Новини про коронавірус в Україні 14 вересня

Як змінилась ситуація за добу

Джерело: МОЗ

Від учора в Україні зареєстрували 3 332 нових COVID-хворих, зокрема, 364 дитини та 58 медпрацівників. До лікарень госпіталізували 718 людей з симптомами коронавірусу. На жаль, ще 97 пацієнтів померли від ускладнень хвороби. Натомість 1 404 людини одужали.

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Ситуація з тестуванням

За минулу добу в Україні провели 62 725 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР — 29 281,

методом ІФА — 8 413,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 –25 031.

Загальна статистика COVID-19 в Україні Станом на 14 вересня в країні зафіксували 2 321 156 хворих на коронавірус. 2 223 272 з них подолали хворобу. Але, на жаль, 54 457 пацієнти померли.

Добовий приріст нових випадків коронавірусу в регіонах

Київ – 412 випадків;

Вінницька область – 109 випадків;

Волинська область – 66 випадків;

Дніпропетровська область – 191 випадок;

Донецька область – 195 випадків;

Житомирська область – 58 випадків;

Закарпатська область – 44 випадки;

Запорізька область – 163 випадки;

Івано-Франківська область – 48 випадків;

Київська область – 101 випадок;

Кіровоградська область – 14 випадків;

Луганська область – 214 випадків;

Львівська область – 241 випадок;

Миколаївська область – 30 випадків;

Одеська область – 232 випадки;

Полтавська область – 88 випадків;

Рівненська область – 141 випадок;

Сумська область – 84 випадки;

Тернопільська область – 99 випадків;

Харківська область – 260 випадків;

Херсонська область – 59 випадків;

Хмельницька область – 109 випадків;

Черкаська область – 143 випадки;

Чернівецька область – 174 випадки;

Чернігівська область – 57 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації в Україні

Впродовж минулої доби на території України проти коронавірусу вакцинували 135 223 людини. 54 523 з них отримали першу дозу вакцини, а решта 84 700 отримали завершальну, другу дозу.

Натомість від початку вакцинальної кампанії щеплення зробили 5 961 265 мешканців України. 5 961 263 з них отримали першу дозу вакцини, а 4 884 904 – другу (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

Загалом і першою, і другою дозами в Україні провели 10 846 167 COVID-щеплень.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

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У яких областях України найважча COVID-ситуація

Джерело: МОЗ

Наразі вся Україна перебуває у зеленій зоні карантину. Але 6 регіонів не відповідають її показникам. Так, у Волинській, Вінницькій, Закарпатській, Львівській, Миколаївській та Одеській областях підвищена динаміка госпіталізацій.

Натомість Ігор Кузін в інтерв'ю виданню "Ліга.net" розповів, що найпроблемніша ситуація у Чернівецькій та Луганській областях. За словами головного санітарного лікаря країни, це "антилідери минулих тижнів" – рівень госпіталізації в цих регіонах зріс майже вдвічі.

Окрім цього, у Луганській області один з найвищих рівнів захворюваності на 100 000 населення і найвищий коефіцієнт виявлення випадків.

Етап ревакцинації проти коронавірусу буде, – Шмигаль

Джерело: 24 канал

В Україні хочуть запустити ревакцинацію людей, які вже вакцинувалися проти COVID-19. Уряд планує втілити це у реальність у 2022 році. Про це під час річної конференції заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Україна може не використати AstraZeneca до кінця терміну придатності

Джерело: УНІАН

Станом на 14 вересня в Україні залишилося близько 3 мільйонів доз вакцини від компанії AstraZeneca. Їхній термін придатності вийде наприкінці жовтня та наприкінці листопада.

При поточних темпах щеплення Україна може не використати усі дози вакцини від компанії AstraZeneca до кінця терміну їхньої придатності. Це прогнозують у Київській школі економіки (KSE).

Потрібно вакцинувати 24 мільйони громадян: як Україні захиститися від пандемії

Джерело: LIGA.net

Щоб Україна була захищена від пандемії, потрібно вакцинувати 24 мільйони наших громадян, тобто все доросле населення. Наразі щеплення отримали тільки 20% від цієї кількості.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін не впевнений, що вдасться наблизитись до так званої "стелі" щодо вакцинації.

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У МОЗ відповіли, коли Україну переведуть в "жовту" зону карантину

Джерело: LIGA.net

За словами головного санітарного лікаря країни Ігоря Кузіна, найімовірніше рішення про перехід України у "жовту" зону ухвалять вже цього тижня. Через це має провести засідання Державна комісія з питань ТЕБ та НС.

Увага! Відтепер Державна комісія ТЕБ та НС регулярно проводитиме засідання – двічі на тиждень.

Зазначимо, що напередодні уряд змінив карантинні обмеження України. Так COVID-сертифікати будуть поділятись на "жовті" та "зелені".

У Харкові планують виробляти вакцину проти коронавірусу

Джерело: ТСН

У 2022 році фармацевтична компанія "ЛекХім" планує виробляти вакцину проти коронавірусу CoronaVac. Виробництво запустять на підприємстві в Харкові.

CoronaVac розроблена китайською компанією Sinovac Biotech. Про її можливе виробництво в Україні розповів керівник міста Ігор Терехов. У 2021 році група "ЛекХім" стала офіційним постачальником цієї вакцини в Україні.

Зверніть увагу Кузін заявив про критичний коефіцієнт випадків інфікування

Новини про коронавірус у світі 14 вересня

Статистика захворюваності

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 14 вересня у світі офіційно повідомили про понад 225 мільйонів випадків інфікувань, понад 4,6 мільйона хворих на коронавірус, на жаль, померли.

Найбільше інфікованих виявили у США – понад 41 мільйон від початку пандемії. Загалом COVID-19 забрав життя майже 662 тисячі американців.

У турецьких готелях вакцинованим робитимуть знижки

Джерело: Turizm Gazetesi

У Туреччині готелі почали робити знижки вакцинованим проти COVID-19. Це стосується людей, які отримали як дві дози препарату, так і тих, що отримали одну дозу.

Станом на 14 вересня 2021 року в Туреччині виявлено 6 682 864 випадки зараження коронавірусом, з них 60 117 летальних. Ці мандрівники можуть отримати від 10 до 50% знижки у різних готелях країни.

Путін пішов на самоізоляцію

Володимир Путін повідомив, що йде на самоізоляцію. Причина – в оточенні глави держави-агресорки є багато хворих на коронавірус.

До слова, у коронавірус у президента Росії не виявили. Його речник запевнив, що політик "абсолютно здоровий".

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Дослідження про коронавірус

Деякі люди мають "надлюдський" імунітет проти COVID-19

Джерело: NPR

Люди, які спочатку перехворіли на коронавірус, а потім зробили щеплення або Pfizer, або Moderna, мають дуже сильний імунітет проти цього патогену. Імунолог Шейн Кротті назвав такий імунітет "гібридним".

Зокрема, вчені виявили, що антитіла людей, які перехворіли на коронавірус та були вакциновані, були здатні знешкодити навіть спеціально створений вірус з високою стійкістю до нейтралізації: він містив 20 мутацій, які запобігають ефективному зв'язуванню з ним антитіл до SARS-CoV-2.

Антитіла тільки вакцинованих або тільки перехворілих були занадто слабкими проти цього мутантного вірусу.

Рослинна дієта може знизити ризики COVID-19 на 40%

Джерело: The Harvard Gazette

Часте споживання фруктів і овочів пов'язане з меншим ризиком захворіти на коронавірус або отримати важкі ускладнення від недуги. Про це свідчить спостереження за мешканцями США і Великої Британії.

Так, вчені проаналізували дані майже про 593 тисячі людей. Усі вони розповідали про своє харчування у різних дослідженнях ще до початку COVID-19.