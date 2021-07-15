Новини про коронавірус в Україні 15 липня
Поширення недуги: статистика
Джерело: МОЗ
Станом на 15 липня добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні становить 623 випадки. Серед інфікованих 37 дітей та 12 медпрацівників. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 20 пацієнтів. Водночас видужали від коронавірусу 589 людей.
Цікаво За останній тиждень в Україні зробили більше COVID-щеплень, ніж за минулий місяць
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 19 536 осіб,
- методом ІФА – 8 892 особи,
- експрес-тестами – 13 800 осіб.
Кількість хворих на коронавірус в областях:
- Київ – 177 випадків;
- Вінницька область – 13 випадків;
- Волинська область – 2 випадки;
- Дніпропетровська область – 20 випадків;
- Донецька область – 32 випадки;
- Житомирська область – 33 випадки;
- Закарпатська область – 2 випадки;
- Запорізька область – 26 випадки;
- Івано-Франківська область – 11 випадків;
- Київська область – 31 випадок;
- Кіровоградська область – 3 випадки;
- Луганська область – 21 випадок;
- Львівська область – 30 випадків;
- Миколаївська область – 25 випадків;
- Одеська область – 57 випадків;
- Полтавська область – 13 випадків;
- Рівненська область – 8 випадків;
- Сумська область – 21 випадок;
- Тернопільська область – 7 випадків;
- Харківська область – 21 випадок;
- Херсонська область – 11 випадків;
- Хмельницька область – 10 випадків;
- Черкаська область – 22 випадки;
- Чернівецька область – 10 випадків;
- Чернігівська область – 17 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Обов'язкова вакцинація проти коронавірусу
Джерело: "РБК-Україна"
Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що обов'язкової вакцинації українців проти коронавірусу не буде – немає потреби. Він наголосив, що більшість дорослого населення готові щепитися добровільно.
Зіпсовані вакцини на Харківщині
Джерело: Департамент охорони здоров'я Харківської ОДА
Через порушення при транспортуванні на Харківщині зіпсували понад 9 тисяч доз вакцини Pfizer. Інцидент трапився ще наприкінці червня, однак через розголос прокоментували його лише тепер. В ОДА запевнили, що не використовують зіпсовані препарати.
Чи вакцинуватимуть дітей проти COVID-19
Джерело: "РБК-Україна"
Міністерство охорони здоров'я розглядає питання вакцинації дітей та осіб молодше 18 років. Втім, наразі говорять лише про одну вакцину. Наразі лише у Pfizer внесли зміни до інструкції, щодо застосування для дітей. Тож, це буде перша вакцина, зареєстрована в Україні, яку дозволяють для щеплень дітям від 12 років.
Більше тут Ляшко розповів, чи вакцинуватимуть дітей проти COVID-19 та якими препаратами
Мільйон щеплень за 2 тижні
Джерело: МОЗ
Від початку липня 2021 року вакцину проти коронавірусу отримали 1 мільйон громадян. Впродовж попередньої доби щеплення проти недуги отримали 108 759 людей: першу дозу – 61 580 людей, другу – 47 179 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 476 634 людини.
Ймовірний локдаун восени
Джерело: "РБК-Україна"
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключає, що в Україні можуть вже восени запровадити новий локдаун. Втім, у відомстві запевнили, що роблять все, аби уникнути такого сценарію.
Цікаво На порозі третьої хвилі коронавірусу: у ВООЗ зробили важливу заяву
Новини про коронавірус у світі 15 липня
Статистика поширення COVID-19 у світі
Джерело: РНБО
Станом на 15 липня у світі зареєстрували понад 188 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби померли понад 4 мільйони хворих. Водночас понад 124 мільйони пацієнтів одужали.
ВООЗ оголосила про початок третьої хвилі COVID-19
Джерело: ВООЗ
Світ перебуває на ранній стадії третьої хвилі коронавірусу. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейєсус. Він зазначив, що місяць поспіль зростає кількість хворих та померлих в усьому світ. Однією з основних причин зростання захворюваності в ВООЗ вважають штам Дельта.
В готелі збірної Бразилії спалах COVID-19
Джерело: AFP
Перед стартом Олімпійських ігор-2020 в Токіо стався спалах коронавірусу у готелі, де проживають учасники зі збірної Бразилії. Недугу виявили у персоналу та навіть одного спортсмена.
Увага В Росії смертність від COVID-19 б'є рекорди кілька днів поспіль
Смертність в Росії від СOVID-19 на критичному рівні
Джерело: "Стоп коронавирус"
У Росії вже третій день підряд реєструють рекордну смертність серед пацієнтів, хворих на коронавірус. Так, впродовж останньої доби в країні помер 791 пацієнт. За останній тиждень в Росії померли більше пацієнтів з інфекцією, ніж за весь липень 2020 року.