Новини про коронавірус в Україні 13 жовтня

Ситуація погіршується: в Україні понад 16 тисяч хворих на коронавірус за добу

Джерело: МОЗ

Впродовж останньої доби в Україні зафіксували 16 309 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19. До лікарень госпіталізували 4 901 людину з вираженими симптомами коронавірусу. На жаль, ще 471 інфікований помер. Водночас видужали 6 462 пацієнти

Днем раніше ВООЗ схвалила третю дозу вакцини, загроза "твіндемії": новини про коронавірус

За останню добу найбільшу кількість випадків зареєстрували у Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях.

Лабораторії здійснили 118 762 тестування на виявлення SARS-CoV-2, зокрема:

методом ПЛР – 56 174

методом ІФА – 12 030

експрес-тестами – 50558

Загальна статистика коронавірусу За весь час пандемії COVID-19 в Україні підтвердили 2 578 394 випадки захворювання. Станом на 13 жовтня одужала 2 304 361 людина. Натомість померли від коронавірусу стали 59 523 інфікованих. Поширення коронавірусу в областях: добовий показник м. Київ – 978 випадків;

Вінницька область – 347 випадків;

Волинська область – 420 випадків;

Дніпропетровська область – 1344 випадки;

Донецька область – 916 випадків;

Житомирська область – 462 випадки;

Закарпатська область – 213 випадків;

Запорізька область – 1048 випадків;

Івано-Франківська область – 321 випадок;

Київська область – 534 випадки;

Кіровоградська область – 102 випадки;

Луганська область – 729 випадків;

Львівська область – 863 випадки;

Миколаївська область – 231 випадок;

Одеська область – 1525 випадків;

Полтавська область – 707 випадків;

Рівненська область – 634 випадки;

Сумська область – 670 випадків;

Тернопільська область – 286 випадків;

Харківська область – 1 526 випадків;

Херсонська область – 678 випадків;

Хмельницька область – 644 випадки;

Черкаська область – 417 випадків;

Чернівецька область – 598 випадків;

Чернігівська область – 116 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Статистика вакцинації проти COVID-19 Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 152 703 людини, зокрема першу дозу – 79 515 людей, другу дозу – 73 188 людей. Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу щепили 7 688 564 людини. 7 688 562 з них отримали принаймні одну дозу, а 6 271 274 вже повністю імунізувались, пройшовши повний курс щеплень (із них двоє людей отримали першу дозу за кордоном).

Загалом в країні провели 13 959 836 щеплення.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

Кілька областей в Україні мають показники червоної зони

Джерело: МОЗ

Кілька областей України відповідають критеріям червоної зони за рівнем епідемічної небезпеки поширення коронавірусу. Згідно з оновленими даними Міністерства охорони здоров'я, найвищий рівень захворюваності в Луганській області. Також складна ситуація на Донеччині, в Одеській та Сумській областях. Водночас рішень комісії з ТЕБ та НС щодо цих регіонів наразі немає, тому в статистці МОЗ ці області вказані як "помаранчеві".

Кількість нових COVID-випадків перевалить за 20 тисяч до кінця жовтня, – новий прогноз НАН

Джерело: НАН

Національна академія наук опублікувала новий прогноз поширення коронавірусу в Україні. За їхньою інформацією, до кінця жовтня кількість нових випадків може перевищити 20 тисяч.

Рейди поліції контролюватимуть карантин: що перевірятимуть

Джерело: МОЗ

МОЗ спільно з Національною поліцією та Держпродспоживслужбою обговорили спільні дії для протидії поширення коронавірусу. Одним із рішень є контроль правоохоронцями дотримання карантинних норм. Поліцейські звертатимуть увагу зокрема на дотримання маскового режиму, роботу розважальних закладів та громадського харчування й дотримання нових норм перевезення.

Ситуація гірша, ніж була минулого року, – Садовий анонсував посилення карантину у Львові

Джерело: телеграм Андрія Садового

У Львові з кожним днем зростає кількість госпіталізованих з коронавірусом. У зв'язку з цим, у місті планують ввести нові карантинні обмеження. Міська комісія ТЕБ та НС 8 жовтня вже дещо посилила карантин. Зокрема, з 18 жовтня учні 5 – 11 класів та студенти переходять на дистанційне навчання.

Зафіксували рекордну добову смертність від COVID-19 на Харківщині

Джерело: МОЗ

У Харківщині протягом 12 жовтня зафіксували рекордну добову смертність від коронавірусу. Там у цей день з життя пішли 45 пацієнтів із COVID-19.

Ситуація с COVID-19 у Києві погіршилася, а вірус став агресивнішим, – Кличко

Джерело: телеграм-канал Віталія Кличка

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що загалом по Києву до лікарень потрапляють понад 300 містян щодня. Така тенденція зумовлена тим, що вірус став агресивнішим і почав дедалі частіше вражати дітей. Станом на 13 жовтня відділення київських лікарень для інфікованих COVID-19, заповнені вже на 47%. Однією із найгарячіших точок на мапі міста є Олександрівська лікарня, куди щодня госпіталізують понад 50 пацієнтів.

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Новини про коронавірус у світі 13 жовтня

Поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Загалом у світі виявили понад 238 мільйонів хворих на COVID-19. Більш ніж 4,8 мільйона інфікованих, на жаль, померли.

Від початку пандемії найбільше випадків зараження коронавірусу зареєстрували в США – більш ніж 44 мільйони. Наступними ідуть Велика Британія, Туреччина, Індія, Росія та Бразилія.

Дослідження коронавірусу

Походження коронавірусу: Китай дослідить сотні тисяч зразків крові

Джерело: CNN

За словами китайського чиновника, Китай готується перевірити десятки тисяч зразків з банку крові з міста Ухань у рамках розслідування походження COVID-19. Цей крок роблять через збільшення закликів до прозорості розслідування походження коронавірусу.

Штам коронавірусу Дельта не такий небезпечний для дітей, як вважалось

Джерело: medRxiv

Після появи нових варіантів коронавірусу і зміни його властивостей у лікарів і вчених з'явилися побоювання, що вони можуть бути небезпечнішими для дітей. Нове дослідження з Великої Британії ще не пройшло рецензування, проте його результати дуже обнадійливі – штам Дельта має такий самий вплив на дітей, як його попередник Альфа.