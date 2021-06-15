Новини про коронавірус в Україні 15 червня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 15 червня в Україні зареєстрували понад 2,2 мільйона хворих на коронавірус. За минулу добу недугу виявили у 1 014 людей.

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Серед нових пацієнтів 43 дитини та 51 медпрацівник. Найвищий добовий приріст захворюваності зареєстрували у Києві, де за минулу добу зафіксували 243 хворих. В інших регіонах країни виявили менше ніж сотню інфікованих.

Впродовж 14 червня до лікарень госпіталізували 401 хворого з підтвердженим COVID-19 або наявними ознаками хвороби.

Від ускладнень коронавірусу померли ще 77 пацієнтів. Натомість одужали ще 5 511 людей.

За добу в Україні протестували 54 732 українці. Зразки 32 313 з них перевірили методом ПЛР, Ще 10 428 громадян протестували методом ІФА, а 11 991 – експрес-тестами на антиген.

За весь час пандемії в Україні: Виявили – 2 224 992 хворих;

Одужали – 2 136 176 людей;

Померли – 51 769 пацієнтів;

Проведено ПЛР-тестувань – 10 548 499.

Добовий приріст захворюваності в регіонах

Київ – 243 випадки;

Вінницька область – 17 випадків;

Волинська область – 15 випадків;

Дніпропетровська область – 82 випадки;

Донецька область – 61 випадок;

Житомирська область – 9 випадків;

Закарпатська область – 16 випадків;

Запорізька область – 52 випадки;

Івано-Франківська область – 9 випадків;

Київська область – 51 випадок;

Кіровоградська область – 10 випадків;

Луганська область – 24 випадки;

Львівська область – 34 випадки;

Миколаївська область – 45 випадків;

Одеська область – 48 випадків;

Полтавська область – 38 випадків;

Рівненська область – 29 випадків;

Сумська область – 19 випадків;

Тернопільська область – 12 випадків;

Харківська область – 60 випадків;

Херсонська область – 8 випадків;

Хмельницька область – 60 випадків;

Черкаська область – 44 випадки;

Чернівецька область – 19 випадків;

Чернігівська область – 9 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи вакцинації

За минулу добу, 14 червня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 50 057 людей. 28 100 з них отримали першу дозу препарату.

Натомість 21 957 людей отримали завершальну, тобто другу дозу COVID-вакцини. Щеплення виконувалось 448 мобільними бригадами й 755 пунктами щеплення.

Впродовж 14 червня українців вакцинували такими препаратами:

Covishield (AstraZeneca) – 230,

Coronavac – 14 171,

Cominarity (Pfizer-Biontech) – 16 058,

AstraZeneca – 19 598.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти коронавірусу вакцинували 1 768 556 людей. З них 1 507 801 людина отримала першу дозу препарату.

Натомість 260 755 українців вже закінчили імунізацію, отримавши 2 дози COVID-вакцини.

Загалом в Україні провели 1 768 556 щеплень.

Які вакцини використали

Щеплено вакциною Covishield (AstraZeneca) – 487 105,

Щеплено вакциною Coronavac – 367 673,

Щеплено вакциною Cominarity (Pfizer-Biontech) – 298 247,

Щеплено вакциною AstraZeneca – 354 388,

Щеплено вакциною Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

Станом на 15 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 692 404 людини.



Правила зеленої карантинної зони / Інфографіка 24 каналу

Новини про коронавірус у світі 15 червня

Ситуація з захворюваністю у світі

Джерело: РНБО України

Станом на 14 червня коронавірусну інфекцію SARS-CoV-2 виявили у майже 176 мільйонів людей по всьому світу. І хоч більш ніж 114 мільйонів з них вже одужали, недуга стала причиною смерті щонайменше 3 810 882 інфікованих.

Delta-варіант коронавірусу виявили в 74 країнах

Джерело: The Guardian

Спалахи варіанту Delta вже зареєстрували в Китаї, США, Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону. Вчені вважають, що цей варіант вірусу є більш інфекційним й викликає важчий перебіг захворювання.

За словами колишнього комісара Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США Скотта Готліба, випадки Delta-варіанту в країні подвоюються приблизно кожні два тижні й складають 10% всіх нових випадків. Натомість у Великій Британії на варіант Delta вже припадає понад 90% нових випадків інфікування.

Нові назви варіантів COVID-19

Найнебезпечніші варіанти коронавірусу:

B117 (вперше виявлений у Великій Британії) – Alpha,

B1351 (вперше виявлений у ПАР) – Beta,

P1 (вперше зафіксований у Бразилії) – Gamma,

B16172 (виявлений в Індії) – Delta.

Іран схвалив власну COVID-вакцину

Джерело: The Hill

У неділю, 13 червня, в Ірані схвалили екстрене використання першої вітчизняної вакцини проти коронавірусу під назвою COVIran Bareket. Препарат розробила іранська фармкомпанія Shifa Pharmed.

В основі вакцини – деактивований вірус SARS-CoV-2. Перші дослідження безпеки та ефективності розпочалися наприкінці грудня 2020 року.

Перший штат США скасував усі карантинні обмеження

Джерело: АР

В Американському штаті Вермонт від коронавірусу вакцинували понад 80% населення. Тож там вирішили скасувати всі карантинні обмеження. Так, нині щонайменше 81,1% населення віком від 18 років отримали щонайменше першу дозу вакцини проти коронавірусу. Тож губернатор Вермонту Філ Скотт вирішив зняти всі карантинні обмеження.



Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу