Бустерна доза в Україні, ризики одночасного COVID-19 і грипу: новини про коронавірус 14 жовтня

14 жовтня 2021 , 15:57
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Джерело:

24 Канал

В Україні планують схвалити бустерну дозу проти коронавірусу. Більшість українських областей наближаються до помаранчевої зони. У вакцинованого президента Латвії підтвердили COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 14 жовтня.

Новини про коронавірус в Україні 14 жовтня

Ситуація з COVID-19 в Україні погіршується: за добу виявили близько 19 тисяч хворих

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 13 жовтня, в Україні зафіксували 18 881 інфікованого коронавірусом SARS-CoV-2. До лікарень госпіталізували 4 633 людини. На жаль, ще 412 хворих померли. Натомість одужали 7 630 пацієнтів.

Днем раніше Розширили наказ про обов'язкову вакцинацію, відкрили нове антитіло: новини про коронавірус 13 жовтня

Рівень тестування населення

Впродовж вчорашньої доби в Україні провели 117 246 досліджень для виявлення COVID-19, зокрема:

  • методом ПЛР – 63 319,
  • методом ІФА – 9 657,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 44 270.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 13 442 985 досліджень методом ПЛР.

Загальна статистика захворюваності: за весь час пандемії в Україні виявили 2 597 275 COVID-хворих. 2 311 991 інфікованих вже одужав. Але, на жаль, з життя пішли 59 935 хворих.

Поширення коронавірусу в регіонах

За минулу добу найбільше випадків інфікування коронавірусом зареєстрували у Харківській (1 665), Дніпропетровській (1 232), Одеській (1 191), Львівській (1 132) і Житомирській (1 107) областях.

Загалом остання добова статистика захворюваності у столиці та областях виглядає наступним чином:

  • Київ – 936 випадків;
  • Вінницька область – 285 випадків;
  • Волинська область – 352 випадки;
  • Дніпропетровська область – 1 232 випадки;
  • Донецька область – 900 випадків;
  • Житомирська область – 1 107 випадків;
  • Закарпатська область – 207 випадків;
  • Запорізька область – 987 випадків;
  • Івано-Франківська область – 516 випадків;
  • Київська область – 723 випадки;
  • Кіровоградська область – 114 випадків;
  • Луганська область – 709 випадків;
  • Львівська область – 1 132 випадки;
  • Миколаївська область – 217 випадків;
  • Одеська область – 1 191 випадок;
  • Полтавська область – 739 випадків;
  • Рівненська область – 662 випадки;
  • Сумська область – 1 003 випадки;
  • Тернопільська область – 768 випадків;
  • Харківська область – 1 665 випадків;
  • Херсонська область – 851 випадок;
  • Хмельницька область – 786 випадків;
  • Черкаська область – 497 випадків;
  • Чернівецька область – 584 випадки;
  • Чернігівська область – 718 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також АР Крим та міста Севастополя.


Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

В Україні зробили понад 14 мільйонів COVID-щеплень

Від початку вакцинальної кампанії в Україні провели 14 124 223 щеплення проти коронавірусу. Мовиться про загальне використання вакцини для введення першої та другої дози.

Темпи вакцинації в країні

  • За минулу добу в Україні проти COVID-19 вакцинували 164 387 людей. 85 922 з них отримали першу дозу, а решта 78 465 – другу.
  • Від початку вакцинальної кампанії COVID-щеплення отримали 7 774 486 людей. 7 774 484 з них отримали щонайменше одну дозу препарату, а 6 349 739 – вже повністю імунізовані (із них двоє отримали одну дозу за кордоном). 

В Україні планують схвалити бустерну дозу проти коронавірусу: для кого саме

Джерело: UA: Українське радіо

Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) наступного тижня розгляне питання щодо запровадження бустерної дози вакцини проти коронавірусу в України. Головний санлікар країни Ігор Кузін вважає, що рішення таки схвалять. Бустерну дозу вакцини можуть запропонувати людям з ослабленим імунітетом.

Більшість українських областей наближаються до помаранчевої зони

Джерело: МОЗ

Вже 17 областей України 14 жовтня відповідають показникам помаранчевої зони карантину:

  • Волинська область,
  • Дніпропетровська область,
  • Донецька область,
  • Житомирська область,
  • Запорізька область,
  • Луганська область,
  • Львівська область,
  • Миколаївська область,
  • Одеська область,
  • Сумська область,
  • Тернопільська область,
  • Харківська область,
  • Херсонська область,
  • Хмельницька область,
  • Черкаська область,
  • Чернівецька область,
  • Чернігівська область.

У МОЗ назвали регіони, які скоро можуть стати "червоними"

Джерело: UA: Українське радіо

До червоної зони карантину наближаються ще 5 областей України: Житомирська, Запорізька, Дніпропетровська, Донецька та Харківська. За словами Ігоря Кузіна, ситуація в цих регіонах достатньо напружена.

Співробітник Укрпошти вимагає компенсацію на мільярд євро за "примусову вакцинацію"

Джерело: фейсбук Igor Smelyansky

Співробітник Укрпошти у листі Ігорю Смілянському вимагав, щоб його не примушували до вакцинації. Якщо ж це таки станеться і проявляться якісь побічні ефекти (навіть підвищення температури), чоловік хоче мільярд євро компенсації. Адресант також звинуватив Смілянського у тому, що він змушує працівників брати участь у "випробуваннях експериментальної вакцини". У листі мовиться, що заяви керівництва про відсторонення від роботи й позбавлення заробітної плати без щеплення – неприпустимі.


Лист, направлений Смілянському / Фото з фейсбук-сторінки Смілянського


Лист, направлений Смілянському / Фото з фейсбук-сторінки Смілянського


Лист, направлений Смілянському / Фото з фейсбук-сторінки Смілянського

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Новини про коронавірус у світі 14 жовтня

Поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 14 жовтня по всьому світу виявили 239,2 мільйона хворих на COVID-19 та офіційно зареєстрували 4,8 мільйона смертей серед пацієнтів. Хоч у ВООЗ наголошують, що насправді ці цифри більші. Річ у тім, що у бідніших країнах досить низьке охоплення тестування населення.

Від початку пандемії найбільше інфікованих коронавірусом зареєстрували в США – більш ніж 44 мільйони. Наступними ідуть Велика Британія, Туреччина, Індія, Росія та Бразилія.

У вакцинованого президента Латвії підтвердили COVID-19

Джерело: Delfi

Президент Латвії Егілс Левіт захворів на коронавірус – експрес-тест показав позитивний результат. Заплановану зустріч з новим главою Естонії Аларом Карісом довелося скасувати. До слова, Левіт має щеплення від коронавірусу. Однак другу дозу вакцини він отримав ще 30 квітня.

Дослідження коронавірусу

Версію про витік COVID-19 з лабораторії досі не виключено, – ВООЗ

Джерело: Corriere della Sera

Всесвітня організація охорони здоров'я досі не виключила версію про лабораторне походження COVID-19. Тож ймовірність того, що пандемія коронавірусу виникла в результаті витоку вірусу, залишається.

Наскільки небезпечно захворіти на грип та COVID-19 одночасно

Джерело: Nature Communications

Вчені провели дослідження на мишах. У гризунів, які хворіли лише на грип або COVID-19 показник смертності становив 38%. Натомість піддослідні, інфіковані двома вірусами, помирали через 5 – 7 днів після зараження SARS-CoV-2.

Автор: Анастасія Кушпіт