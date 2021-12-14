Новини про коронавірус в Україні 14 грудня

Захворюваність на COVID-19 в Україні

Джерело: МОЗ

Вчора, 13 грудня, в Україні зареєстрували 7 283 нових хворих на коронавірус. З них 566 дітей та 134 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 1 456 людей із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, коронавірус забрав життя ще 188 людей. Натомість одужали 9 966 пацієнтів.

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Охоплення тестування населення:

В понеділок кількість тестувань на коронавірус почала зростати. Зокрема вчора в Україні провели 62 044 різних тестів, зокрема:

методом ПЛР – 27241,

методом ІФА – 7 488,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 27 315.

Натомість від початку пандемії в Україні провели 16 333 417 ПЛР-тестувань.

Добовий приріст хворих в регіонах:

Впродовж вчорашнього дня найбільшу кількість інфікованих коронавірусом зафіксували у Києві. Це єдиний регіон, де добовий приріст інфікованих перевищив тисячу.

Київ – 1 066;

Вінницька область – 100;

Волинська область – 365;

Дніпропетровська область – 299;

Донецька область – 541;

Житомирська область – 37;

Закарпатська область – 273;

Запорізька область – 405;

Івано-Франківська область – 164;

Київська область – 374;

Кіровоградська область – 153;

Луганська область – 144;

Львівська область – 169;

Миколаївська область – 309;

Одеська область – 404;

Полтавська область – 751;

Рівненська область – 246;

Сумська область – 144;

Тернопільська область – 85;

Харківська область – 177;

Херсонська область – 21;

Хмельницька область – 234;

Черкаська область – 602;

Чернівецька область – 90;

Чернігівська область – 130.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу: за весь час пандемії в країні зареєстрували 3 570 448 хворих на COVID-19. 3 233 009 з них вже одужали. Але померли, на жаль, 91 602 інфікованих.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого, в Україні проти коронавірусу вакцинували 14 174 401 людину.

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14 174 399 мешканців країни отримали щонайменше першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози 12 544 437 людей. Загалом в країні провели 26 718 836 щеплень (і першою, і другою дозою).

Які вакцини обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 986 656,

Coronavac – 4 649 435,

AstraZeneca – 1 604 391,

Moderna – 1 426 052,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Скільки людей вакцинувались за минулу добу

За минулу добу, 13 грудня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 129 742 людини. Першу дозу отримали 42 956 людей, а решта 86 786 – другу.

Щеплення проводилось 820 мобільними бригадами з імунізації, у 3 333 пунктах щеплення та у 462 центрах вакцинації населення.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Зони карантину в Україні

Джерело: МОЗ

14 грудня епідемічна ситуація покращилась у ще одному регіоні України. Тепер до жовтої зони карантину входять 13 областей. Натомість кількість регіонів у помаранчевій карантинній зоні зменшилась. Тепер їх 2, а не 3, як було днем раніше. Тож нині у помаранчевій зоні:

Закарпатська область;

Одеська область.

МОЗ затвердило нові правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Ляшко підписав наказ про 3 дозу COVID-вакцини

Джерело: МОЗ

Віктор Ляшко підписав наказ щодо застосування третьої дози вакцини від коронавірусу. Додатково щепитися зможуть люди, які мають медичні показання через важкі захворювання.

Хто може отримати третю дозу вакцини проти коронавірусу

Джерело: 24 канал

Третя доза вакцини проти коронавірусу призначена для людей з імунодефіцитом, зокрема:

пацієнти з ВІЛ/СНІДом,

хворі на рак,

пацієнти з трансплантованими органами,

ті, хто приймає певні імуносупресивні препарати,

ті, в кого є спадкові захворювання, які впливають на імунну систему (наприклад, вроджена недостатність імуноглобуліну A) та багато інших.

Такі люди можуть отримати додаткову дозу вакцини проти COVID-19 після другого щеплення, незалежно від того, яким препаратом вакцинувалися раніше.

Третє щеплення українці можуть зробити в інтервалі за 28 – 90 днів після другого.

Україні загрожує новий спалах

Джерело: 24 канал

Нині в Європі найбільший за всю історію пандемії рівень захворюваності на COVID-19. Тож ризик нового спалаху захворюваності є і в Україні. Найбільший ризик серед регіонів України – це західна частина.

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В Україні може поменшати "червоних" областей

Джерело: Київська школа економіки

Цього тижня в Україні може поменшати "червоних" областей. Мовиться про Київську та Житомирську області.

Новини про коронавірус у світі 14 грудня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 14 грудня у світі виявили понад 270 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,3 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 49,8 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Франція, Росія та Туреччина.

Матч Манчестер Юнайтед екстрено перенесли через коронавірус

Джерело: ФК Манчестер Юнайтед

В англійській Прем'єр-лізі розпочався наймасштабніший спалах коронавірусу, починаючи з травня 2020 року. Зараз COVID-19 підхопили 42 особи. Тестування на коронавірусну інфекцію пройшли 3 508 гравців та співробітників клубів.

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Кіпр вводить обов'язкові експрес-тести для туристів

Джерело: фейсбук консульського відділу Посольства України в Республіці Кіпр

Кіпр запровадив нові правила боротьби з COVID-19 на тлі поширення нового штаму Омікрон. Зокрема, зобов'язав туристів проходити обов'язкові експрес-тести.

Дослідження коронавірусу

Дихальний тест для виявлення COVID-19

Джерело: Journal of Molecular Diagnostics

Дослідники переробили алкотестер на пристрій, який може виявляти SARS-CoV-2. Тепер діагностувати COVID-19 можна за одним подихом.