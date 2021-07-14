Новини про коронавірус в Україні 14 липня
Поширення вірусу в Україні
Джерело: МОЗ
За минулу добу в Україні зафіксували 547 хворих на коронавірус. Серед нових пацієнтів – 34 дітей та 23 медпрацівників.
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За цей самий період госпіталізували 409 хворих. Ще 797 людей одужали. На жаль, померли 25 людей.
Загалом за добу протестовано:
- методом ПЛР – 18 572 людини,
- методом ІФА – 8 105 людей,
- експрес-тестами – 16 972 людини.
Добовий приріст інфікованих в областях:
- Київ – 165 випадків;
- Вінницька область – 6 випадків;
- Волинська область – 6 випадків;
- Дніпропетровська область – 31 випадок;
- Донецька область – 31 випадків;
- Житомирська область – 4 випадків;
- Закарпатська область – 6 випадки;
- Запорізька область – 26 випадки;
- Івано-Франківська область – 2 випадків;
- Київська область – 39 випадків;
- Кіровоградська область – 2 випадки;
- Луганська область – 23 випадки;
- Львівська область – 22 випадків;
- Миколаївська область – 19 випадків;
- Одеська область – 36 випадок;
- Полтавська область – 13 випадків;
- Рівненська область – 6 випадків;
- Сумська область – 22 випадок;
- Тернопільська область – 1 випадок;
- Харківська область – 20 випадків;
- Херсонська область – 25 випадків;
- Хмельницька область – 18 випадків;
- Черкаська область – 13 випадків;
- Чернівецька область – 11 випадків;
- Чернігівська область – 0 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Кількість вакцинованих за добу в Україні перевалила за 101 тисячу
Джерело: МОЗ
Від учора в Україні проти коронавірусу вакцинували 101 246 людей. Першу дозу препарату отримали 57 827 людей, а 43 419 – другу. Загалом, від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 415 054 людини. З них першу дозу отримали 2 415 052, а ще 1 258 703 – другу. Загалом в країні проведено 3 673 755 щеплень проти коронавірусу.
Можливий новий спалах COVID-19 через молодь, – прогноз НАН на найближчий час
Джерело: НАН України
У Національній академії наук України спрогнозували розвиток COVID-19 в Україні на найближчі тижні. Очікують на новий можливий спалах. Так, вчені стурбовані стрімким падінням середнього віку хворих і померлих. При збереженні такої тенденції, кількість нових випадків припинить зменшуватися приблизно через 2 тижні. Разом з тим, занепокоєння викликає швидке поширення штаму Дельта в Європі.
В Україні вакцинація проти коронавірусу може стати обов'язковою
Джерело: Obozrevatel
В Україні можуть запровадити обов'язкову вакцинацію від коронавірусу, якщо таке рішення ухвалить головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін. Якщо Кузін винесе таку постанову, то вона буде обов'язковою до виконання в усіх сферах. І районні, місцеві адміністрації, територіальні органи будуть контролювати це. У разі обов'язковості вакцинації за відмову від щеплень буде передбачено покарання.
До теми Обережно, це фейк: авіакомпанії хочуть заборонити літати вакцинованим через ризик тромбозів
Новини про коронавірус у світі 14 липня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: РНБО
Станом на 14 липня у світі зареєстрували понад 187 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли більш ніж 4 мільйони хворих. Водночас понад 123 мільйони пацієнтів одужали.
Продовжують лікування від коронавірусу близько 60 мільйонів людей.
Українцям можуть дозволити вільний в'їзд до Євросоюзу, – ЗМІ
Джерело: твітер Рікарда Джозвяка
Євросоюз планує відновити вільний в'їзд з України. Посли ЄС вирішили додати нашу країну до переліку тих, для яких варто скасувати обмеження на поїздки. Про це у своєму твітері повідомив Рікард Джозвяк, кореспондент "Радіо Свобода". Відповідний допис з'явився на його сторінці 14 липня. За інформацією журналіста, цей список офіційно планують оновити вже завтра, 15 липня. У ньому вже є Молдова, Вірменія та Азербайджан.
Поширена хвороба викликає важкий постковідний синдром
Джерело: Science Direct
У деяких пацієнтів постковідний синдром або long covid протікає настільки важко, що їм потрібне лікування в стаціонарі. Використовуючи можливості штучного інтелекту американські вчені виділили найважливіший фактор розвитку цього захворювання – наявність в анамнезі анемії.