Бустерна доза в Україні, ризики одночасного COVID-19 і грипу: новини про коронавірус 14 жовтня

В Україні планують схвалити бустерну дозу проти коронавірусу. Більшість українських областей наближаються до помаранчевої зони. У вакцинованого президента Латвії підтвердили COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 14 жовтня

Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується: за добу виявили близько 19 тисяч хворих

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 13 жовтня, в Україні зафіксували 18 881 інфікованого коронавірусом SARS-CoV-2. До лікарень госпіталізували 4 633 людини. На жаль, ще 412 хворих померли. Натомість одужали 7 630 пацієнтів.

Днем раніше Розширили наказ про обов'язкову вакцинацію, відкрили нове антитіло: новини про коронавірус 13 жовтня

Рівень тестування населення

Впродовж вчорашньої доби в Україні провели 117 246 досліджень для виявлення COVID-19, зокрема:

методом ПЛР – 63 319,

методом ІФА – 9 657,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 270.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 13 442 985 досліджень методом ПЛР.

Поширення коронавірусу в регіонах

за весь час пандемії в Україні виявили 2 597 275 COVID-хворих. 2 311 991 інфікованих вже одужав. Але, на жаль, з життя пішли 59 935 хворих.

За минулу добу найбільше випадків інфікування коронавірусом зареєстрували у Харківській (1 665), Дніпропетровській (1 232), Одеській (1 191), Львівській (1 132) і Житомирській (1 107) областях.

Загалом остання добова статистика захворюваності у столиці та областях виглядає наступним чином:

Київ – 936 випадків;

Вінницька область – 285 випадків;

Волинська область – 352 випадки;

Дніпропетровська область – 1 232 випадки;

Донецька область – 900 випадків;

Житомирська область – 1 107 випадків;

Закарпатська область – 207 випадків;

Запорізька область – 987 випадків;

Івано-Франківська область – 516 випадків;

Київська область – 723 випадки;

Кіровоградська область – 114 випадків;

Луганська область – 709 випадків;

Львівська область – 1 132 випадки;

Миколаївська область – 217 випадків;

Одеська область – 1 191 випадок;

Полтавська область – 739 випадків;

Рівненська область – 662 випадки;

Сумська область – 1 003 випадки;

Тернопільська область – 768 випадків;

Харківська область – 1 665 випадків;

Херсонська область – 851 випадок;

Хмельницька область – 786 випадків;

Черкаська область – 497 випадків;

Чернівецька область – 584 випадки;

Чернігівська область – 718 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також АР Крим та міста Севастополя.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

В Україні зробили понад 14 мільйонів COVID-щеплень

Від початку вакцинальної кампанії в Україні провели 14 124 223 щеплення проти коронавірусу. Мовиться про загальне використання вакцини для введення першої та другої дози.

Темпи вакцинації в країні

За минулу добу в Україні проти COVID-19 вакцинували 164 387 людей. 85 922 з них отримали першу дозу, а решта 78 465 – другу.

Від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення отримали 7 774 486 людей. 7 774 484 з них отримали щонайменше одну дозу препарату, а 6 349 739 – вже повністю імунізовані (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).

В Україні планують схвалити бустерну дозу проти коронавірусу: для кого саме

Джерело: UA: Українське радіо

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) наступного тижня розгляне питання щодо запровадження бустерної дози вакцини проти коронавірусу в України. Головний санлікар країни Ігор Кузін вважає, що рішення таки схвалять. Бустерну дозу вакцини можуть запропонувати людям з ослабленим імунітетом.

Більшість українських областей наближаються до помаранчевої зони

Джерело: МОЗ

Вже 17 областей України 14 жовтня відповідають показникам помаранчевої зони карантину:

Волинська область,

Дніпропетровська область,

Донецька область,

Житомирська область,

Запорізька область,

Луганська область,

Львівська область,

Миколаївська область,

Одеська область,

Сумська область,

Тернопільська область,

Харківська область,

Херсонська область,

Хмельницька область,

Черкаська область,

Чернівецька область,

Чернігівська область.

У МОЗ назвали регіони, які скоро можуть стати "червоними"

Джерело: UA: Українське радіо

До червоної зони карантину наближаються ще 5 областей України: Житомирська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Харківська. За словами Ігоря Кузіна, ситуація в цих регіонах достатньо напружена.

Співробітник Укрпошти вимагає компенсацію на мільярд євро за "примусову вакцинацію"

Джерело: фейсбук Igor Smelyansky

Співробітник Укрпошти у листі Ігорю Смілянському вимагав, щоб його не примушували до вакцинації. Якщо ж це таки станеться і проявляться якісь побічні ефекти (навіть підвищення температури), чоловік хоче мільярд євро компенсації. Адресант також звинуватив Смілянського у тому, що він змушує працівників брати участь у "випробуваннях експериментальної вакцини". У листі мовиться, що заяви керівництва про відсторонення від роботи й позбавлення заробітної плати без щеплення – неприпустимі.



Лист, направлений Смілянському / Фото з фейсбук-сторінки Смілянського



Лист, направлений Смілянському / Фото з фейсбук-сторінки Смілянського



Лист, направлений Смілянському / Фото з фейсбук-сторінки Смілянського

Цікаво Захищає від COVID-19 краще, ніж вакцини: вчені відкрили нове потужне антитіло

Новини про коронавірус у світі 14 жовтня

Поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 14 жовтня по всьому світу виявили 239,2 мільйона хворих на COVID-19 та офіційно зареєстрували 4,8 мільйона смертей серед пацієнтів. Хоч у ВООЗ наголошують, що насправді ці цифри більші. Річ у тім, що у бідніших країнах досить низьке охоплення тестування населення.

Від початку пандемії найбільше інфікованих коронавірусом зареєстрували в США – більш ніж 44 мільйони. Наступними ідуть Велика Британія, Туреччина, Індія, Росія та Бразилія.

У вакцинованого президента Латвії підтвердили COVID-19

Джерело: Delfi

Президент Латвії Егілс Левіт захворів на коронавірус – експрес-тест показав позитивний результат. Заплановану зустріч з новим главою Естонії Аларом Карісом довелося скасувати. До слова, Левіт має щеплення від коронавірусу. Однак другу дозу вакцини він отримав ще 30 квітня.

Дослідження коронавірусу

Версію про витік COVID-19 з лабораторії досі не виключено, – ВООЗ

Джерело: Corriere della Sera

Всесвітня організація охорони здоров'я досі не виключила версію про лабораторне походження COVID-19. Тож ймовірність того, що пандемія коронавірусу виникла в результаті витоку вірусу, залишається.

Наскільки небезпечно захворіти на грип та COVID-19 одночасно

Джерело: Nature Communications

Вчені провели дослідження на мишах. У гризунів, які хворіли лише на грип або COVID-19 показник смертності становив 38%. Натомість піддослідні, інфіковані двома вірусами, помирали через 5 – 7 днів після зараження SARS-CoV-2.