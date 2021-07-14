Новини про коронавірус в Україні 14 липня

Поширення вірусу в Україні

Джерело: МОЗ

За минулу добу в Україні зафіксували 547 хворих на коронавірус. Серед нових пацієнтів – 34 дітей та 23 медпрацівників.

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За цей самий період госпіталізували 409 хворих. Ще 797 людей одужали. На жаль, померли 25 людей.

Загалом за добу протестовано:

методом ПЛР – 18 572 людини,

методом ІФА – 8 105 людей,

експрес-тестами – 16 972 людини.

Загалом за час пандемії в Україні коронавірусну інфекцію виявили у 2 242 245 осіб.



Станом на 14 липня хворобу подолали 2 179 076 людей. Втім, від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 52 665 пацієнтів.

Добовий приріст інфікованих в областях:

Київ – 165 випадків;

Вінницька область – 6 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 31 випадок;

Донецька область – 31 випадків;

Житомирська область – 4 випадків;

Закарпатська область – 6 випадки;

Запорізька область – 26 випадки;

Івано-Франківська область – 2 випадків;

Київська область – 39 випадків;

Кіровоградська область – 2 випадки;

Луганська область – 23 випадки;

Львівська область – 22 випадків;

Миколаївська область – 19 випадків;

Одеська область – 36 випадок;

Полтавська область – 13 випадків;

Рівненська область – 6 випадків;

Сумська область – 22 випадок;

Тернопільська область – 1 випадок;

Харківська область – 20 випадків;

Херсонська область – 25 випадків;

Хмельницька область – 18 випадків;

Черкаська область – 13 випадків;

Чернівецька область – 11 випадків;

Чернігівська область – 0 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Кількість вакцинованих за добу в Україні перевалила за 101 тисячу

Джерело: МОЗ

Від учора в Україні проти коронавірусу вакцинували 101 246 людей. Першу дозу препарату отримали 57 827 людей, а 43 419 – другу. Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 415 054 людини. З них першу дозу отримали 2 415 052, а ще 1 258 703 – другу. Загалом в країні проведено 3 673 755 щеплень проти коронавірусу.

Можливий новий спалах COVID-19 через молодь, – прогноз НАН на найближчий час

Джерело: НАН України

У Національній академії наук України спрогнозували розвиток COVID-19 в Україні на найближчі тижні. Очікують на новий можливий спалах. Так, вчені стурбовані стрімким падінням середнього віку хворих і померлих. При збереженні такої тенденції, кількість нових випадків припинить зменшуватися приблизно через 2 тижні. Разом з тим, занепокоєння викликає швидке поширення штаму Дельта в Європі.

В Україні вакцинація проти коронавірусу може стати обов'язковою

Джерело: Obozrevatel

В Україні можуть запровадити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, якщо таке рішення ухвалить головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Якщо Кузін винесе таку постанову, то вона буде обов'язковою до виконання в усіх сферах. І районні, місцеві адміністрації, територіальні органи будуть контролювати це. У разі обов'язковості вакцинації за відмову від щеплень буде передбачено покарання.

До теми Обережно, це фейк: авіакомпанії хочуть заборонити літати вакцинованим через ризик тромбозів

Новини про коронавірус у світі 14 липня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: РНБО

Станом на 14 липня у світі зареєстрували понад 187 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли більш ніж 4 мільйони хворих. Водночас понад 123 мільйони пацієнтів одужали.

Продовжують лікування від коронавірусу близько 60 мільйонів людей.

Українцям можуть дозволити вільний в'їзд до Євросоюзу, – ЗМІ

Джерело: твітер Рікарда Джозвяка

Євросоюз планує відновити вільний в'їзд з України. Посли ЄС вирішили додати нашу країну до переліку тих, для яких варто скасувати обмеження на поїздки. Про це у своєму твітері повідомив Рікард Джозвяк, кореспондент "Радіо Свобода". Відповідний допис з'явився на його сторінці 14 липня. За інформацією журналіста, цей список офіційно планують оновити вже завтра, 15 липня. У ньому вже є Молдова, Вірменія та Азербайджан.

Поширена хвороба викликає важкий постковідний синдром

Джерело: Science Direct

У деяких пацієнтів постковідний синдром або long covid протікає настільки важко, що їм потрібне лікування в стаціонарі. Використовуючи можливості штучного інтелекту американські вчені виділили найважливіший фактор розвитку цього захворювання – наявність в анамнезі анемії.