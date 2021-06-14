Новини про коронавірус 14 червня: чи ефективний аспірин, нові тривалі симптоми

В Україні після вихідних традиційно зменшилась кількість виявлених випадків COVID-19. В Країні продовжують зростати темпи вакцинації, у Львові, приміром, планують відкрити ще три центри вакцинації. Вчені довели, що аспірин неефективний для лікування коронавірусу. У МОЗ розповіли. чи можна бути донором після вакцинації. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 червня.
Новини про коронавірус в Україні 14 червня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Впродовж минулої доби, 13 червня, в Україні коронавірусну інфекцію підтвердили у 420 людей. Також за минулу добу госпіталізовано 464 особи. На жаль, 13 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусом. Водночас 3 328 людей одужало.
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Зниження захворюваності традиційно фіксують у вихідні дні – це пов'язано з меншою кількістю проведених тестувань.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 11 638 осіб,
- методом ІФА – 1 589 осіб,
- експрес-тестами – 4 629 осіб.
Випадки COVID-19 в регіонах за добу
- м. Київ – 89 випадків;
- Вінницька область – 11 випадків;
- Волинська область – 18 випадків;
- Дніпропетровська область – 18 випадок;
- Донецька область – 0 випадків;
- Житомирська область – 24 випадки;
- Закарпатська область – 2 випадки;
- Запорізька область – 44 випадків;
- Івано-Франківська область – 9 випадків;
- Київська область – 30 випадків;
- Кіровоградська область – 8 випадків;
- Луганська область – 11 випадків;
- Львівська область – 4 випадки;
- Миколаївська область – 42 випадки;
- Одеська область – 13 випадки;
- Полтавська область – 11 випадків;
- Рівненська область – 11 випадків;
- Сумська область – 9 випадків;
- Тернопільська область – 27 випадків;
- Харківська область – 5 випадки;
- Херсонська область – 4 випадки;
- Хмельницька область – 0 випадки;
- Черкаська область – 9 випадків;
- Чернівецька область – 15 випадок;
- Чернігівська область – 1 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.За весь час пандемії в Україні захворіли на коронавірус 2 223 978 людей, з них станом на 14 червня одужали – 2 130 665 громадян. Але, на жаль, від ускладнень хвороби померли 51 692 пацієнтів з COVID-19.
Правила зеленої карантинної зони / Інфографіка 24 каналу
Кількість вакцинованих проти коронавірусу
Джерело: МОЗ України
За минулу добу в Україні отримали щеплення проти коронавірусу 22 219 людей. Одну дозу отримали 20 327 людей, повністю імунізовані – 1 892 людини. Вакцинацію проводили 162 мобільні бригади, 205 пунктів щеплення.Станом на 14 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 686 852 людини.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 479 703 особи, з них отримали 1 дозу – 1 479 701 особа, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 238 798 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 718 499 щеплень.
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 105,
- Щеплено вакциною Coronavac – 355 322,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 282 890,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 353 996,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
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У Львові планують відкрити додаткові центри вакцинації
Джерело: Львівська міськрада
Наразі у Львові працюють 3 центри вакцинації від коронавірусу – на "Арені Львів", у ТРЦ Forum Lviv та Центрі Довженка. Проте, щоб збільшити кількість щеплених, у місті планують розгорнути ще кілька центрів.
Два додаткові центри вакцинації, в ТРЦ Forum Lviv та Центрі Довженка, почали працювати 12 червня. За вихідні в місті зробили щеплення майже 3 тисячам людей, а в області – понад 4 тисячам жителів.
Новини про коронавірус у світі 14 червня
Ситуація з захворюваністю у світі
Джерело: РНБО України
Станом на 14 червня коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2 виявили у майже 176 мільйонів людей по всьому світу. І хоч більш ніж 113 мільйонів з них вже одужали, недуга стала причиною смерті щонайменше 3 802 893 інфікованих.
У Німеччині найнижча за 8 місяців захворюваність
Джерело: Університет Джонса Гопкінса
У Німеччині зафіксували 549 нових випадків інфікування коронавірусом – найменше за останні 8 місяців. Востаннє показник менш як 1000 (922 випадки) реєстрували 21 вересня минулого року.
Семиденна захворюваність у середньому по країні також впала і становить 16,6 на 100 тисяч населення – це найнижчий показник з 4 жовтня 2020 р.
Рада ЄС скасувала обмеження на поїздки для власників COVID-паспортів
Джерело: Рада ЄС
Рада Євросоюзу затвердила рішення про скасування обмежень на подорожі для власників цифрових сертифікатів COVID-19. Тепер іноземці, які отримали щеплення проти коронавірусу однією зі схвалених в ЄС вакцин, можуть вільно пересуватися його межами.
Власникам COVID-паспортів вже не потрібно буде здавати тест на коронавірус. Також їх не відправлятимуть на карантин або самоізоляцію, якщо вони повністю вакциновані схваленим у ЄС препаратом і минуло щонайменше 14 днів з моменту щеплення.
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Назвали вакцину, якою можна вакцинуватись вагітним
Джерело: МОЗ
За даними відомства, вивчення безпечності вакцин проти COVID-19 для плоду і надалі триває. Національна експертна група з питань імунопрофілактики рекомендувала вагітним жінкам, які мають можливі супутні захворювання, або ж високий ризик захворіти на коронавірус проконсультуватись з сімейним лікарем.
Якщо, на думку лікаря, користь від вакцинації перевищує потенційні ризики від неї, то жінку рекомендовано щепити мРНК-вакциною.
Вакцинація проти коронавірусу допомагає захистити нещеплених людей
Джерело: Nature
Високі рівні вакцинації проти COVID-19 пов'язані з нижчими показниками інфікування SARS-CoV-2 серед групи невакцинованих людей віком до 16 років. Про це свідчать результати дослідження, проведеного в Ізраїлі.
Вчені виявили, що з кожним 20%-зростанням вакцинованих людей кількість позитивних тестів на SARS-CoV-2 серед невакцинованого населення зменшувалася приблизно удвічі.
Вакцина Novavax ефективна на 90,4%
Джерело: CNN
Розробники вакцини проти коронавірусу Novavax заявили, що їхня речовина має загальну ефективність 90,4% після проведення випробувань третьої фази у США та Мексиці.
Участь у досліджені взяли 29 960 людей, серед них після вакцинації препаратом Novavax, виявили 77 випадків інфікування коронавірусом, проте всі вони були легкими.
Нові найчастіші наслідки легкого перебігу коронавірусу
Джерело: Diabetes, Obesity and Metabolism
Ще недавно вважалося, що постковідний синдром виникає переважно у пацієнтів, які пережили важкий перебіг COVID-19. Найбільший огляд досліджень підтвердив, що навіть після легких симптомів коронавірусної інфекції можна зіткнутися з важкими наслідками.
Найчастіше фіксували такі тривалі неврологічні симптоми:
- втрата нюху (43%),
- слабкість (40%),
- стомлюваність (38%),
- втрата смаку (37%),
- м'язовий біль (25%),
- головний біль (21%).
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Як аспірин впливає на ризик смерті від коронавірусу
Джерело: medRxiv
Аспірин широко застосовується, в тому числі для зниження ризику утворення тромбів. У вчених були надії, що цей препарат може бути ефективний в лікуванні важких пацієнтів з COVID-19, у яких нерідко виявляють порушення згортання крові. На жаль, великі клінічні випробування не підтвердили це.
Результати дослідження:
- У пацієнтів, які отримували аспірин і які отримували звичайну терапію, протягом 28 днів була однакова смертність, близько 17%.
- Не показав препарат ефективності й у поліпшення прогнозу для пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легенів.
- Єдина невелика, але не суттєва перевага аспірину полягала в зменшенні тривалості госпіталізації пацієнтів: в середньому 8 днів проти 9 днів на стандартному лікуванні.
Яку вагу мають усі у світі частинки коронавірусу
Джерело: PNAS
SARS-CoV-2 забрав життя понад 3,7 мільйона осіб, кількість заражених перевищила 174 мільйони. А якби всі частинки вірусу, що циркулюють на планеті, зібралися в одному місці, скільки б вони важили? Ізраїльські вчені спробували відповісти на це питання.
У дослідженні підрахували масу коронавірусу, які можуть перебувати в одній інфікованій людині. Для цього вони скористалися даними підрахунків кількості вірусів в тканинах і різних органах заражених.
- За оцінками вчених кожна заражена людина на піку активності вірусу є носієм від 10 до 100 мільярдів частинок патогену в залежності від вірусного навантаження.
- Виходячи з кількості людей, які заражаються в усьому світі – це від 1 до 10 мільйонів випадків в будь-який момент часу.
Чи можна стати донором крові після перенесеного коронавірусу
Джерело: МОЗ України
Щороку 14 червня у світі відзначають Всесвітній день донора крові. У МОЗ України повідомили, якщо ви перехворіли на коронавірус, але почуваєтеся добре після одужання, то можете бути донором.Важливо! Після вакцинації як від COVID-19, так і будь-яких інших неживих вакцин донором можна бути вже наступного дня.