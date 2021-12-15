Новини про коронавірус в Україні 15 грудня

Захворюваність на COVID-19 в Україні

Джерело: МОЗ

Вчора, 14 грудня, в Україні зареєстрували 8109 нових хворих на коронавірус. З них 707 дітей та 182 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 2280 людей із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, коронавірус забрав життя ще 356 людей. Натомість одужали 26 307 пацієнтів.

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Охоплення тестування населення:

У вівторок кількість тестувань на коронавірус почала зростати. Зокрема вчора в Україні провели 79 090 різних тестів, зокрема:

методом ПЛР – 38008,

методом ІФА – 8984,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 32098

Натомість від початку пандемії в Україні провели 16 333 417 ПЛР-тестувань.

Добовий приріст хворих в регіонах:

Впродовж вчорашнього дня найбільшу кількість інфікованих коронавірусом зафіксували у Києві. Це єдиний регіон, де добовий приріст інфікованих перевищив тисячу випадків.

м. Київ – 1247;

Вінницька область – 353;

Волинська область – 402;

Дніпропетровська область – 267;

Донецька область – 425;

Житомирська область – 133;

Закарпатська область – 315;

Запорізька область – 456;

Івано-Франківська область – 159;

Київська область – 387;

Кіровоградська область – 139;

Луганська область – 154;

Львівська область – 273;

Миколаївська область – 328;

Одеська область – 364;

Полтавська область – 568;

Рівненська область – 297;

Сумська область – 191;

Тернопільська область – 171;

Харківська область – 346;

Херсонська область – 155;

Хмельницька область – 360;

Черкаська область – 394;

Чернівецька область – 104;

Чернігівська область – 121.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу: за весь час пандемії в країні зареєстрували 3 578 557 хворих на COVID-19. 3 259 316 з них вже одужали. Але померли, на жаль, 91 958 інфікованих.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

Темпи вакцинації

Джерело: МОЗ

Темпи вакцинації проти COVID-19 в Україні продовжують зростати. Зокрема у вівторок, 14 грудня, щеплення зробили майже 143 тисяч людей. Від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого, в Україні проти коронавірусу вакцинували 14 221 538 людей.

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14 221 536 мешканців країни отримали щонайменше першу дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози 12 640 221 людина. Загалом в країні провели 26 861 757 щеплень (і першою, і другою дозою).

Які вакцини обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 013 320,

Coronavac – 4 665 888,

AstraZeneca – 1 606 063,

Moderna – 1 428 400,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Скільки людей вакцинувались за минулу добу

За минулу добу, 14 грудня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 142 921 людини. Першу дозу отримали 47 137 людей, а решта 95 784 – другу.

Щеплення проводилось 844 мобільними бригадами з імунізації, у 3 341 пункті щеплення та у 457 центрах вакцинації населення.



Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Чи будуть відмінності у сертифікатах у людей, які отримали третю дозу вакцини

Джерело: 24 канал

Люди, які отримають третю дозу вакцини проти коронавірусу не матимуть додатковий сертифікат. Також не зміниться термін його дії. Додаткову дозу вакцини можуть отримати люди, які мають медичні показання у зв'язку з важкими захворюваннями.

Одещина може повернутись в червону зону

Джерело: "Думська"

В Одесі та області зростає кількість хворих на коронавірус. Головний санітарний лікар регіону не виключає, що це може призвести до повернення в червону зону карантину.

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Для українців відкриті 52 країни

Джерело: фейсбук МОЗ України

Громадяни України можуть в'їжджати з певними вимогами до 52 країн світу, попри пандемію коронавірусу та поширення нового штаму "Омікрон". Доступ відкритий до тих держав, що визнають українські COVID-сертифікати.

Зверніть увагу! Ознайомитися з інформацією про те, які це країни та які правила в'їзду, можна на інтерактивній карті консульської служби МЗС України.

Новини про коронавірус у світі 15 грудня

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 15 грудня у світі виявили понад 271 мільйон хворих на коронавірус та більш ніж 5,3 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США – понад 49,8 мільйона. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Німеччина, Велика Британія, Франція, Росія та Туреччина.

Google звільнятиме невакцинованих працівників

Джерело: CNBC

Google повідомила, що невдовзі почне звільняти працівників, які відмовляються дотримуватись політики компанії щодо вакцинації проти COVID-19.

Омікрон вже у 77 країнах світу

Джерело: ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я розповіли, що штам коронавірусу Омікрон виявили вже в 77 країнах. Навіть якщо він має легкий перебіг, карантину країнам уникнути не вдасться.

Що відомо про штам коронавірусу Омікрон

Дослідники вважають, що



ВООЗ раніше заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Основними симптомами нового штаму вважають сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічну пітливість та лихоманку. Дослідники вважають, що новий штам з'явився у Південній Африці через низький рівень вакцинації. У регіоні щеплення отримали тільки 35% населення, а на континенті – 6,6%.ВООЗ раніше заявила, що штам коронавірусу Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Основними симптомами нового штаму вважають сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічну пітливість та лихоманку.

Дослідження коронавірусу

У Moderna попередили про гібрид Омікрону та Дельта

Джерело: Daily Mail

У фармацевтичній компанії Moderna попередили про можливість появи нового штаму коронавірусу, якщо одна людина заразиться одночасно Дельтою та Омікроном. Про це розповів головний медичний фахівець Moderna Пол Бертон. За його словами, в окремих випадках люди з ослабленим імунітетом можуть заражатися відразу двома штамами COVID-19.

Втрата нюху через коронавірус

Джерело: Chemical Senses

Вчені проаналізували тисячі анкет, щоб з'ясувати, як у різних людей відбувається порушення нюху після перенесеного коронавірусу. Виявилося, що різні спотворення пов'язані з роботою зі збоями нейронів у носі та мозку та мають різну природу.

У результаті вчених сформувалася теорія, за якою паросмія виникає через поломки сенсорного нейрона у носі. У нормі він має бути налаштований на один запах, але через інфекцію помиляється і розпізнає зовсім інший.