в Україні підтвердили 1 205 випадків коронавірусної хвороби, серед інфікованих 149 дітей та 23 медпрацівники.

Актуально Стартував навчальний рік: як уберегти дитину та родину від сезонних застуд і грипу

До лікарень госпіталізували 833 пацієнти з вираженими симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли ще 18 людей. Водночас видужали – 758 осіб.

Загальна статистика

Від початку пандемії в Україні офіційно повідомили про 2 317 824 випадки інфікування коронавірусом.

Станом на 13 вересня одужали 2 221 868 осіб. Втім, жертвами коронавірусу стали 54 360 мешканців країни.

Коронавірус в областях: добовий показник

Київ – 166 випадків;

Вінницька область – 44 випадки;

Волинська область – 79 випадків;

Дніпропетровська область – 60 випадків;

Донецька область – 18 випадків;

Житомирська область – 88 випадків;

Закарпатська область – 1 випадок;

Запорізька область – 18 випадків;

Івано-Франківська область – 41 випадок;

Київська область – 29 випадків;

Кіровоградська область – 7 випадків;

Луганська область – 37 випадків;

Львівська область – 86 випадків;

Миколаївська область – 45 випадків;

Одеська область – 56 випадків;

Полтавська область – 5 випадків;

Рівненська область – 13 випадків;

Сумська область – 25 випадків;

Тернопільська область – 148 випадків;

Харківська область – 45 випадків;

Херсонська область – 13 випадків;

Хмельницька область – 4 випадки;

Черкаська область – 42 випадки;

Чернівецька область – 120 випадків;

Чернігівська область – 15 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Статистика COVID-вакцинації в Україні

За минулий тиждень зробили 921 443 щеплення.

Впродовж минулої доби, неділі, в Україні вакцинували 45 148 людей, зокрема першу дозу отримали 16 930 людей, повністю імунізовані – 28 218 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплення проти COVID-19 отримали 5 906 742 людини:

з них отримали одну дозу – 5 906 740 людей,

повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 804 204 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 10 710 944 щеплення.

Пандемія відкинула нас на 5 років назад, – Дещиця про перетин кордону з Євросоюзом

Джерело: 24 канал

Унаслідок пандемії COVID-19 довелося "з нуля" вести перемовини про можливості для українців відвідувати європейські держави. Оскільки країни закрили свої кордони для іноземних громадян. Посол України у Польщі Андрій Дещиця заявив, що Європа досі з побоюванням відкривається для іноземців.

ЗМІ дізналися про можливі обмеження та "бонуси" для вакцинованих

Джерело: "РБК-Україна"

Нові карантинні обмеження можуть почати діяти в Україні наприкінці вересня – через тиждень після затвердження їх урядом. Однак вакциновані від коронавірусу українці отримають безліч "поблажок".

Наприклад, у червоній зоні ресторани, торговельно-розважальні комплекси та всі заклади, які повинні були б закритися за старими правилами, зможуть продовжити роботу. Однак за умови вакцинації персоналу та обслуговування лише щеплених відвідувачів.

Більше тут Карантин в Україні: ЗМІ дізналися про можливі обмеження та "бонуси" для вакцинованих

Кличко назвав головну умову для уникнення суворого локдауну

Джерело: 24 канал

У Києві активно готуються до наступної хвилі коронавірусу. Наразі в лікарнях підготували 4 100 ліжок. Віталій Кличко каже, що уникнути посиленого карантину можна, якщо вакцинуватися.

Садовий про COVID-19 у Львові

Джерело: Львівська міськрада

У Львові щодня збільшується кількість хворих на коронавірус. Міський голова Андрій Садовий розповів про ситуацію з COVID-19 у місті. Садовий розповів про зростання захворюваності на коронавірус у Львові. За його словами, наразі місто перебуває у зеленій карантинній зоні. Однак динаміка захворюваності дивує.

Зверніть увагу Які хворі на коронавірус становлять найбільшу небезпеку для інших

У Львові та Чернівцях збільшується кількість пацієнтів з COVID-19

Джерело: 24 канал

Кількість випадків коронавірусної інфекції в Україні невпинно зростає. Однім із лідерів серед регіонів є Львівщина. У Львові більшає і кількість госпіталізованих. Водночас 99% з них не були вакциновані. Медики кажуть, що нехтування масковим режимом та гучні масові заходи призводять до стрімкого росту хворих і на Буковині.

У Львові та Чернівцях погіршується ситуація з COVID-19: дивіться відео 24 каналу

Як правильно утилізувати медичні відходи

Джерело: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Викидати захисні маски просто в смітник – не можна, адже це може становити загрозу для інших людей. Людям, які перебувають на самоізоляції чи мали контакт із хворими, рекомендовано такі відходи складати в два пакети, щільно їх зав'язувати й витримувати в домашніх умовах не менш як 72 години. Після цього їх можна викинути в загальний контейнер для відходів.

У Мінекології наголошують: якщо ви знайшли стихійне звалище медичних відходів, найгірший варіант – проігнорувати знахідку. Адже вона є суттєвою потенційною загрозою для населення. Тож обов'язково потрібно діяти.

Новини про коронавірус у світі 13 вересня

Статистика захворюваності

У таких випадках можна зателефонувати до Державної екологічної інспекції України за номерами: +38 (044) 521-20-38, 38 (044) 521-20-40 або надіслати інформацію на e-mail info@dei.gov.ua.

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 13 вересня у світі офіційно повідомили про понад 224,7 мільйона випадків інфікувань, понад 4,6 мільйона хворих на коронавірус, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих виявили у США – приблизно 41 мільйон від початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав життя майже 660 тисяч американців.

В Росії рекордні показники смертності від коронавірусу

Джерело: Worldometers

Впродовж доби 11 вересня у світі виявили понад 373 тисячі нових випадків інфікування коронавірусом, найбільше у США, Індії та Британії. За показниками смертності внаслідок COVID-19 лідирує Росія.

Статистика смертності від коронавірусу 11 вересня / Скриншот Worldometers

Дослідження коронавірусу

Вакцинація зменшує рівень тривожності

Джерело: MedicalXpress

Вакцинація проти коронавірусу корелює з нижчим рівнем стресу. Вчені виявили, що вакциновані мали кращі показники ментального здоров'я, ніж люди, які не зробили щеплення проти COVID-19.