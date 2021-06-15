Новини про коронавірус в Україні 15 червня
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Станом на 15 червня в Україні зареєстрували понад 2,2 мільйона хворих на коронавірус. За минулу добу недугу виявили у 1 014 людей.
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Серед нових пацієнтів 43 дитини та 51 медпрацівник. Найвищий добовий приріст захворюваності зареєстрували у Києві, де за минулу добу зафіксували 243 хворих. В інших регіонах країни виявили менше ніж сотню інфікованих.
Впродовж 14 червня до лікарень госпіталізували 401 хворого з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби.
Від ускладнень коронавірусу померли ще 77 пацієнтів. Натомість одужали ще 5 511 людей.
За добу в Україні протестували 54 732 українці. Зразки 32 313 з них перевірили методом ПЛР, Ще 10 428 громадян протестували методом ІФА, а 11 991 – експрес-тестами на антиген.
Добовий приріст захворюваності в регіонах
- Київ – 243 випадки;
- Вінницька область – 17 випадків;
- Волинська область – 15 випадків;
- Дніпропетровська область – 82 випадки;
- Донецька область – 61 випадок;
- Житомирська область – 9 випадків;
- Закарпатська область – 16 випадків;
- Запорізька область – 52 випадки;
- Івано-Франківська область – 9 випадків;
- Київська область – 51 випадок;
- Кіровоградська область – 10 випадків;
- Луганська область – 24 випадки;
- Львівська область – 34 випадки;
- Миколаївська область – 45 випадків;
- Одеська область – 48 випадків;
- Полтавська область – 38 випадків;
- Рівненська область – 29 випадків;
- Сумська область – 19 випадків;
- Тернопільська область – 12 випадків;
- Харківська область – 60 випадків;
- Херсонська область – 8 випадків;
- Хмельницька область – 60 випадків;
- Черкаська область – 44 випадки;
- Чернівецька область – 19 випадків;
- Чернігівська область – 9 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Темпи вакцинації
За минулу добу, 14 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 50 057 людей. 28 100 з них отримали першу дозу препарату.
Натомість 21 957 людей отримали завершальну, тобто другу дозу COVID-вакцини. Щеплення виконувалось 448 мобільними бригадами й 755 пунктами щеплення.
Впродовж 14 червня українців вакцинували такими препаратами:
- Covishield (AstraZeneca) – 230,
- Coronavac – 14 171,
- Cominarity (Pfizer-Biontech) – 16 058,
- AstraZeneca – 19 598.
Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 1 768 556 людей. З них 1 507 801 людина отримала першу дозу препарату.
Натомість 260 755 українців вже закінчили імунізацію, отримавши 2 дози COVID-вакцини.
Загалом в Україні провели 1 768 556 щеплень.
Які вакцини використали
- Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 105,
- Щеплено вакциною Coronavac – 367 673,
- Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 298 247,
- Щеплено вакциною AstraZeneca – 354 388,
- Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.
Станом на 15 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 692 404 людини.
Правила зеленої карантинної зони / Інфографіка 24 каналу
Новини про коронавірус у світі 15 червня
Ситуація з захворюваністю у світі
Джерело: РНБО України
Станом на 14 червня коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2 виявили у майже 176 мільйонів людей по всьому світу. І хоч більш ніж 114 мільйонів з них вже одужали, недуга стала причиною смерті щонайменше 3 810 882 інфікованих.
Delta-варіант коронавірусу виявили в 74 країнах
Джерело: The Guardian
Спалахи варіанту Delta вже зареєстрували в Китаї, США, Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону. Вчені вважають, що цей варіант вірусу є більш інфекційним й викликає важчий перебіг захворювання.
За словами колишнього комісара Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США Скотта Готліба, випадки Delta-варіанту в країні подвоюються приблизно кожні два тижні й складають 10% всіх нових випадків. Натомість у Великій Британії на варіант Delta вже припадає понад 90% нових випадків інфікування.
Нові назви варіантів COVID-19
Найнебезпечніші варіанти коронавірусу:
- B117 (вперше виявлений у Великій Британії) – Alpha,
- B1351 (вперше виявлений у ПАР) – Beta,
- P1 (вперше зафіксований у Бразилії) – Gamma,
- B16172 (виявлений в Індії) – Delta.
Іран схвалив власну COVID-вакцину
Джерело: The Hill
У неділю, 13 червня, в Ірані схвалили екстрене використання першої вітчизняної вакцини проти коронавірусу під назвою COVIran Bareket. Препарат розробила іранська фармкомпанія Shifa Pharmed.
В основі вакцини – деактивований вірус SARS-CoV-2. Перші дослідження безпеки та ефективності розпочалися наприкінці грудня 2020 року.
Перший штат США скасував усі карантинні обмеження
Джерело: АР
В Американському штаті Вермонт від коронавірусу вакцинували понад 80% населення. Тож там вирішили скасувати всі карантинні обмеження. Так, нині щонайменше 81,1% населення віком від 18 років отримали щонайменше першу дозу вакцини проти коронавірусу. Тож губернатор Вермонту Філ Скотт вирішив зняти всі карантинні обмеження.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу