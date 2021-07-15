Новини про коронавірус 15 липня: вакцинація дітей, початок третьої хвилі COVID-19

Міністерство охорони здоров'я поки розглядає питання вакцинації дітей від COVID-19. Україна продовжує нарощувати темпи імунізації населення. У ВООЗ заявили, що світ перебуває на початку третьої хвилі пандемії COVID-19. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 15 липня.

Новини про коронавірус в Україні 15 липня

Поширення недуги: статистика

Джерело: МОЗ

Станом на 15 липня добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні становить 623 випадки. Серед інфікованих 37 дітей та 12 медпрацівників. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 20 пацієнтів. Водночас видужали від коронавірусу 589 людей.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 19 536 осіб,

методом ІФА – 8 892 особи,

експрес-тестами – 13 800 осіб.

Станом на 15 липня в Україні зареєстрували 2 242 868 хворих на коронавірус від початку пандемії. Вдалося побороти інфекцію 2 179 665 людям. На жаль, від ускладнень недуги померли 52 685 мешканців країни.

Кількість хворих на коронавірус в областях:

Київ – 177 випадків;

Вінницька область – 13 випадків;

Волинська область – 2 випадки;

Дніпропетровська область – 20 випадків;

Донецька область – 32 випадки;

Житомирська область – 33 випадки;

Закарпатська область – 2 випадки;

Запорізька область – 26 випадки;

Івано-Франківська область – 11 випадків;

Київська область – 31 випадок;

Кіровоградська область – 3 випадки;

Луганська область – 21 випадок;

Львівська область – 30 випадків;

Миколаївська область – 25 випадків;

Одеська область – 57 випадків;

Полтавська область – 13 випадків;

Рівненська область – 8 випадків;

Сумська область – 21 випадок;

Тернопільська область – 7 випадків;

Харківська область – 21 випадок;

Херсонська область – 11 випадків;

Хмельницька область – 10 випадків;

Черкаська область – 22 випадки;

Чернівецька область – 10 випадків;

Чернігівська область – 17 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Обов'язкова вакцинація проти коронавірусу

Джерело: "РБК-Україна"

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що обов'язкової вакцинації українців проти коронавірусу не буде – немає потреби. Він наголосив, що більшість дорослого населення готові щепитися добровільно.

Зіпсовані вакцини на Харківщині

Джерело: Департамент охорони здоров'я Харківської ОДА

Через порушення при транспортуванні на Харківщині зіпсували понад 9 тисяч доз вакцини Pfizer. Інцидент трапився ще наприкінці червня, однак через розголос прокоментували його лише тепер. В ОДА запевнили, що не використовують зіпсовані препарати.

Чи вакцинуватимуть дітей проти COVID-19

Джерело: "РБК-Україна"

Міністерство охорони здоров'я розглядає питання вакцинації дітей та осіб молодше 18 років. Втім, наразі говорять лише про одну вакцину. Наразі лише у Pfizer внесли зміни до інструкції, щодо застосування для дітей. Тож, це буде перша вакцина, зареєстрована в Україні, яку дозволяють для щеплень дітям від 12 років. Більше тут Ляшко розповів, чи вакцинуватимуть дітей проти COVID-19 та якими препаратами

Мільйон щеплень за 2 тижні

Джерело: МОЗ

Від початку липня 2021 року вакцину проти коронавірусу отримали 1 мільйон громадян. Впродовж попередньої доби щеплення проти недуги отримали 108 759 людей: першу дозу – 61 580 людей, другу – 47 179 людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 476 634 людини.

Ймовірний локдаун восени

Джерело: "РБК-Україна"

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко не виключає, що в Україні можуть вже восени запровадити новий локдаун. Втім, у відомстві запевнили, що роблять все, аби уникнути такого сценарію.

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Новини про коронавірус у світі 15 липня

Статистика поширення COVID-19 у світі

Джерело: РНБО

Станом на 15 липня у світі зареєстрували понад 188 мільйонів випадків інфікування SARS-CoV-2. Від ускладнень хвороби померли понад 4 мільйони хворих. Водночас понад 124 мільйони пацієнтів одужали.

ВООЗ оголосила про початок третьої хвилі COVID-19

Джерело: ВООЗ

Світ перебуває на ранній стадії третьої хвилі коронавірусу. Про це заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейєсус. Він зазначив, що місяць поспіль зростає кількість хворих та померлих в усьому світ. Однією з основних причин зростання захворюваності в ВООЗ вважають штам Дельта.

В готелі збірної Бразилії спалах COVID-19

Джерело: AFP

Перед стартом Олімпійських ігор-2020 в Токіо стався спалах коронавірусу у готелі, де проживають учасники зі збірної Бразилії. Недугу виявили у персоналу та навіть одного спортсмена.

Увага В Росії смертність від COVID-19 б'є рекорди кілька днів поспіль

Смертність в Росії від СOVID-19 на критичному рівні

Джерело: "Стоп коронавирус"

У Росії вже третій день підряд реєструють рекордну смертність серед пацієнтів, хворих на коронавірус. Так, впродовж останньої доби в країні помер 791 пацієнт. За останній тиждень в Росії померли більше пацієнтів з інфекцією, ніж за весь липень 2020 року.