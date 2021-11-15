Новини про коронавірус в Україні 15 листопада

Добова статистика

За минулу добу, 14 листопада, в Україні виявили 10 802 хворих на COVID-19. Серед них 764 дитини та 132 медичних працівників. До лікарень госпіталізували 2 798 пацієнтів з COVID-19 або підозрою на наявність інфекції. На жаль, 442 пацієнти померли. Це досі високі показники, але вони нижчі у порівнянні з минулим тижнем.

Днем раніше Локдаун для невакцинованих в Австрії, пожежа в Болгарії: новини про коронавірус 14 листопада

Хоч за суботу в Україні повідомили про нижчу кількість смертей (402), вчора в Україні госпіталізували значно меншу кількістю людей у порівнянні з позаминулою добою (4 881).

Тим часом одужали впродовж неділі 11 219 хворих.

Темпи тестування населення знизились майже удвічі

14 листопада в Україні провели більш ніж удвічі менше тестів на коронавірус у порівнянні з 12 листопада.

Якщо у п'ятницю їх було здійснено 126 841, то у неділю – 50 591, з них:

методом ПЛР – 21 443,

методом ІФА – 4 821,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 24 327.

Ситуація в регіонах

За минулу добу найбільшу кількість нових випадків інфікування зареєстрували у Дніпропетровській (987), Одеській (901), Миколаївській (844), Харківській (829) і Запорізькій (737) областях.

Приріст нових випадків COVID-19 по Україні:

Київ – 449 випадків;

Вінницька область – 608 випадків;

Волинська область – 359 випадків;

Дніпропетровська область – 987 випадків;

Донецька область – 542 випадки;

Житомирська область – 380 випадків;

Закарпатська область – 191 випадок;

Запорізька область – 737 випадків;

Івано-Франківська область – 305 випадків;

Київська область – 420 випадків;

Кіровоградська область – 91 випадок;

Луганська область – 49 випадків;

Львівська область – 537 випадків;

Миколаївська область – 844 випадки;

Одеська область – 901 випадок;

Полтавська область – 559 випадків;

Рівненська область – 184 випадки;

Сумська область – 306 випадків;

Тернопільська область – 224 випадки;

Харківська область – 829 випадків;

Херсонська область – 135 випадків;

Хмельницька область – 314 випадків;

Черкаська область – 359 випадків;

Чернівецька область – 159 випадків;

Чернігівська область – 333 випадки.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу: за весь час пандемії в країні виявили 3 228 441 випадок COVID-19. 2 642 459 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, хвороба забрала життя 77 147 мешканців України. Від початку пандемії в Україні провели 15 246 974 тести методом ПЛР для виявлення коронавірусної інфекції.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 канал

Темпи вакцинації на вихідних значно знизились

Джерело: МОЗ

За минулу добу, 14 листопада, в Україні проти коронавірусу вакцинували 97 373 українців. Тим часом у суботу та п'ятницю – 145 241 та 299 854 відповідно.

До теми Дике плем'я з Амазонки вимагає у туристів сертифікат про COVID-вакцинацію: кумедне фото

Як проводилась вакцинація у неділю

Щеплення проводилось 586 мобільними бригадами з імунізації, у 2 546 пунктах щеплення та у 448 центрах вакцинації населення.

З 97 373 реципієнтів 41 083 отримали першу дозу протикоронавірусної вакцини, а решта 56 290 людей – завершальну, другу дозу препарату.

У МОЗ наголошують! 91,1 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози вакцини. Відомо, що 10% "вакцинованих" купили COVID-сертифікати. Щонайменше "на руках" є 800 тисяч фальшивих паспортів вакцинації. Реальна статистика, ймовірно, ще вища.

Скільки українців вже щепилися проти COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого, в країні вакцинували 12 228 644 людини. 12 228 642 громадяни отримали щонайменше одну дозу вакцини. Натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 8 722 235 людей.

Загалом в Україні провели 20 950 877 COVID-щеплень (і першою, і другою дозами). При цьому використовувались такі препарати:

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 3 947 411,

Cominarity (Pfizer-BioNTech) – 5 144 651,

AstraZeneca – 1 515 682,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 113 033.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

В Україні стабілізується ситуація з коронавірусом

Джерело: 24 канал

В Україні вперше за 3 місяці виписок з лікарень більше, ніж госпіталізацій. У МОЗ вважають, що це позитивний сигнал проходження піку захворюваності на коронавірус в Україні.

Викрили 3 мережі продажу фейкових COVID-сертифікатів

Джерело: СБУ

СБУ викрила 3 великі мережі з виготовлення фейкових COVID-сертифікатів. Шахраї встигли їх продати більш ніж 10 тисячам людей. Відомо, що зловмисники працювали у Києві, на Львівщині та на Рівненщині. За всіма викритими фактами відкрили кримінальні провадження.

Новини про коронавірус у світі 15 листопада

Поширення вірусу у світі

Від початку пандемії у світі зафіксували понад 253,4 мільйони хворих на коронавірус. Станом на сьогодні вірус забрав життя щонайменше 5 102 855 людей.

До країн із найбільшою кількістю випадків зараження COVID-19 входять США, Велика Британія, Росія, Туреччина, Німеччина та Україна.

Як Румунія бореться з COVID-19

Джерело: 24 канал

Румунія – "сестра" України у питанні важкої боротьби з коронавірусною хворобою. І там теж дуже сильний вплив мають антивакцинатори серед влади, церкви та в соцмережах. Все це ускладнює ситуацію для лікарів, яким і так доводиться працювати 24/7.

Увага Врятувати після зупинки серця: у громадських місцях Вінниці встановили дефібрилятори

Ізраїль дозволив COVID-вакцинацію дітей від 5 років

Джерело: DW В Ізраїлі дозволили щепитися проти коронавірусу дітям у віці від 5 до 11 років. Для цього використовуватимуть препарат від компаній Pfizer-BioNTech. Камбоджа скасовує карантин для вакцинованих туристів

Джерело: Phnom Penh Post Влада Камбоджі прийняла рішення пом'якшити правила в'їзду для вакцинованих туристів. Тепер їм не потрібно вирушати на двотижневий карантин після прибуття до країни.

Дослідження коронавірусу

Пандемія коронавірусу може викликати епідемію кору

Джерело: ВООЗ

COVID-19 завдав найсильнішого удару не тільки по плановій медичній допомозі, а й по рутинній вакцинації дітей та дорослих. ВООЗ та Центри з контролю та профілактики захворювань США (CDC) б'ють на сполох: колективний імунітет проти кору став стрімко знижуватися.

Довідка. Протягом 2020 року понад 22 мільйони немовлят не отримали першої дози вакцини проти кору – це на 3 мільйони більше, ніж у 2019 році