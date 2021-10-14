Бустерна доза в Україні, ризики одночасного COVID-19 і грипу: новини про коронавірус 14 жовтня
Джерело:24 Канал
В Україні планують схвалити бустерну дозу проти коронавірусу. Більшість українських областей наближаються до помаранчевої зони. У вакцинованого президента Латвії підтвердили COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 жовтня.
Новини про коронавірус в Україні 14 жовтня
Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується: за добу виявили близько 19 тисяч хворих
Джерело: МОЗ
За минулу добу, 13 жовтня, в Україні зафіксували 18 881 інфікованого коронавірусом SARS-CoV-2. До лікарень госпіталізували 4 633 людини. На жаль, ще 412 хворих померли. Натомість одужали 7 630 пацієнтів.
Днем раніше Розширили наказ про обов'язкову вакцинацію, відкрили нове антитіло: новини про коронавірус 13 жовтня
Рівень тестування населення
Впродовж вчорашньої доби в Україні провели 117 246 досліджень для виявлення COVID-19, зокрема:
- методом ПЛР – 63 319,
- методом ІФА – 9 657,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 270.
Загалом від початку пандемії в Україні провели 13 442 985 досліджень методом ПЛР.Загальна статистика захворюваності: за весь час пандемії в Україні виявили 2 597 275 COVID-хворих. 2 311 991 інфікованих вже одужав. Але, на жаль, з життя пішли 59 935 хворих.
Поширення коронавірусу в регіонах
За минулу добу найбільше випадків інфікування коронавірусом зареєстрували у Харківській (1 665), Дніпропетровській (1 232), Одеській (1 191), Львівській (1 132) і Житомирській (1 107) областях.
Загалом остання добова статистика захворюваності у столиці та областях виглядає наступним чином:
- Київ – 936 випадків;
- Вінницька область – 285 випадків;
- Волинська область – 352 випадки;
- Дніпропетровська область – 1 232 випадки;
- Донецька область – 900 випадків;
- Житомирська область – 1 107 випадків;
- Закарпатська область – 207 випадків;
- Запорізька область – 987 випадків;
- Івано-Франківська область – 516 випадків;
- Київська область – 723 випадки;
- Кіровоградська область – 114 випадків;
- Луганська область – 709 випадків;
- Львівська область – 1 132 випадки;
- Миколаївська область – 217 випадків;
- Одеська область – 1 191 випадок;
- Полтавська область – 739 випадків;
- Рівненська область – 662 випадки;
- Сумська область – 1 003 випадки;
- Тернопільська область – 768 випадків;
- Харківська область – 1 665 випадків;
- Херсонська область – 851 випадок;
- Хмельницька область – 786 випадків;
- Черкаська область – 497 випадків;
- Чернівецька область – 584 випадки;
- Чернігівська область – 718 випадків.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також АР Крим та міста Севастополя.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал
В Україні зробили понад 14 мільйонів COVID-щеплень
Від початку вакцинальної кампанії в Україні провели 14 124 223 щеплення проти коронавірусу. Мовиться про загальне використання вакцини для введення першої та другої дози.
Темпи вакцинації в країні
- За минулу добу в Україні проти COVID-19 вакцинували 164 387 людей. 85 922 з них отримали першу дозу, а решта 78 465 – другу.
- Від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення отримали 7 774 486 людей. 7 774 484 з них отримали щонайменше одну дозу препарату, а 6 349 739 – вже повністю імунізовані (із них двоє отримали одну дозу за кордоном).
В Україні планують схвалити бустерну дозу проти коронавірусу: для кого саме
Джерело: UA: Українське радіо
Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) наступного тижня розгляне питання щодо запровадження бустерної дози вакцини проти коронавірусу в України. Головний санлікар країни Ігор Кузін вважає, що рішення таки схвалять. Бустерну дозу вакцини можуть запропонувати людям з ослабленим імунітетом.
Більшість українських областей наближаються до помаранчевої зони
Джерело: МОЗ
Вже 17 областей України 14 жовтня відповідають показникам помаранчевої зони карантину:
- Волинська область,
- Дніпропетровська область,
- Донецька область,
- Житомирська область,
- Запорізька область,
- Луганська область,
- Львівська область,
- Миколаївська область,
- Одеська область,
- Сумська область,
- Тернопільська область,
- Харківська область,
- Херсонська область,
- Хмельницька область,
- Черкаська область,
- Чернівецька область,
- Чернігівська область.
У МОЗ назвали регіони, які скоро можуть стати "червоними"
Джерело: UA: Українське радіо
До червоної зони карантину наближаються ще 5 областей України: Житомирська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Харківська. За словами Ігоря Кузіна, ситуація в цих регіонах достатньо напружена.
Співробітник Укрпошти вимагає компенсацію на мільярд євро за "примусову вакцинацію"
Джерело: фейсбук Igor Smelyansky
Співробітник Укрпошти у листі Ігорю Смілянському вимагав, щоб його не примушували до вакцинації. Якщо ж це таки станеться і проявляться якісь побічні ефекти (навіть підвищення температури), чоловік хоче мільярд євро компенсації. Адресант також звинуватив Смілянського у тому, що він змушує працівників брати участь у "випробуваннях експериментальної вакцини". У листі мовиться, що заяви керівництва про відсторонення від роботи й позбавлення заробітної плати без щеплення – неприпустимі.
Лист, направлений Смілянському / Фото з фейсбук-сторінки Смілянського
Лист, направлений Смілянському / Фото з фейсбук-сторінки Смілянського
Лист, направлений Смілянському / Фото з фейсбук-сторінки Смілянського
Цікаво Захищає від COVID-19 краще, ніж вакцини: вчені відкрили нове потужне антитіло
Новини про коронавірус у світі 14 жовтня
Поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 14 жовтня по всьому світу виявили 239,2 мільйона хворих на COVID-19 та офіційно зареєстрували 4,8 мільйона смертей серед пацієнтів. Хоч у ВООЗ наголошують, що насправді ці цифри більші. Річ у тім, що у бідніших країнах досить низьке охоплення тестування населення.
Від початку пандемії найбільше інфікованих коронавірусом зареєстрували в США – більш ніж 44 мільйони. Наступними ідуть Велика Британія, Туреччина, Індія, Росія та Бразилія.
У вакцинованого президента Латвії підтвердили COVID-19
Джерело: Delfi
Президент Латвії Егілс Левіт захворів на коронавірус – експрес-тест показав позитивний результат. Заплановану зустріч з новим главою Естонії Аларом Карісом довелося скасувати. До слова, Левіт має щеплення від коронавірусу. Однак другу дозу вакцини він отримав ще 30 квітня.
Дослідження коронавірусу
Версію про витік COVID-19 з лабораторії досі не виключено, – ВООЗ
Джерело: Corriere della Sera
Всесвітня організація охорони здоров'я досі не виключила версію про лабораторне походження COVID-19. Тож ймовірність того, що пандемія коронавірусу виникла в результаті витоку вірусу, залишається.
Наскільки небезпечно захворіти на грип та COVID-19 одночасно
Джерело: Nature Communications
Вчені провели дослідження на мишах. У гризунів, які хворіли лише на грип або COVID-19 показник смертності становив 38%. Натомість піддослідні, інфіковані двома вірусами, помирали через 5 – 7 днів після зараження SARS-CoV-2.